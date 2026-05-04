બનાસકાંઠા: બાળ તસ્કરીના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ, તેલંગાણાથી બે મહિલા એજન્ટ સહિત 9 આરોપીઓ ઝડપાયા
'ઓપરેશન દેવ' હેઠળ અત્યાર સુધીમાં કુલ 9 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : May 4, 2026 at 3:20 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા એલસીબીને બાળ તસ્કરીના મામલે વધુ સફળતા મળી છે. તેલંગાણાથી મુરગન ગેંગની બે મહિલા એજન્ટો અને આ નેટવર્કમાં સંડોવાયેલા દાંતા તાલુકાના કાંસા ગામના એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સાથે 'ઓપરેશન દેવ' હેઠળ અત્યાર સુધીમાં કુલ 9 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
બનાસકાંઠા એલસીબી દ્વારા બાળ તસ્કરીના સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા માટે ચલાવવામાં આવી રહેલા ઓપરેશન દેવમાં અગાઉ બાળકો સહિત 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વધુ બે મહિલા એજન્ટો અને દાંતા તાલુકાના કાંસા ગામના દિનેશ રાઠોડની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
વડગામના ધનપુરા વિસ્તારમાંથી એક બાળકનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરીને બાળકને સુરક્ષિત બચાવી લીધું હતું. આ ઘટનાને પગલે બાળ તસ્કરીના ગંભીર નેટવર્કને ભેદવા પોલીસે ઓપરેશન દેવ શરૂ કર્યું હતું.
તપાસ દરમિયાન બાળ તસ્કરીના તાર બનાસકાંઠાથી હૈદરાબાદ (તેલંગાણા) સુધી હોવાનું સામે આવ્યું. આ નેટવર્ક ગુજરાત, દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્ર સુધી ફેલાયેલું હતું. મુરગન ગેંગના એજન્ટો બાળકોનું અપહરણ કરીને તેમને હૈદરાબાદ પહોંચાડતા અને મુરગન તેમને ઊંચી કિંમતે વેચી દેતો હતો.
રવિવારે બનાસકાંઠા એલસીબીએ તેલંગાણાથી મુરગન ગેંગની બે મહિલા એજન્ટો રાની સીરીગીરી અને શિવારાની ડેરીંગલા તેમજ દાંતાના દિનેશ રાઠોડની ધરપકડ કરી હતી. આ ઉપરાંત પોતાની બાળકીને વેચી દેનાર એક પિતાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જે દાંતા તાલુકાનો જ છે.
બનાસકાંઠા એલસીબીએ ત્રણેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરતાં કોર્ટે તેમને ૫ મે સુધીના રિમાન્ડમાં મોકલ્યા છે. રિમાન્ડ દરમિયાન વધુ મહત્વના ખુલાસાઓ થવાની સંભાવના છે.
