સુરતમાં રાત્રે 10 વાગ્યા પછી લાઉડ સ્પીકર કે ડીજે વગાડવા પર પ્રતિબંધ, 10-12 બોર્ડની પરીક્ષાને લઇને સુરત પોલીસનું જાહેરનામું

ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓના વાંચનમાં કોઇ ખલેલ ના પડે તે માટે સુરત પોલીસ કમિશનરે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું.

10-12 બોર્ડની પરીક્ષાને લઇને સુરત પોલીસનું જાહેરનામું
10-12 બોર્ડની પરીક્ષાને લઇને સુરત પોલીસનું જાહેરનામું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 10:05 AM IST

સુરત: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ 26 ફેબ્રુઆરીતી શરૂ થવાની છે. લાખો વિદ્યાર્તીઓ જ્યારે પોતાની કારકિર્દીના આ મહત્ત્વના પડાવ માટે રાત-દિવસ એક કરી રહ્યા છે ત્યારે તેમના અભ્યાસમાં કોઇ ખલેલ ન પહોંચે તે માટે સુરત પોલીસ કમિશનરે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. લગ્નસરાની મોસમમાં મોડી રાત સુધી વાગતા ડીજે અને રસ્તા પરના અવાજ પ્રદૂષણને રોકવા માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

સુરત પોલીસે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું

હાલમાં લગ્નની સીઝન પૂરબહારમાં ખીલી છે, પરંતુ તેની વિપરીત અસર વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતા પર પડી રહી હતી.

10-12 બોર્ડની પરીક્ષાને લઇને સુરત પોલીસનું જાહેરનામું (ETV Bharat Gujarat)

નવો નિયમ: રાત્રે 10:00 વાગ્યા પછી કોઈ પણ પાર્ટી પ્લોટ, હોલ કે જાહેર સ્થળ પર લાઉડ સ્પીકર કે ડીજે વગાડવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ.

કડક કાર્યવાહી: જો કોઈ નિયમનો ભંગ કરશે, તો પોલીસ માત્ર દંડ કરીને અટકશે નહીં, પરંતુ ડીજેના સાધનો પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવશે.

તીવ્ર હોર્ન અને રોંગ સાઈડ ડ્રાઈવિંગ સામે લાલ આંખ

માત્ર મ્યુઝિક જ નહીં, પરંતુ રસ્તાઓ પર થતા અવાજ સામે પણ ટ્રાફિક પોલીસ એક્શન મોડમાં છે. રહેણાંક વિસ્તારોમાંથી પસાર થતી લક્ઝરી બસો અને ટ્રકો દ્વારા વગાડવામાં આવતા તીવ્ર હોર્ન બાળકોની ઊંઘ અને અભ્યાસ બંને બગાડે છે.

વહેલી સવારે ચેકિંગ: સવારે 4:00 વાગ્યાથી જ શહેરના એન્ટ્રી પોઈન્ટ્સ પર પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે.

જાહેરનામાનો ભંગ: સમય મર્યાદા સિવાય શહેરમાં પ્રવેશતી અને રોંગ સાઈડમાં વાહન ચલાવતી લક્ઝરી બસો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

"બોર્ડની પરીક્ષાઓને ધ્યાને રાખીને આ નિર્ણય લેવાયો છે. જ્યાં પણ રોંગ સાઈડ ડ્રાઈવિંગ કે વધુ અવાજની ફરિયાદો મળે છે ત્યાં ફિક્સ પોઈન્ટ્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. પોલીસની ટીમો ગમે ત્યારે સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ કરશે અને વિદ્યાર્થીઓના શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં ખલેલ પહોંચાડનારા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરાશે."— પન્ના મોમાયા, DCP, ટ્રાફિક વિભાગ, સુરત

વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ તરફથી મળી રહેલી સતત ફરિયાદો બાદ પોલીસે લીધેલા આ કડક નિર્ણયને લોકો આવકારી રહ્યા છે. હવે સુરતના વિદ્યાર્થીઓ શાંત વાતાવરણમાં પોતાની પરીક્ષાની અંતિમ તૈયારીઓ કરી શકશે.

