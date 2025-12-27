ETV Bharat / state

ભરત ચૌધરી હત્યા કેસ: આરોપીઓને દોરડાથી બાંધી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું, પોલીસે જાહેરમાં કરી સરભરા

20 ડિસેમ્બરના રોજ પાલરપુરના રામદેવ હોટલ નજીક ગાદલવાડાના યુવકની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 10:29 PM IST

બનાસકાંઠા: પાલનપુરના ગાદલવાડાના યુવકની હત્યા કેસમાં ઝડપાયેલા છ શખ્સોનું આજે ઘટના સ્થળે લઈ જઈને પોલીસે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં હાજર લોકોએ આક્રોશ વ્યક્ત કરીને આ શખ્સોને કડકમાં કડક અને ફાંસીની સજા આપવા માટેની માંગ કરી હતી. ઘટનાના રિકન્સ્ટ્રક્શન સમયે પોલીસે આરોપીઓને સ્થળ પર જ જાહેરમાં લાકડીથી માર માર્યો હતો.

હત્યા સ્થળ પર આરોપીઓને સાથે રાખી પોલીસનું રિકન્સ્ટ્રક્શન
20 ડિસેમ્બરના રોજ પાલરપુરના રામદેવ હોટલ નજીક ગાદલવાડાના યુવકની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી હતી. જે બાદ પોલીસે આઠ અલગ અલગ ટીમો બનાવીને 6 શખ્સોને ઝડપી લીધા હતા. જેમને ગતરોજ પાલનપુરની કોર્ટમાં રજૂ કરાતા કોર્ટે આઠ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. ત્યારે આજે પોલીસે આ છ પકડાયેલા શખ્સોને ઘટના સ્થળે લઈ જઈને રીકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. આ સમય દરમિયાન મૃતકના પરિજનો સમાજ અને પાલનપુરના સ્થાનિક લોકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. તેમણે આરોપીઓને જોતા તેમને કડક સજા કરવા અને ફાંસીની સજા આપવા માટેની માંગ કરી હતી. લોકોના ટોળાને સંભાળવામાં અને આક્રોશને શાંત કરવામાં પણ પોલીસે ભારે મહેનત કરવી પડી હતી. જોકે પોલીસે પાલનપુર એરોમાં સર્કલ નજીક કેપલ હોટલ નજીક અને જ્યાં ઘટના બની હતી ત્યાં રામદેવ હોટલ નજીક છ શખ્સોને લઈ જઈ રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું.

પૈસાની લેતીદેતીમાં હત્યા
પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ હત્યાનો ભેદ ઉકેલીને છ શખ્સોને હાલ ઝડપી લીધા બાદ પોલીસની કાર્યવાહીની લોકોએ પ્રશંસા કરી હતી. ઘટના સ્થળે પોલીસ રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે પહોંચતા પોલીસ જિંદાબાદના નારા લાગ્યા હતા. પોલીસે આ સમગ્ર મામલામાં પશ્ચિમ પોલીસ મથકે મુખ્ય આરોપી લાલો ઉર્ફે ભાર્ગવ મંડોરા અન્ય 24 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. હજુ જે લોકો ફરાર છે તેમને પકડી લેવા માટે પણ અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી છે. પકડાયેલા શખ્સોએ પાસેથી પોલીસે હત્યા અંગેની તપાસ કરતા પૈસાની લેતીદેતીની અદાવતમાં હત્યા કરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ચૌધરી સમાજ અને પરિવારજનોમાં ભારે આક્રોશ
ઝડપાયેલા શખ્સોના આઠ દિવસના રિમાન્ડ મળતા પોલીસે હત્યા પાછળના તમામ નક્કર કારણો જાણવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. એટલું જ નહીં જે લોકો ફરાર છે તેમના વિશે માહિતી એકત્ર કરવા માટે પણ પોલીસે કડક પૂછપરછ હાથ ધરી છે. ત્યારબાદ ચૌધરી સમાજ અને પરિજનોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલતા પરિવારજનો પોલીસની કામગીરી હાલ સંતુષ્ટ છે. જોકે હજુ ફરાર લોકો વહેલી ઝડપાય તે દિશામાં કાર્યવાહી પોલીસે શરૂ કરી છે. મહત્વનું છે કે 20 ડિસેમ્બરના રોજ પાલનપુર હાઈવે પર આવેલો રામદેવ હોટલ નજીકના સમગ્ર હત્યાની ઘટના બની હતી ઘટનામાં હિંચકારો હુમલો કરવામાં આવતા એક વ્યક્તિ ગંભીર ઇજાગ્રત થયો હતો. જ્યારે એકનું મોત થયું હતું પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલીએ હાલમાં શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.

નોંધનીય છે કે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગંભીર ગુનાઓના આરોપીના પગ ધ્રુજી જાય તે પ્રકારની કાર્યવાહી કરવા માટે પોલીસને અપીલ કરી છે. ત્યારે પોલીસ પણ આવા ગંભીર ગુનાના આરોપીઓ સામે કડકાઈ દાખવી રહી છે. મહત્વનું છે કે હત્યા જેવા ગંભીર ગુનાઓને અંજામ આપવામાં જરા પણ ન ખચકાતા શખ્સોને જાહેરમાં જ પોલીસે વરઘોડો કાઢી અને તેમનુ રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. એટલે આવા લોકોનો ખૌફ ઓછો થાય અને આવા લોકો હવે ગુનાઓ કરતા અટકે તે દિશામાં પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે જેના ભાગરૂપે આજે પોલીસે પકડાયેલા છ શખ્સોનુ રિકન્સ્ટ્રકાશન કર્યું હતું.

