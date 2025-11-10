દિયોદરની આ મહિલા આત્મનિર્ભર બનીને હવે 10 મહિલાઓને આપે છે રોજગારી, પોતે ઊભું કર્યું 'જય હનુમાન' સખી મંડળ

ETV Bharat / state

આ મહિલા માટીમાંથી અવનવા ઘર સજાવટની વસ્તુઓ બનાવી આત્મનિર્ભર બની છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2025 at 4:50 PM IST

બનાસકાંઠા : જિલ્લાના દિયોદરની એક મહિલા પોતે પગભર બનીને હવે અન્ય 10 જેટલી મહિલાઓને પણ તે રોજગારી આપી રહી છે. આ મહિલા માટીમાંથી અવનવા ઘર સજાવટની વસ્તુઓ બનાવી આત્મનિર્ભર બની છે.

સરકાર દ્વારા મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બને તે માટે અવનવી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે અને મહિલાઓને પુરુષ સમોવડી બનાવવા માટે સરકાર અનેક પ્રયાસો કરી રહી છે, ત્યારે દિયોદરની એક મહિલા માટીમાંથી આકર્ષક ઘર સુશોભન માટે અવનવી આઈટમો બનાવે છે, અને તેનું વેચાણ કરી તે મહિને સારી એવી કમાણી મેળવી રહી છે, એટલું જ નહીં સાથે 10 જેટલી મહિલાઓને પણ તે રોજગારી આપી રહી છે. આ મહિલા પોતે તો આત્મનિર્ભર બની, પરંતુ અન્ય મહિલાઓને પણ પગભર કરવા માટેનું મહત્વનું કામ કરી રહી છે.

દિયોદરના પ્રજાપતિ સમાજના આ મહિલાનું નામ છે, હેતલબેન પ્રજાપતિ. પ્રજાપતિ સમાજમાં વર્ષોથી વડીલો માટી વર્ષોથી માટી કામ કરે છે. હેતલબેન પહેલા એકલા ઘરે રહીને જ વેચાણ કરતા હતા. જેથી ઓછી વસ્તુઓ બની શકતી અને કમાણી પણ ઓછી થતી હતી. જોકે મહિલાઓ પોતે આત્મનિર્ભર બને તે માટે સરકાર મહિલાઓને મદદ કરતી હોવાની જાણકારી મળતા હેતલબેન પ્રજાપતિ મિશન મંગલમ હેઠળ જોડાઈને પોતાનું 'જય હનુમાન' સખી મંડળ ઊભું કર્યું છે. જેમાં 10 જેટલી મહિલાઓને તેમને માટીકામ શીખવાડી તેમની પાસે અવનવી ઘર સજાવટની વસ્તુઓ બનવડાવે છે, અને તેના બદલામાં તેમને મહિને 10 થી 15 હજાર જેટલો પગાર ચૂકવી રોજગારી આપે છે.

સરકારી કાર્યક્રમો અને મેળાઓ આશીર્વાદરૂપ

હેતલબેન પ્રજાપતિ પહેલા એકલા હાથે માટીમાંથી ઘર સજાવટની વસ્તુઓ બનાવતા હતા ,પરંતુ એકલા હાથે ઓછું કામ થતાં વેચાણ પણ ઓછું થતું હતું, ત્યારે હવે તેમની પાસે 10 મહિલાઓની ટીમ બની ગઈ છે અને આ 10 મહિલાઓ ભેગી થઈને પોતાના મંડળ થકી મહિને સારું એવું વેચાણ કરીને આવક મેળવી રહી છે. સરકાર મિશન મંગલમ હેઠળ આવેલા આવા સખી મંડળોને વિવિધ જગ્યાએ સરકારી કાર્યક્રમો અને મેળાઓમાં મફતમાં સ્ટોલ લગાવવા માટે મદદ કરે છે અને આ જ કારણે તેમનું વેચાણ પણ ખૂબ જ વધ્યું છે.

હાલમાં બનાસકાંઠાના પાલનપુર ખાતે સરસ મેળામાં મિશન મંગલમ હેઠળ હેતલબેન પ્રજાપતિએ પોતાના સખી મંડળનો સ્ટોલ લગાવ્યો છે. જેમાં દિવસે 25 થી 30 હજારની આવક થઈ રહી છે અને આ જ કારણે હેતલબેન પ્રજાપતિ સરકારનો પણ આભાર માને છે.

મહિલાઓ પોતે તૈયાર કરેલી હસ્તકલાની વસ્તુઓના સ્ટોલ લગાવી સારી એવી કમાણી કરી રહી છે.

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન થકી વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારત દેશ વિકસિત બને અને સ્થાનિક સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ "વોકલ ફોર લોકલ"નું સૂત્ર આપ્યું છે. રાજ્યમાં સરસ મેળાઓ ગ્રામિણ કલા, હસ્તકલા અને સ્વરોજગારીને પ્રોત્સાહન આપવાનું ઉત્તમ માધ્યમ બને તે હેતુથી સરસ મેળો શરૂ થયો કરાયો છે. જે થકી સ્થાનિક ઉત્પાદકો અને સ્વસહાય જૂથો દ્વારા બનેલા સ્વદેશી ઉત્પાદનોને યોગ્ય મંચ મળી રહે.

બહેનોની આજીવિકામાં સતત વધારો થાય તેમજ બહેનો પગભર બની શકે તેના ઉદ્દેશ્ય સાથે સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ અમલી બનાવી છે. જ્યારે બહેનો દ્વારા બનાવેલ હસ્તકલાની વસ્તુઓનું વેચાણ થાય અને તેમને આજીવિકાનું પ્લેટફોર્મ મળી રહે તે માટે પાલનપુરમાં પણ રામલીલા મેદાન ખાતે પ્રાદેશિક સરસ મેળાનું સરસ આયોજન કરાયું છે. જેમાં 55 જેટલા સ્ટોલો લગાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં મહિલાઓ પોતે તૈયાર કરેલી હસ્તકલાની વસ્તુઓના સ્ટોલ લગાવીને સારી એવી કમાણી કરી રહી છે.

