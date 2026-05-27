બનાસ ડેરીનો પશુપાલકો માટે મોટો નિર્ણય: દૂધ ખરીદી ભાવમાં ₹15 પ્રતિ કિલો ફેટનો ઐતિહાસિક વધારો

શુદાણના કાચા માલની કિંમતમાં થયેલા ઉછાળાને ધ્યાનમાં રાખી ડેરી સંચાલકોએ લીધો મહત્ત્વનો નિર્ણય, દૂધ ખરીદી ભાવમાં ₹15 પ્રતિ કિલો ફેટે કર્યો જંગી વઘારો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 4:40 PM IST

બનાસકાંઠા : જિલ્લાના પશુપાલકો માટે બનાસ ડેરીએ અત્યંત મહત્ત્વનો અને રાહતકારી નિર્ણય લીધો છે. વધતી મોંઘવારી અને પશુ આહારના આસમાને પહોંચેલા ભાવો વચ્ચે ડેરીએ દૂધ ખરીદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ફેટ દીઠ 15 રૂપિયાનો વધારો જાહેર કર્યો છે. આ નિર્ણયના પગલે સમગ્ર જિલ્લામાં પશુપાલકોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

બનાસ ડેરી એ બનાસકાંઠા જિલ્લાના લાખો પશુપાલક પરિવારો માટે આર્થિક જીવાદોરી સમાન છે. જિલ્લાની મોટાભાગની વસ્તી પશુપાલન વ્યવસાય પર જ નિર્ભર છે. ત્યારે દૂધનો પોષણક્ષમ અને સમયસર મળતો ભાવ તેમના જીવનનિર્વાહ માટે નિર્ણાયક બની રહે છે. બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીના નેતૃત્વમાં લેવાયેલા આ નિર્ણયને પશુપાલકો માટે સંકટ સમયનો મજબૂત સહારો ગણવામાં આવી રહ્યો છે.

ડેરી સંચાલકોએ જણાવ્યા મુજબ, અત્યાર સુધી પશુપાલકોને જૂના ભાવ મુજબ 845 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ફેટની ચૂકવણી કરવામાં આવતી હતી. હવે નવા ભાવવધારા સાથે આ રકમ વધીને 860 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ફેટ થઈ ગઈ છે. આ વધારો 27 મે 2026ની સવારથી અમલમાં આવી ગયો છે, એટલે કે આજથી જ પશુપાલકોને વધારાના ભાવનો સીધો લાભ મળવાનો શરૂ થઈ જશે.

આ નિર્ણય પાછળનું મુખ્ય કારણ પશુ આહારના કાચા માલની ખરીદીમાં થયેલો ખર્ચ વધારો છે. બનાસ ડેરીના એમડીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, "ડેરી દ્વારા પશુપાલકોને આપવામાં આવતું પશુ આહાર તૈયાર કરવા માટેનો કાચો માલ મોંઘો થયો છે. જેના કારણે પશુપાલકોના પશુ નિભાવ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો. આ આર્થિક ભારણ હળવું કરવા માટે જ ચેરમેન અને નિયામક મંડળે દૂધ ખરીદ ભાવ વધારવાનો આ મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે."

બનાસ ડેરી માત્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી જ નહીં પરંતુ પડોશી રાજ્ય રાજસ્થાન સહિત અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી દૂધની ખરીદી કરે છે. દૂધ ભરાવનારા તમામ પશુપાલકોને દર 15 દિવસે એટલે કે મહિનામાં બે વખત સમયસર ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. ભાવવધારાનો લાભ આ ચૂકવણી ચક્રમાં સીધો જ જોડાઈ જશે, જેના કારણે પશુપાલકોના હાથમાં વધુ રકમ આવશે અને તેઓ વધતા ખર્ચને સહેલાઈથી પહોંચી વળી શકશે. આ નિર્ણયથી લાખો પશુપાલક પરિવારોનો આર્થિક બોજ હળવો થવાની સાથે તેમની ખરીદ શક્તિમાં પણ વધારો થશે.

