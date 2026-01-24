ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં આબુ હાઈવે પર બેદરકાર ડ્રાઈવરે 7નાં જીવ લીધા, રોંગ સાઈડમાં આવતી ટ્રકે કારને ટક્કર મારી

રાજસ્થાનથી પાલનપુર તરફ ઇનોવા ગાડીમાં નવ જેટલા લોકો હોસ્પિટલમાં બતાવવા માટે આવતા હતા, તે સમયે કાળ બનીને આઇસર ટ્રક ઇનોવા ગાડી ઉપર ફરી મળી હતી.

કાર અને આઈસરનો અકસ્માત
કાર અને આઈસરનો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 24, 2026 at 9:20 PM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 9:35 PM IST

2 Min Read
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠામાં અમીરગઢના ઈકબાલગઢ નજીક આબુ હાઈવે પર ઈનોવા ગાડી અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં મૃત્યુઆંક વધીને 7 થયો છે. છ લોકોના કમકમાટી ભર્યા મોત થયા છે. જ્યારે ત્રણ લોકો ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી વધુ એક ઈજાગ્રસ્તનું મોત થયું છે. મળતી વિગતો મુજબ ઈનોવા ગાડી લઈને રાજસ્થાનથી પાલનપુર હોસ્પિટલ બતાવવા માટે આવતા લોકોને આ ગમખ્વાર અકસ્માત નડ્યો હતો.

રોંગ સાઈડમાં આવતી ટ્રક કાર સાથે અથડાઈ
પાલનપુર આબુ હાઈવે ઉપર ઈકબાલગઢ નજીક આ ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. હાઈ વે ઉપર સામેથી આઈસર ટ્રક રોંગ સાઈડે આવી હતી અને ધડાકાભેર ઈનોવા ગાડીને ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે જોતજોતામાં જ હાઈવે ઉપર મોતની ચીચીયારીઓ ગુંજી ઊઠી હતી. રાજસ્થાનથી પાલનપુર તરફ ઇનોવા ગાડીમાં નવ જેટલા લોકો હોસ્પિટલમાં બતાવવા માટે આવતા હતા, તે સમયે કાળ બનીને આઇસર ટ્રક ઇનોવા ગાડી ઉપર ફરી મળી હતી. જેમાં નવમાંથી છ લોકોના કમકમાટી ભર્યા મોત થયા હતા. જ્યારે ત્રણ લોકોને તાત્કાલિક જ ગંભીર હાલતમાં નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જેમની હાલત પણ અત્યારે ખૂબ જ ગંભીર માનવામાં આવી રહી છે.

કાર અને આઈસરનો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

અકસ્માત બાદ હાઈવે પર 5 કિમી લાંબો જામ
ભયાનક અકસ્માત સર્જાયાની જાણકારી મળતા જ અમીરગઢ પીઆઈ બી.ડી. ગોહિલ સહિત પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો અને રાહત અને બચાવની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં છ જેટલા મૃતદેહોને ગાડીમાંથી બહાર કાઢી પીએમ અર્થે સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે ઈજાગ્રસ્તોને પોલીસની મદદથી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. બસ અકસ્માતની ઘટના બન્યા બાદ આબુ પાલનપુર હાઇવે ઉપર અંદાજિત પાંચ કિલોમીટર સુધી લાંબો ટ્રાફિકજામ સર્જાયો હતો. પોલીસ સમયસર પહોંચી ધીરેધીરે ટ્રાફિક હળવો કરવા માટેનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો.

પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
અકસ્માત સર્જ્યા બાદ આઈસર ટ્રકના ચાલક સામે અમીરગઢ પોલીસે ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. સ્થાનિકો મુજબ આઈસર ટ્રકે રોંગ સાઈડે આવીને ઈનોવા ગાડીને ધડાકા ભેર ટક્કર મારી હતી. જેના કારણે આ ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. ત્યારે હવે પોલીસે સમગ્ર મામલામાં આગળની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. આ અંગે અમીરગઢ પોલીસ મથકના પીઆઈ બી.ડી. ગોહિલે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, અકસ્માત ખૂબ જ ગંભીર હતો જેમાં ઈનોવા ગાડીનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો છે. ટ્રક અને ઈનોવા ગાડી વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. ઈનોવા ગાડીમાં નવ લોકો સવાર હતા. જેમાંથી સ્થળ ઉપર જ છ લોકોના મોત થયા છે. ત્રણ લોકોને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલમાં અમીરગઢ પોલીસ સમગ્ર મામલામાં તપાસ કરી રહી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અકસ્માતોનો સિલસિલા વધી રહ્યા છે. ત્યારે વધુ એક ગમખાર અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થતા પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ તો શરૂ કરી છે. પરંતુ હાલમાં તો આ મૃતકોના પરિવાર ઉપર જાણે આભ ફાટી પડયું હોય તેવી પરિસ્થિતિ આવી પડી છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં ટ્રક ચાલક ક્યારે ઝડપાય છે અને પોલીસ કેવી કાર્યવાહી કરે છે તે જોવું રહ્યું.

Last Updated : January 24, 2026 at 9:35 PM IST

