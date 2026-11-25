સોમનાથમાં નૉન વેજ. વેચાણ પર પ્રતિબંધ યથાવત્! ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્ટે 16 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવ્યો
આ સમગ્ર વિવાદ સોમનાથના છ નૉન વેજ રેસ્ટોરન્ટના માલિકો દ્વારા કરવામાં આવેલી કાનૂની લડાઈ સાથે જોડાયેલો છે
Published : November 25, 2026 at 5:11 PM IST
અમદાવાદ: સોમનાથ મંદિરની આસપાસ નૉન વેજ.ના વેચાણ અને સંગ્રહ પર પ્રતિબંધ યથાવત્ રહેશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારના જાહેરનામા સામેના વિવાદમાં અગાઉ આપેલા સ્ટેની મુદત 16 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવી છે. આ સાથે જ સોમનાથ મંદિરની 500 મીટરની ત્રિજ્યામાં માંસાહારી ખાદ્યપદાર્થોના વેચાણ પર હાલ પૂરતો પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે. રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને હાઈકોર્ટમાંથી તાત્કાલિક કોઈ રાહત મળી નથી.
આ સમગ્ર વિવાદ સોમનાથના છ નૉન વેજ રેસ્ટોરન્ટના માલિકો દ્વારા કરવામાં આવેલી કાનૂની લડાઈ સાથે જોડાયેલો છે. રાજ્ય સરકારે ઓગસ્ટ મહિનામાં જાહેરનામું બહાર પાડીને સોમનાથ મંદિરની 500 મીટરની ત્રિજ્યા સહિત ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છ નિર્દિષ્ટ વિસ્તારોમાં માંસાહારી ખાદ્યપદાર્થોના વેચાણ અને સંગ્રહ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ જાહેરનામાને પડકારતાં રેસ્ટોરન્ટ માલિકોએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
અરજદારોની દલીલ હતી કે, જાહેરનામાને કારણે તેમનો વ્યવસાય અને આજીવિકા જોખમમાં મુકાયાં છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, સત્તાવાળાઓએ રેસ્ટોરન્ટ બંધ કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું અને સતત હેરાનગતિ કરવામાં આવી રહી હતી. અરજદારો તરફથી એડવોકેટ અસરાર મન્સૂરીએ રજૂઆત કરી હતી કે સરકારનો આ નિર્ણય ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 19(1)(g) હેઠળ નાગરિકોને આપવામાં આવેલા વ્યવસાય અને વેપાર કરવાની સ્વતંત્રતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે. કોઈ વ્યક્તિને વાજબી કાનૂની આધાર વિના પોતાનો વ્યવસાય કે આજીવિકા મેળવતા અટકાવી શકાય નહીં તેવી દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી.
અરજદારોની આ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટના સિંગલ જજે સરકારી જાહેરનામું રદ કર્યું હતું. જોકે, સિંગલ જજના આ નિર્ણય સામે રાજ્ય સરકારે ડબલ જજની બેન્ચ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી હતી.
રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે રજૂઆત કરી હતી કે સોમનાથ મંદિર દેશભરના શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે. અરજદારોની દુકાનો-રેસ્ટોરન્ટ મંદિર તરફ જતા મુખ્ય માર્ગ પર આવેલી હોવાથી ત્યાંથી પસાર થતા યાત્રાળુઓને માંસાહારી ખાદ્યપદાર્થોનો સામનો કરવો પડે છે. શ્રદ્ધાળુઓની ધાર્મિક લાગણીઓ અને આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે આ વિસ્તારોમાં પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો હોવાનું સરકાર તરફથી જણાવાયું હતું.
ગત 30 ઓક્ટોબરે ડબલ જજની બેન્ચે દિવાળીના તહેવારોમાં સોમનાથ મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને સિંગલ જજના ચુકાદા પર 25 નવેમ્બર સુધી વચગાળાનો સ્ટે આપ્યો હતો. આ નિર્ણયને પડકારતાં રેસ્ટોરન્ટ માલિકોએ સુપ્રીમના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા. જોકે, સુપ્રીમે અરજદારોને વચગાળાની રાહત આપી નહોતી. સાથે જ ગુજરાત હાઈકોર્ટને રાજ્ય સરકારની અપીલનો બે મહિનાની અંદર નિકાલ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ મામલે વધુ સુનાવણી માટે 16 ડિસેમ્બરની તારીખ નક્કી કરી છે અને ત્યાં સુધી અગાઉના સ્ટેને લંબાવ્યો છે. પરિણામે સોમનાથ મંદિરની આસપાસના નિર્દિષ્ટ વિસ્તારમાં નોનવેજના વેચાણ અને સંગ્રહ પર પ્રતિબંધ યથાવત્ રહેશે.
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