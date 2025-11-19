બનાસ ડેરીને મળ્યો 'નેશનલ વોટર એવોર્ડ’, 325 તળાવ તથા 30 હજારથી વધુ શોષ કુવાનું નિર્માણ કર્યું
બનાસકાંઠામાં જળસંચય માટે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરવા બદલ બનાસ ડેરીને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હસ્તે 'નેશનલ વોટર એવોર્ડ’ મળ્યો છે.
Published : November 19, 2025 at 11:20 AM IST
બનાસકાંઠા : એશિયાની નંબર વન ગણાતી બનાસ ડેરીએ જળસંચય ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. બનાસકાંઠામાં જળસંચય માટે મહત્વની પહેલ કરી ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરવા બદલ દિલ્હી ખાતે બનાસ ડેરીને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હસ્તે 'નેશનલ વોટર એવોર્ડ’ મળ્યો છે. જિલ્લામાં બનાસ ડેરીએ જળસંચય અંતર્ગત 325 થી વધુ તળાવ તથા 30 હજારથી વધુ શોષ કુવાનું નિર્માણ કર્યું છે.
ગુજરાતની ગૌરવવંતી સંસ્થા અને એશિયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરીને જળ સંરક્ષણ અને વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રે અદ્વિતીય યોગદાન બદલ ભારત સરકારના જળશક્તિ મંત્રાલય દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત છઠ્ઠા 'નેશનલ વોટર એવોર્ડ્ઝ' માં પ્રથમ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. મંગળવારે વિજ્ઞાન ભવન દિલ્હી ખાતે બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હસ્તે નેશનલ વોટર એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે.
બનાસકાંઠામાં જળસંચય માટે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી
બનાસ ડેરીને આ પુરસ્કાર 'શ્રેષ્ઠ ઔદ્યોગિક એકમ'ની શ્રેણીમાં તેની જળ સંરક્ષણની શ્રેષ્ઠ કામગીરી માટે એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. જે સમગ્ર ગુજરાતના સહકારી ક્ષેત્ર માટે ગૌરવ બન્યું છે. બનાસ ડેરીએ છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી સહકાર થી સમૃદ્ધિ હેઠળ 'જનભાગીદારી'ના વિચારને અપનાવીને જળસંચય માટે મોટી ઝુંબેશ ચલાવી છે.
"આ એવોર્ડ માત્ર બનાસ ડેરીનો નહીં, પણ બનાસકાંઠાના લાખો ખેડૂતો અને પશુપાલકોનો ગણાશે, જેમણે જળસંચયના આ મહાયજ્ઞમાં સક્રિય યોગદાન આપ્યું છે." -- શંકર ચૌધરી (ચેરમેન, બનાસ ડેરી)
325 થી વધુ તળાવનું નિર્માણ કર્યું : બનાસકાંઠા જિલ્લાના જળ સ્તરને ઊંચા લાવવાના ઉમદા હેતુથી બનાસ ડેરીએ નવીન 325 થી વધુ તળાવ તથા 30 હજારથી વધુ શોષ કુવાનું નિર્માણ તથા ભૂગર્ભ જળને ઊંડા ઉતારવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. બનાસ ડેરી દ્વારા જન ભાગીદારીથી તૈયાર કરવામાં આવેલા આ તળાવોના કારણે હજારો એકર જમીનને સિંચાઈ માટે મોટો લાભ મળ્યો છે. આ ઉપરાંત બનાસ ડેરીના પ્લાન્ટમાં પણ પાણીના પુનઃઉપયોગ માટે અત્યાધુનિક પ્લાન્ટ્સ સ્થાપીને પાણીનો બગાડ અટકાવવામાં પણ બનાસ ડેરીએ એક નવી પહેલ કરી છે.
દૂધ ઉત્પાદકોની મહેનતને સમર્પિત એવોર્ડ : બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરી કહ્યું કે, કેચ ધ રેઈન અભિયાનને બનાસ ડેરી અને જન ભાગીદારી થકી સફળ બનાવતા જિલ્લામાં જળ સંચયનુ શ્રેષ્ઠ કાર્ય થઈ શક્યું છે. જળ એ જ જીવન છે અને બનાસ ડેરી માત્ર દૂધ ઉત્પાદન જ નહીં પણ પર્યાવરણ અને જળ સુરક્ષા માટે પણ પ્રતિબદ્ધ છે. આ એવોર્ડ બનાસ ડેરીને જળ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે. આગામી સમયમાં પણ જળ સંચય માટે સતત કાર્ય કરવામાં આવશે.
