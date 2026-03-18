દીકરી પરત લાવવા ચૌધરી લોકો લાકડી-ધોકા લઈ ગામમાં ઘૂસ્યા, હાઈવે બ્લોક કર્યો, પરિસ્થિતિ થાળે પાડવા પોલીસે ટિયર ગેસ છોડ્યા
કંકુ ચૌધરીના પ્રેમ લગ્નનો મામલો વધુ વણસ્યો છે
Published : March 18, 2026 at 7:15 PM IST
બનાસકાંઠા: કંકુ ચૌધરીના પ્રેમ લગ્નનો મામલો વધુ વણસ્યો છે. ચૌધરી સમાજના આગેવાનોએ આજે ભાભર તાલુકાના રૂની ગામે સંમેલન કર્યું હતું. આ સંમેલનમાં વડીલોની વાત યુવાનોએ ન સાંભળી અને યુવાનોએ આક્રોશ સાથે ઓગડ તાલુકાના ઉણ ગામે પહોંચ્યા જ્યાં ગાડીઓમાં તોડફોડ કરીને ભારે હોબાળો મચાવ્યો હોવાના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે પોલીસને પણ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં પરસેવો છૂટી ગયો તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.
પરિસ્થિતિ કાબુમાં લાવવા પોલીસની તૈયારી
બનાસકાંઠા જિલ્લા એસપી દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ વધુ ન વણસે તે માટે તમામ પોલીસ કર્મચારીઓને ઉણ ગામે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. ચૌધરી સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉણગામે પહોંચી જતા પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવી ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગઈ છે. ઉણ ગામમાં પરિસ્થિતિ થાળે પાડવા માટે પોલીસ કાફલો સતત મહેનત કરી રહ્યો છે. ત્રણ દિવસથી કંકુ ચૌધરીના પેમ લગ્નનો મામલો ભારે ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે જોકે પ્રેમ લગ્ન બાદ ચૌધરી સમાજ દ્વારા કંકુ ચૌધરીને ઘરે પરત લાવવા માટેની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ માંગને લઈ આજે મહાસંમેલન ભાભરના રૂની ગામે મળ્યું હતું જેમાં વડીલોએ કંકુ ચૌધરીને સમજાવટ બાદ પરત લાવવામાં થોડો સમય માટેની વાત કરી હતી આ જ સમયે સંમેલનમાં હાજર ચૌધરી સમાજના યુવાનોએ આનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો અને હોબાળો મચાવી તાત્કાલિક કંકુ ચૌધરીને રબારી સમાજના યુવાન પાસેથી પરત ઘરે લાવવા માટેની માંગ કરી જોતજોતામાં દરેક યુવાનોએ એકતા દર્શાવી અને તમામ યુવાનોએ કહ્યું કે કંકુ ચૌધરીને આજે જ પોતાના ઘરે પરત લાવવી છે જેને લઈ ભારે હોબાળો મચી ગયો તેના વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે.
