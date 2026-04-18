ધાનેરામાં ભાજપ નેતાની મતદારોને આડકતરી ધમકી, 'પાણીની પાઈપલાઈન નાખી છે પણ મત નહીં આપો તો પાણી નહીં આવે'
વર્ષોથી પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ આપવાને બદલે ભાજપ નેતા દ્વારા જાહેર મંચ પરથી જ સમસ્યાના નિરાકરણને મત સાથે જોડી દેતા ગ્રામજનોમાં રોષ અને નારાજગીનો માહોલ.
Published : April 18, 2026 at 4:39 PM IST
બનાસકાંઠા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે ધાનેરા ખાતેથી એક ચોંકાવનારો અને વિવાદાસ્પદ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના એક અગ્રણી નેતા દ્વારા એક જાહેર સભાના મંચ પરથી મતદારોને આડકતરી રીતે ડરાવતું અને તેમની મૂળભૂત સમસ્યાઓને મત સાથે જોડી દેતું વિવાદિત નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. ભાજપ નેતા ભગવાન પટેલે પોતાના ભાષણમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, જો લોકો ભાજપને મત નહીં આપે તો વિસ્તારમાં નાખવામાં આવેલી કરોડો રૂપિયાની પાણીની પાઈપલાઈનો હોવા છતાં તેમાં પાણી આવશે નહીં. આ નિવેદન બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં રાજકીય ગરમાવો ફેલાઈ ગયો છે અને વિપક્ષ દ્વારા આ બાબતે આક્રમક વલણ અપનાવવામાં આવ્યું છે.
જાહેર સભામાં મતદારોને સીધી ચીમકી
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ધાનેરામાં ભાજપના ઉમેદવારના સમર્થનમાં આયોજિત એક જાહેર સભાને સંબોધતા નેતા ભગવાન પટેલે પાણીની સમસ્યાને લઈને વિસ્તારના લોકોને ઉલટું સંભળાવી દીધું હતું. તેમણે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું કે, "અમે અહીં 150 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે પાણીની પાઈપલાઈનો નાખી છે. અત્યારે તો માત્ર ભૂંગળા નાખ્યા છે, પાણી આપવાનું તો હજી બાકી છે. પરંતુ યાદ રાખજો, જો તમે અમને મત નહીં આપો તો આ પાઈપલાઈનમાં પાણી નહીં આવે." આ નિવેદન સાથે જ તેમણે સ્થાનિક મતદારોને એક પ્રકારની આડકતરી ધમકી આપી દીધી કે જો તેમની સમસ્યાઓનો ઉકેલ જોઈતો હોય તો ભાજપને જ વોટ આપવો પડશે.
"મત નહીં આપો તો ગાંધીનગરમાં પગ નહીં ઉપડે"
ભાજપ નેતા ભગવાન પટેલે આગળ વધીને વધુ એક વિવાદિત ટિપ્પણી કરી. તેમણે મંચ પરથી જ સ્પષ્ટ કહી દીધું કે, "સરકાર તો આપણા ભાજપની જ છે. પરંતુ જો તમે અમને મત નહીં આપો, તો તમારા કામ કઢાવવા માટે ગાંધીનગર તરફ અમારા પગ નહીં ઉપડે." નેતાજીના આ શબ્દોએ લોકશાહી પ્રક્રિયાની આડમાં ચાલી રહેલા ખુલ્લા દબાણને ઉજાગર કરી દીધું છે. સામાન્ય રીતે ચૂંટણીના સમયે નેતાઓ મતદારોને રીઝવવા વાયદાઓ કરતા હોય છે અને તેમની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવાની ખાતરી આપતા હોય છે, પરંતુ અહીં તો ઉલટી ગંગા વહેતી જોવા મળી. નેતાએ વિકાસના કામોને સહજ સ્વીકારવાને બદલે તેને સોદાગરીનો વિષય બનાવી દીધો.
લોકશાહીના સિદ્ધાંતોની અવગણનાનો આરોપ
ભારત સહિત કોઈપણ લોકશાહી દેશમાં મતદારને પોતાનો મત કોને આપવો એ નક્કી કરવાનો સંપૂર્ણ અને સ્વતંત્ર અધિકાર છે. ચૂંટણીના સમયે મતદારને ડરાવવો, લાલચ આપવી કે ધમકાવવો એ ચૂંટણી નિયમોનો ભંગ ગણાય છે. ભાજપ નેતાના આ નિવેદનને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં પણ નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે વર્ષોથી પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ આપવાને બદલે અત્યારે અમારી મજબૂરીનો લાભ લઈને વોટ માંગવામાં આવે છે એ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે.
કોંગ્રેસના આક્ષેપોને મળ્યું બળ?
આ ઘટનાને લઈને વિપક્ષ કોંગ્રેસે તીવ્ર આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. કોંગ્રેસના નેતાઓનું કહેવું છે કે, તેઓ હંમેશાથી આક્ષેપ કરતા આવ્યા છે કે ભાજપના નેતાઓ ચૂંટણીમાં જીત મેળવવા માટે મતદારોને ડરાવવા-ધમકાવવા જેવા હથકંડા અપનાવે છે. ધાનેરામાં ભાજપ નેતા દ્વારા જાહેર મંચ પરથી આપવામાં આવેલું આ નિવેદન તેમના તે આક્ષેપોને સાચા ઠેરવતું હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. કોંગ્રેસે આ મામલે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ નોંધાવવાની અને ભાજપ નેતા સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. સોશિયલ મીડિયામાં ભાજપ નેતાના આ ભાષણનો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો તેના પર જાતજાતની પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે ચૂંટણી આયોગ આ મામલે કેવી સક્રિયતા દાખવે છે અને ભાજપ આ વિવાદિત નિવેદનથી કેવી રીતે પીછો છોડાવે છે.
