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બનાસકાંઠા: પાલનપુરના બે ગામોમાં રીંછનો ત્રાસ, હસનપુર અને રામપુરા વડલામાં 6 થી 7 લોકો ઘાયલ

પાલનપુર તાલુકાના હસનપુર અને રામપુરા વડલા ગામમાં રીંછે અચાનક હુમલો કરતા 6 થી 7 લોકો ઘાયલ થયા, ગામલોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો.

હસનપુર અને રામપુરા વડલામાં 6 થી 7 લોકો ઘાયલ
હસનપુર અને રામપુરા વડલામાં 6 થી 7 લોકો ઘાયલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 8:50 PM IST

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બનાસકાંઠા: પાલનપુર તાલુકાના હસનપુર અને રામપુરા વડલા સહિતના ગામોમાં મંગળવારે સવારે રીંછના હુમલાની ઘટના બની હતી. રીંછે અચાનક હુમલો કરતા 6 થી 7 લોકો ઘાયલ થયા છે. આ ઘટનાના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

પાલનપુર તાલુકાના રામપુરા વડલા અને હસનપુર સહિત આસપાસના ગામોમાં આજે સવારે અચાનક રીંછ ઘૂસી આવતા લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. રીંછે હસનપુર અને રામપુરા વડલા ગામમાં 6 થી 7 લોકો પર હુમલો કર્યો હતો. ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોને તાત્કાલિક પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ અને પાલનપુરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

રીંછે અચાનક હુમલો કરતા 6 થી 7 લોકો ઘાયલ થયા (Etv Bharat Gujarat)

"રીંછના હુમલામાં ઘાયલ થયેલા પાંચ લોકોને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી એક વ્યક્તિને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા થતાં ટાંકા લેવા પડ્યા હતા. તમામને સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરોની ટીમે સમયસર સારવાર આપી છે." - ડૉ. સુનિલ જોશી, સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટ, પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ

પાલનપુરના બે ગામોમાં રીંછનો ત્રાસ (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગના અધિકારીઓ અને ટીમ તાત્કાલિક હસનપુર ગામે પહોંચી હતી. વન વિભાગની ટીમે પાંજરૂ ગોઠવીને રીંછને પકડવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. પરંતુ ખેતરોમાં ઘૂસી આવેલા રીંછને પકડવા માટે વન વિભાગને ભારે મથામણ કરવી પડી રહી છે. કલાકો બાદ પણ રીંછ પકડમાં ન આવતા લોકોમાં ભયનો માહોલ યથાવત છે.

પાલનપુર સિવિલમાં સારવાર લીધેલ ઈજાગ્રસ્તો
પાલનપુર સિવિલમાં સારવાર લીધેલ ઈજાગ્રસ્તો (Etv Bharat Gujarat)

પાલનપુર સિવિલમાં સારવાર લીધેલ ઈજાગ્રસ્તો

  1. રૂપાબેન નખાજી માલુણા હસનપુર
  2. વિક્રમજી હીરાજી માલુણા હસનપુર
  3. સંજયકુમાર હીરાજી માલુણા હસનપુર
  4. સકીલભાઈ ઘેમરભાઈ માલુણા હસનપુર
  5. પુરબા લક્ષ્મણભાઈ ચૌહાણ હસનપુર

વન વિભાગની ટીમ હાલ ટ્રેન્ક્વિલાઇઝર ગન અને પાંજરાની મદથી રીંછને પકડવા માટે ખેતરે ખેતરે ફરી રહી છે. જંગલમાંથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઘૂસી આવેલું રીંછ લોકોને જોતા જ તેમના પર હુમલો કરી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં 6 થી વધુ લોકો રીંછના હુમલામાં ઘાયલ થયા છે.

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TAGGED:

PALANPUR BEAR ATTACK
FOREST DEPARTMENT RESCUE
INJURED VILLAGERS HOSPITALIZED
GUJARAT WILDLIFE INCIDENT
PALANPUR RAMPURA BEAR ATTACK

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