ડીસાના ટેટોડામાં બનાસ ડેરીના માર્કાવાળા ભેળસેળયુક્ત ઘીની ફેક્ટરી ઝડપાઈ, 3 શખ્સની અટકાયત

તપાસમાં બનાસ ડેરીના માર્કાવાળું ભેળસેળયુક્ત ઘી બનાવામા આવતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ મામલામાં SOGની ટીમે ત્રણ શખ્સોની અટકાયત કરી છે

બનાસ ડેરીના માર્કાવાળુ ભેળસેળ યુક્ત ઘી ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા
બનાસ ડેરીના માર્કાવાળુ ભેળસેળ યુક્ત ઘી ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં SOGની ટીમે ડીસાના ટેટોડા ગામની સીમમાં આવેલી ફેક્ટરીમાં શંકાસ્પદ ઘી બનાવવામાં આવતું હોવાની બાતમીના આધારે રેડ કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં બનાસ ડેરીના માર્કાવાળું ભેળસેળયુક્ત ઘી બનાવામા આવતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ મામલામાં SOGની ટીમે 3 શખ્સોની અટકાયત કરી છે.

બનાસ ડેરીના માર્કાવાળું ભેળસેળયુક્ત ઘી

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભેળસેળયુક્ત અખાધ ખોરાકનુ વેચાણ કરતા વેપારીઓ સામે ફૂડ વિભાગ કાર્યવાહી કરતું હોય છે, પરંતુ પહેલીવાર બનાસકાંઠા SOGની ટીમે ભેળસેળયુક્ત ઘી બનાવનાર ફેક્ટરી ઝડપી લીધી છે. ઘણા વેપારીઓ છુપી રીતે ભેળસેળયુક્ત ચીજ વસ્તુઓ બનાવીને માર્કેટમાં તેનું વેચાણ કરી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા હોય છે, ત્યારે બનાસકાંઠા એસઓજીએ શંકાસ્પદ ભેળસેળયુક્ત ઘીની ફેક્ટરી ઝડપીને મોટી કાર્યવાહી કરી છે.

બનાસ ડેરીના માર્કાવાળુ ભેળસેળ યુક્ત ઘી ફેક્ટરી (ETV Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠા એસોજીની ટીમને ખાનગી રાહે બાતમી મળી હતી કે ડીસાના ટેટોડા ગામની સીમમાં ભેળસેળયુક્ત શંકાસ્પદ ઘી બનાવવામાં આવે છે અને આખી ફેક્ટરી અહીંયા ચાલે છે, જે બાદ એસઓજીની ટીમે રેડ કરી હતી. રેડ દરમિયાન ફેક્ટરીમાંથી બનાસ ડેરીના માર્કાવાળું ભેળસેળયુક્ત ઘી બનાવવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

બનાસકાંઠા SOGની કાર્યવાહી, 3 શખ્સોની અટકાયત

આ ફેક્ટરીમાંથી SOG પોલીસે બનાસ ડેરીના માર્કાવાળા ડબ્બા, એક ગાડી તેમજ ભેળસેળયુક્ત ઘી બનાવવા માટે વપરાતી મશીનરી સહિત રુ.2,83,500નો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે, સાથે જ ફેક્ટરી ચલાવનારા ડીસાના રામજી ચૌધરી, વિજય મોદી અને શનિ હેરુવાલાની એસઓજી દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે. જેમની સામે ડીસા રૂરલ પોલીસ મથકે કોપીરાઈટ સહિત અન્ય કલમો સાથે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

3ની અટકાયત
3ની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

બનાસ ડેરીના માર્કાથી આ ઘીને વેચવામાં આવતું હતું, એટલે કે બનાસ ડેરીનું જ ઘી હોય તે પ્રકારે લોકો તેને ખરીદતા હતા. હકીકતમાં આ ઘી ભેળસેળયુક્ત માર્કેટમાં વેચાણ થતું હતું, ત્યારે બનાસ ડેરીના નામે માર્કેટ ઘી વેચી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરનારા આ શખ્સો સામે એસઓજી પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી છે.

બનાસકાંઠા SOG
બનાસકાંઠા SOG (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે બનાસ ડેરી પણ કાર્યવાહી કરે તેવી શક્યતાઓ હાલ જોવામાં આવી રહી છે. એસઓજી પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ આરંભી છે, કેટલા સમયથી આ લોકો ફેક્ટરી ચલાવતા હતા. કોણ કોણ આ ભેળસેળયુક્ત ધી બનાવાના વેપારમાં સંડોવાયેલા છે તેમજ કેવી રીતે આ સમગ્ર નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હતું, તે તમામ દિશાઓમાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