ચૌધરી અને રબારી સમાજ વચ્ચે ઘર્ષણ
આ સંમેલનમાંથી ચૌધરી સમાજના યુવાનો ગાડીઓ લઈ જે ગામમાં કંકુ ચૌધરીએ રબારી સમાજના યુવાન સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા તે ઉણ ગામમાં ગાડીઓના કાફલા સાથે મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા અને અચાનક વાહનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે વાહનો પર લાકડી ધોકા વડે તૂટી પડ્યા હોવાના દૃશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. ઉણ ગામમાં એક સાથે ચૌધરી સમાજના યુવાનોના ટોળે ટોળા પહોંચી જતા પોલીસ પણ પરિસ્થિતિ જાળવી ન શકી. પોલીસને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામા પરસેવો છૂટી ગયો. જિલ્લા પોલીસ વડાની સૂચના બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી તમામ પોલીસ કર્મચારીઓને ઉણ ગામે પહોંચવા માટેના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા અને પોલીસેના ધાડેધાડા ઉણ ગામમાં ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે ટિયર ગેસ છોડ્યા
પોલીસે પરિસ્થિતિ વધુ ન વણસે તે માટે કરીને ટીયર ગેસના સેલ છોડવાની ફરજ પડી હતી. બનાસકાંઠા રેન્જ આઈ.જી. પરીક્ષિતા રાઠોડના જણાવ્યા અનુસાર, 'પોલીસ દ્વારા ચૌધરી સમાજના લોકોને સમજાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રક્રિયા અઢી-ત્રણ કલાક ચાલી હતી. બાદમાં ટોળું હિંસક બન્યું હતું અને પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો. આમાં ચાર પોલીસકર્મીઓને નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ છે. આના કારણે પોલીસે ટિયર ગેસ છોડવાની ફરજ પડી હતી. ટોળાં સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે અને અત્યાર સુધી 40 જેટલા લોકોની અટકાયત કરાઈ છે.'
મેં મારી મરજીથી પ્રેમલગ્ન કર્યા છે: કંકુ ચૌધરી
જોકે કંકુ ચૌધરીએ ગઈકાલે વિડીયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો, તેમાં તેમણે કહ્યું કે મેં મારી મરજીથી પ્રેમ લગ્ન કર્યા છે અને અત્યારે મારા જીવનમાં સુખી છું મારે એક વર્ષનો દીકરો છે. મને મારા પરિવારના માળામાંથી વિખુટી ન પાડવામાં આવે તેવી સમાજને વિનંતી પણ કરી હતી જે બાદ આજે મળેલી આ ચૌધરી સમાજની બેઠકમાં યુવાનોએ વડીલોની પણ વાત ન માની અને ઉણ ગામે જઈને દીકરીને પરત લાવવા માટે કરીને ભારે હોબાળો મચાવ્યો છે. ઉણ ગામે પહોંચેલા લોકોએ તોડફોડ કરી હાઈવે બ્લોક કર્યો હતો. જેના વિડીયો પણ વાયરલ થયા છે બીજીતરફ પોલીસના કાફલા ઉણ ગામે જવા રવાના થયા હતા.
'પાંચ દિવસમાં દીકરી પરત કરો'
64 ગોળ આંજણા ચૌધરી સમાજના પ્રમુખ રજનેશ ચૌધરીએ કહ્યું કે આજે સંમેલનમાં વડીલો સાથે બેઠક બાદ નિર્ણય કરાયો છે કે આગામી પાંચ દિવસમાં રબારી સમાજના આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરી દીકરીને પરત લાવવા માટેની માંગ રખાશે જો નહીં આવે તો પછી આગળની રણનીતિ ઘડાશે.
સમગ્ર વિવાદ કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્નથી શરૂ થયો
આ સમગ્ર વિવાદ કિંજલ રબારીના પ્રેમ લગ્નથી શરૂ થયો છે જેમાં કિંજલ રબારીએ અશોક ચૌધરી સાથે પ્રેમ લગ્ન કરી લીધા રબારી સમાજ દ્વારા ચીમકી આપ્યા બાદ બંને સમાજના આગેવાનોએ મળીને કિંજલ રબારીના પ્રેમ લગ્નનો સુખદ અંત લાવ્યો હતો. જોકે તે બાદ ભાભરના રૂની ગામના કંકુ ચૌધરીના માતા-પિતાએ પોતાની દીકરીને ઓગડ તાલુકાના ઉણ ગામનો રબારી સમાજનો યુવાન લઈ ગયો છે તેને પરત લાવવા માટે વિડીયોના માધ્યમથી અપીલ કરી હતી. જે બાદ આ સમગ્ર મામલો વધુ ગરમાયો હતો પરંતુ આજે મળેલું સંમેલન અચાનક વધુ ઉગ્ર બની ગયુ હતું અને મામલો તોડફોડ સુધી પહોંચી ગયો છે.
