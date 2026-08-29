ઘર કંકાસમાં ઘરના મોભીનું મોત: છરીના ઘા ઝીંકી પિતાની નિર્મમ હત્યા કરનાર ફરાર પુત્ર ઝડપાયો
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પિતાની નિર્મમ હત્યા કરી ફરાર થનાર હત્યારા પુત્રને પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ઝડપીને જેલ હવાલે કર્યો છે.
Published : August 29, 2026 at 10:31 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઘર કંકાસનો કરુણ અંજામ સામે આવ્યો છે. ઘરમાં રોજિંદા થતા ઝઘડા અને કંકાસમાં આખરે ઘરના મોભીનો જીવ ગયો છે. પ્રાપ્ત થતી માહિતી અનુસાર હડાદ તાલુકાના ધાગડીયા ગામમાં માતા પિતા વચ્ચે રોજિંદો ઝઘડો થતો હતો. જેથી પિતાથી અલગ થઈ માતા પિયર જતી રહી હતી. જે બાબતનું મનદુઃખ રાખી પુત્રએ પિતા સાથે ઝઘડા અને મારપીટ શરૂ કરી હતી.
અગાઉ પણ હડાદ પોલીસ મથકે પુત્ર સામે પિતાએ મારપીટ અને રોજિંદા કંકાસ અંગે ફરિયાદ આપી હતી. તેમ છતાં પુત્રએ પિતા સાથે મારપીટ કરવાનું બંધ ન કર્યું અને કંકાસ ચાલુ રાખ્યો હતો અને આખરે 27 ઓગસ્ટના રોજ ઉશ્કેરાયેલા પુત્રએ પિતા ઉપર છરી વડે હુમલો કર્યો હતો. જેમાં પિતાના પેટ અને હાથના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમનુ મોત થયું હતું.
પોતાના ભાઈ દેવાભાઈ મકવાણાના મોત અંગે નેતાભાઈ મકવાણાએ હડાદ પોલીસ મથકે પુત્ર સામે જ હત્યાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જે બાદ હડાદ પોલીસ અને એલસીબી દ્વારા હત્યા કરી ફરાર થયેલા પુત્ર હોમીરાભાઈ મકવાણાને ઝડપી લેવા માટે અલગ અલગ ટીમો બનાવી હતી. જે બાદ આખરે પોશીનાના દોતડ ગામેથી હત્યારા પુત્રને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી લીધો છે.
પોલીસે નોંધેલી ફરિયાદમાં મૃતક દેવાભાઈ મકવાણા અને તેમના પત્ની રાણકીબેન વચ્ચે થોડાક સમયથી અણબનાવ રહેતો હતો. રોજિંદા ઘરમાં ઝઘડા થતા હતા જેથી કંટાળી રાણકીબેન ઘર છોડી પિયર જતા રહ્યા હતા. જે બાદ પુત્ર હોમીરાભાઈ મકવાણા પિતાને જવાબદાર ગણી મનદુઃખ રાખતો હતો અને પિતા જોડે રોજ ઝઘડા કરતો હતો. જે અંગે અગાઉ મૃતક દેવાભાઈએ હડાદ પોલીસ મથકે પુત્ર સામે ફરિયાદ આપી હતી. જોકે તેમછતાં પુત્રએ ત્રાસ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
રોજની જેમ 27 ઓગસ્ટે પુત્રએ પિતા દેવાભાઈ જોડે ઝઘડો શરૂ કર્યો હતો. તે સમયે દેવાભાઈ તેને સમજાવી રહ્યા હતા. પરંતુ અચાનક પુત્ર હોમીરાભાઈ મકવાણા ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને છરી વડે પિતા પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં પિતાને પેટ અને હાથના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. આ ગંભીર ઈજાઓના કારણે દેવાભાઈનું મોત થયું હતું. જોકે હત્યા કરી ફરાર થયેલો પુત્ર ગણતરીના દિવસોમાં જ પોલીસના હાથે ઝડપાઈ જતા પોલીસે તેને જેલ હવાલે કર્યો છે.
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