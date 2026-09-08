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ભાવનગરના 18 તળાવમાં ગણપતિ વિસર્જન પર પ્રતિબંધ, મહાનગરપાલિકાએ બનાવ્યા કૃત્રિમ તળાવ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા શહેરી વિસ્તારમાં આવેલા તળાવોમાં ગણપતિ વિસર્જનને લઈને પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે.

મહાનગરપાલિકાએ બનાવ્યા કૃત્રિમ તળાવ
મહાનગરપાલિકાએ બનાવ્યા કૃત્રિમ તળાવ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 9:46 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ગણપતિ ઉત્સવને લઈને ભારે ઉત્સાહ છે. મોટા ગણપતિ પંડાલ ઉપર કામગીરી પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગણપતિ ઉત્સવનો પ્રારંભ થાય તે પહેલા જ પ્રતિબંધ ફરમાવામાં આવ્યો છે. મહાનગરપાલિકા શહેરી વિસ્તારમાં આવેલા તળાવોમાં ગણપતિ વિસર્જનને લઈને પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે. મહાનગરપાલિકાએ બીજી તરફ ગણપતિ વિસર્જન માટે વ્યવસ્થા કરી છે.

ભાવનગરના 18 તળાવમાં ગણપતિ વિસર્જન પર પ્રતિબંધ (ETV Bharat Gujarat)

પાણીના સ્ત્રોત્રને પર્યાવરણીય નુકસાન થાય નહીં
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. વોટરવર્ક વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારની સૂચના અનુસાર ગણપતિ વિસર્જનની તહેવાર સમયે મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં આવેલા આશરે 18 જેટલા તળાવોમાં શહેરીજનો દ્વારા ગણપતિ વિસર્જન થાય નહીં. તેના પાછળનો મુખ્ય કારણ લોકોની જિંદગી જોખમાય નહીં અને પાણીના સ્તોત્રને પર્યાવરણીય નુકસાન થાય નહીં તે માટે છે. આથી કમિશનર દ્વારા જાહેરનામું પ્રતિબંધનું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

મહાનગરપાલિકાએ બનાવ્યા કૃત્રિમ તળાવ
મહાનગરપાલિકાએ બનાવ્યા કૃત્રિમ તળાવ (ETV Bharat Gujarat)

ગણપતિ વિસર્જન માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા
ભાવનગર શહેરમાં વિવિધ સ્થળો ઉપર ગણપતિ પંડાલ થાય છે. ત્યારે ઘણા લોકો પોતાના ઘર અને શેરીઓમાં પણ ગણપતિ સ્થાપન કરે છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્ક્સના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, શહેરીજનોની ધાર્મિક ક્રિયા યોગ્ય કરી શકે તે માટે ત્રણ જેટલા પોંડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં અને અન્ય એક મળીને ત્રણ જેટલા પોંડ તૈયાર કરાયા છે. જેની ઊંડાઈ ખૂબ ઓછી હોય છે જેથી લોકોની જિંદગી જોખમાઈ નહીં અને યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

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