બનાસકાંઠા અને થરાદ જિલ્લામાં પુરુષોએ 'ગેર નૃત્ય' કરી હોળી મનાવી, દેશી પરંપરાએ જમાવ્યું આકર્ષણ
જૂની પરંપરા મુજબ ગામના લોકો લાઠી સાથે ગામના ચોકમાં ગેર નૃત્ય રમે છે અને આ નૃત્ય પુરુષો રમે છે.
Published : March 5, 2026 at 5:34 PM IST
બનાસકાંઠા : થરાદ જિલ્લાના ગામડાઓમાં હોળી ધુળેટી પર્વને અનોખી રીતે મનાવવા માટેની પરંપરા છે. વર્ષોની આ પરંપરા આજે વર્ષો બાદ પણ અકબંધ જોવા મળી રહી છે. જૂની પરંપરા મુજબ ગામના લોકો લાઠી સાથે ગામના ચોકમાં 'ગેર નૃત્ય' રમે છે અને આ નૃત્ય પુરુષો રમે છે, જે સૌ માટે આકર્ષણ કેન્દ્ર સાથે ભાતીગળ આપણી સંસ્કૃતિના દર્શન કરાવે છે.
ભારત દેશ પોતાની સંસ્કૃતિ ધર્મને લઈને આજેય વિશ્વમાં એક અલગ જ ઓળખ ધરાવે છે. ભારતભરમાં મનાવવામાં આવતા તહેવારો પોતાના અલગ જ રીત રિવાજો પોતાની પરંપરા અને ધાર્મિક સંસ્કૃતિ સાથે મનાવતા હોય છે. ભલે આજના આધુનિક યુગમાં લોકો નીત નવા પ્રયોગો સાથે હોળી બનાવતા હોય, પરંતુ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આજેય જૂની ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ જીવંત જોવા મળી રહી છે.
બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વડીલોની પરંપરા મુજબ ગામના લોકો હોળી ધુળેટી પર ગામના ચોકમાં મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થાય છે. જે બાદ દેશી ઢોલના તાલે ગામના લોકો લાઠી સાથે 'ગેર નૃત્ય' રમે છે. ગામના ચોકમાં ઢોલના તાલે પુરુષો ગેર નૃત્ય કરી હોળી મનાવવાની પરંપરા જોતા ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ સાથે ગામની એકતાના દર્શન થાય છે. ધંધા અર્થે બહાર શહેરોમાં રહેતા લોકો પણ બે દિવસ પોતાના ગામડે આવી હોળી મનાવે છે, એટલું જ 'ગેર નૃત્ય' જોવાનો લ્હાવો લેવા પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા હોય છે.
ગામના મુખ્ય ચોકમાં પુરુષો ગેર નૃત્ય રમતા ગામમાં આકર્ષણ જામે છે. બાદમાં ગામના મુખ્ય મળી મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી ગોળ ધાણા વહેંચી સૌ છૂટા પડે છે. થરાદના સરહદી ગામડા અને બનાસકાંઠાના ધાનેરાના તાલુકાના સરહદી થાવર સહિતના ગામડાઓમાં આજેય ગેર નૃત્યની પરંપરા આજેય અકબંધ જોવા મળી રહી છે. વડીલોની પરંપરા દર પેઢીએ જાળવી રાખી ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ ગામની એકતા સાથે સાદગીથી તહેવારોની ઉજવણી રીત જીવંત રાખી છે. જે આજના યુગમાં પણ જૂના જમાનાની યાદોને માનસ પટ પર ફરી યાદ અપાવે છે.
રાજસ્થાની માળી સમાજની પરંપરા
ગુજરાતમાં રાજસ્થાનથી આવી વર્ષોથી વસવાટ કરતા મારવાડી માળી સમાજમાં પણ હોળી ધુળેટી જુની પરંપરા મુજબ ઉજવાય છે. જેમાં પુરુષો અને મહિલાઓ ગરબે રમે છે. જેમાં ખાસ અપીલ પુરુષો મારવાડી પોશાકમાં સજ્જ થઈ લાઠી સાથે ગેર નૃત્ય રમે છે. ત્યારે મહિલાઓ લુર લે છે. આ મારવાડી માળી સમાજ પોતાની પરંપરાગત અને સંસ્કૃતિ વિષરાઈ ન જાય તે માટે ડીસાના જીજી વિદ્યા સંકુલ ખાતે ગેર અને લુર નૃત્ય કરી પર્વની ઉજવણી કરી હતી.
આ નૃત્યમાં પુરુષો લાકડીઓ વડે ચામડાનો બનાવેલ સંઘ વગાડી દાંડિયા રાસની જેમ લાકડીઓથી નૃત્ય કરતા હોય છે, એને 'ગેર નૃત્ય' કહેવામાં આવે છે. ત્યારે મહિલાઓ દ્વારા સામસામે બે ટીમો બનાવી સામસામે મારવાડી ગીતો ગાતી જતી હોય છે તેને લૂર કહેવામાં આવે છે.
ભારત દેશ પોતાના ધર્મ સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓને લઈને વિશ્વમાં જાણીતો છે, ત્યારે આજેય ભારતમાં ઉજવાતા તમામ પ્રકારના તહેવારો જૂનારીત રિવાજ અને ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ અનુરૂપ જ ઉજવવામાં આવે છે. હોળીના પર્વમાં પણ ગામડાઓમાં પરંપરાગત વેશભૂષામાં સજ્જ થઈ ગામલોકો સાથે ઉજવણી કરી ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિને અને ધર્મને જીવંત રાખ્યો છે.
