બનાસકાંઠા: ધોરી ગામમાં જાગીરદાર સમાજની દીકરીઓ માટે શિક્ષણ ભવનનું ભૂમિ પૂજન
14 સ્ટેટ રાજવીઓ અને સામાજિક આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં ભૂમિપૂજન પણ થઈ ગયું છે.
Published : December 10, 2025 at 8:50 PM IST
બનાસકાંઠા : કહેવાય છે કે દીકરીને દહેજમાં સોના-ઝવેરાત નહીં પરંતુ શિક્ષણ આપવું જોઈએ. એક શિક્ષિત દીકરી બે ઘરને તારે છે. આ ઉમદા લક્ષ્ય સાથે લક્ષ્ય સામાજિક સંસ્થાનાં નેજા તળે બનાસકાંઠાના એક એવા ગામમાં દિકરીઓ માટે શૈક્ષણિક સંકુલ ઉભું થઈ રહ્યું છે, જ્યાંની દિકરીઓ પ્રાથમિક શિક્ષણ બાદ શાળા છોડી દેતી હતી. જુઓ આ અહેવાલમાં....
ધોરી ગામમાં શિક્ષણ ભવનનું ભૂમિ પૂજન
વડગામ તાલુકાના ધોરી ગામમાં હાઇસ્કૂલ ન હોવાથી તેજસ્વી દિકરીઓને પ્રાથમિક શિક્ષણ બાદ અભ્યાસ છોડવો પડતો હતો. ધોરી, પાવઢી અને અંધારિયા ગામના રાજપૂત સમાજમાં વર્ષો જૂની સામાજિક પરંપરા અને ઓજલ પ્રથા કારણે વાલીઓ દીકરીઓને અન્ય ગામમાં ભણવા મોકલતા ખચકાતાં હતાં. માત્ર ધોરી ગામમાં જ દીકરીઓનો હાઇસ્કૂલ ડ્રોપ-આઉટ રેટ 40 ટકા જેટલો હોવાથી રાજપૂત સમાજના આગેવાનોએ દીકરીઓના શિક્ષણ માટે ધૂણી ધખાવી છે.
વર્તમાન સમયમાં દરેક સમાજ દીકરીઓના શિક્ષણ અંગે જાગૃત બન્યો છે. રાજપૂત સમાજે અનેક સ્થળોએ ભવ્ય શૈક્ષણિક સંકુલો ઉભા કર્યા છે, જેના થકી સમાજના યુવાનો આજે પ્રતિષ્ઠિત મોભાના સ્થાને છે. પરંતુ ધોરી, પાવઢી અને અંધારિયા ગામની દીકરીઓને ઓજલ પ્રથાને લીધે બહારગામ મોકલવામાં આવતી ન હતી. અહીં હાઇસ્કૂલ ડ્રોપ-આઉટ રેટ 40 ટકા જેટલો ઊંચો હોવાથી રાજપૂત આગેવાનોએ હવે ગામમાં જ ત્રણ બીઘા જમીનમાં દિકરીઓ માટે ભવ્ય શૈક્ષણિક સંકુલ બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. 14 સ્ટેટ રાજવીઓ અને સામાજિક આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં ભૂમિપૂજન પણ થઈ ગયું છે.
ત્રણેય ગામના આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય ભૂમિપૂજન
વડગામ તાલુકાના આ ત્રણેય ગામમાં વર્ષોથી વસવાટ કરતા જાગીદાર સમાજના લોકો દીકરીઓને ગામમાં જ ભણાવતા હતાં. ઓજલ પ્રથાને કારણે દીકરીઓ દૂર ભણવા જતી ન હતી, પરંતુ હવે સમાજ સમય સાથે તાલ મિલાવીને ગામમાં જ મોટું શૈક્ષણિક ભવન બનાવવા માટે એકજૂટ થયો છે. આજે ત્રણેય ગામના આગેવાનો અને સમાજજનોની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી સમયમાં આ શૈક્ષણિક સંકુલ તૈયાર થશે, જ્યાં સમાજની દીકરીઓ ભણી-ગણીને આર્થિક રીતે પગભર બનશે અને સરકારી ક્ષેત્રે ક્લાસ-1, ક્લાસ-2 સહિતની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ભાગ લઈ સરકાર સેવાઓમાં પણ જોડાઈ શકશે.
આજના સમયમાં નારી દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરી રહી છે. ચંદ્રયાનથી લઈને નાસા સુધી અને ભારતની ડિફેન્સ સેનામાં પણ મહિલાઓએ પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું છે. હવે બનાસકાંઠા જિલ્લાના જાગીદાર સમાજે પણ દીકરીઓના શિક્ષણ માટે ભવ્ય શૈક્ષણિક સંકુલ ઉભું કરવાનું સંકલ્પ લઈને દીકરીઓના ભવિષ્ય માટે નવી આશા જગાવી છે.
"આજે અમે ધોરી મુકામે શિક્ષણ માટે અમારા સમાજની દીકરીઓ માટે સંકલ્પ કર્યો છે. અમારી સમાજની દીકરીઓને ભણવામાં ખૂબ જ અડચણ પડતું હતું. પરંતુ હવે અમારો સમાજ જાગૃત થઈ ગયો છે. એટલે અમારી દીકરીઓ આઈએએસ ક્લાસ વન- ટુ અધિકારી બની શકે તે દિશામાં આગળ વધારવા માટે અમારુ લક્ષ્ય છે. અને અમે સો ટકા જરૂર દીકરીઓને ભણાવીશું અને આગળ મોકલીશું તેઓ સંકલ્પ કર્યો છે." - વિક્રમસિંહ ડાભી, સ્થાનિક
