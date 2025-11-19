બનાસકાંઠા: નીલગાયનો શિકાર કરતી 14 સભ્યોની ગેંગ ઝડપાઈ, 10 શિકારીઓ આર્મ્સ એક્ટ સહિત વાઇલ્ડ લાઇફ એક્ટ હેઠળ જેલમાં

ETV Bharat / state

આ ગેંગે પોલીસ અને વન વિભાગ પહોંચે તે પહેલાં જ નીલગાયનો શિકાર કરી લીધો હતો ત્યારે ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 5:17 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના ઈકબાલગઢ રેન્જના કપાસિયા જંગલ વિસ્તારમાં નીલગાયનો શિકાર કરવા આવેલી 14 સભ્યોની શિકારી ગેંગને વન વિભાગ અને પોલીસની સંયુક્ત ટીમે 16 કલાકના સતત કોમ્બિંગ ઓપરેશન બાદ ઝડપી પાડી છે. આ ગેંગે પોલીસ અને વન વિભાગ પહોંચે તે પહેલાં જ નીલગાયનો શિકાર કરી લીધો હતો અને માંસને થેલીઓમાં ભરી રહી હતી ત્યારે ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.

મળતી માહિતી મુજબ, 17 નવેમ્બરે રાત્રે વન વિભાગને બાતમી મળી હતી કે મોટી સંખ્યામાં લોકો શિકારના ઈરાદે કપાસિયા જંગલમાં ઘૂસ્યા છે. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન અચાનક બંદૂકના અવાજ સંભળાતાં વન કર્મીઓએ તુરત જ અમીરગઢ પોલીસને જાણ કરી અને સંયુક્ત રીતે કોમ્બિંગ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું.

લગભગ 16 કલાકની સતત મહેનત બાદ શિકારીઓના 10 સભ્યોને જંગલમાંથી જ હથિયારો સહિત ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. બાકીના ચાર આરોપીઓ અંધારાનો લાભ લઈને નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા, જેમની શોધખોળ હજુ ચાલુ છે.

પકડાયેલા 10 આરોપીઓ પાસેથી પાંચ બંદૂકો જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેમાંથી ચાર બંદૂકો લાઇસન્સ વગરની (ગેરકાયદેસર) હોવાનું સામે આવ્યું છે. નીલગાયનું માંસ, થેલીઓ તેમજ શિકારમાં વપરાયેલા અન્ય સાધનો પણ કબજે કરવામાં આવ્યા છે.

આરોપીઓ વિરુદ્ધ આર્મ્સ એક્ટ તેમજ વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ (Wildlife Protection Act) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. તમામ 10 આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતાં કોર્ટે જામીન અરજી ફગાવી દેતાં તેમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં (સબજેલ) મોકલી દીધા છે.

રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર શક્તિસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, “બાતમી મળતાંની સાથે જ અમે ઝડપી કાર્યવાહી કરી હતી. 16 કલાકના મુશ્કેલ કોમ્બિંગ બાદ મોટા ભાગની ગેંગને પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે. ફરાર આરોપીઓને પણ જલ્દી ઝડપી લેવામાં આવશે.”

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર બનાસકાંઠાના જંગલી વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર શિકારની સમસ્યાને ઉજાગર કરી છે. વન વિભાગે જણાવ્યું કે આવી પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ લાવવા પેટ્રોલિંગ અને બાતમી તંત્રને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે.

