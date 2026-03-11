બનાસકાંઠામાં પિતૃત્વને કલંકિત કરતી ઘટના, કળયુગી પિતાએ દીકરી પર આચર્યું દુષ્કર્મ, પોલીસે કરી ધરપકડ
આ સમગ્ર બનાવ ધાનેરા પંથકનો છે જ્યાં માતા પિતાની અકલ્પિત હરકતના કારણે પોલીસ મથકે પહોંચી અને પોતાના જ પિતાથી રક્ષા કરવા કાનૂનનો સહારો લીધો છે.
Published : March 11, 2026 at 7:07 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કળિયુગિ પિતાએ પોતાની જ સગી દીકરીની લાજ લઈ લેતા ચારેય તરફ પિતા સામે ફિટકારની લાગણી વરસી રહી છે. ખુદ માતા અને દીકરીએ જ પિતા સામે ફરિયાદ નોંધાવતા ધાનેરા પોલીસે ગુનો મોદીને સમગ્ર મામલે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જે દીકરીને પિતા હોય તે દીકરીને કોઈ ચિંતા ન હોય કારણ કે તેના પિતા તેના માટે સુરક્ષાની ઢાલ હોય છે, પરંતુ જ્યારે પિતામાં જ પોતાની દીકરી પ્રત્યે હવસ જાગે એને ખોટું કૃત્ય કરે ત્યારે આને પિતા ના કહેવાય પરંતુ આ કળિયુગી રાક્ષસ કહેવાય.
બનાસકાંઠાના ધાનેરા પંથકમાં કંઈક આવી જ ઘટના બનાસકાંઠાથી સામે આવી છે. એક સગી દીકરીની લાજ પિતાએ જ લઈ લેતા હવે દીકરીએ નરાધમ પિતા સામે ધાનેરા પોલીસ મથકે પહોંચી અને જ્યારે સમગ્ર હકીકત પોલીસ સમક્ષ જણાવતા પોલીસ પણ ચોકી ઉઠી હતી.
દીકરી પર અન્ય કોઈ શખ્સ નજર બગાડે તો દીકરી પિતાને ફરિયાદ કરતી હોય છે અને તેના રક્ષણ માટે તે પિતાને જ સમગ્ર વાત કરતી હોય છે. પરંતુ અહીંયા જે પિતાએ દીકરીનું રક્ષણ કરવું જોઈએ તે પિતા જ દીકરીનો ભક્ષક બન્યો છે અને ન્યાય માટે દીકરીને પોલીસના શરણે પહોંચવું પડ્યું છે.
ધાનેરા પોલીસે કળિયુગી પિતા સામે ફરિયાદ નોધીને તપાસ શરૂ કરી ત્યારે પોલીસને પણ ખબર પડી કે આ તો ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવે છે. અગાઉ પણ તેને ગુના કર્યા છે અને તેના કારણે તે જેલમાં પણ રહીને આવેલો છે. જોકે તેમ છતાં તેનામાં કોઈજ સામાજિક સુધાર ન આવ્યો અને આ વખતે તેને પોતાના ઘરમાં જ સગી દીકરી સાથે કલ્પના પણ કરી શકાય તેવી હદ વટાવી, જેથી ફરી તેને જેલ જવાનો વારો આવ્યો છે.
પિતાના પ્રેમને લજવતો આ કિસ્સો સામે આવતા જ આવા નરાધમ પિતા સામે ચારેય તરફ ફિટકારની લાગણી લોકો વરસાવી રહ્યા છે. માતાના સામે જ સગી પુત્રી સાથે આ પ્રકારનું કુકર્મ કરતા પકડાઈ જતા માતાએ દીકરી સાથે ધાનેરા પોલીસ મથકે પહોંચી ફરિયાદ નોંધાવી છે. સભ્ય સમાજને પણ ન શોભે અને જેની કલ્પના પણ ક્યારેય કોઈ પિતા ન કરે તે પ્રકારનું કુકર્મ કરનારા આ શખ્સને જીવનભર જેલમાં જ રાખી શીખ આપવામાં આવે તેવી માંગ લોકોમાં ઉઠી છે.
આ અંગે DYSP સી.એલ.સોલંકીએ કહ્યું કે ધાનેરા પંથકમાંથી આ શરમજનક બનાવ સામે આવ્યો છે. ગુનો ખુબ જ ગંભીર પ્રકારનો હોય તાત્કાલિક પોલીસે ગુનો નોધી આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે. પરિવારના સભ્યોને ધમકી આપી હતી છતાં આ મામલો પોલીસમાં સામે આવતા પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી છે. હાલમાં આરોપી જેલમાં છે.
