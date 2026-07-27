જામનગર: ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં BAMSનું પ્રશ્નપત્ર લીક થવાની આશંકા, તપાસ કમિટીની રચના
પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું હોવાનો દાવો કરવામાં આવતા શિક્ષણ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : July 27, 2026 at 5:03 PM IST
જામનગર : દેશભરમાં વિવિધ સ્પર્ધાત્મક અને પ્રવેશ પરીક્ષાઓના લીક વિવાદ વચ્ચે હવે ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠિત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી પણ પ્રશ્નપત્ર લીક થવાના આક્ષેપોને કારણે ચર્ચામાં આવી છે. જામનગર સ્થિત ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં BAMS (બેચલર ઓફ આયુર્વેદિક મેડિસિન એન્ડ સર્જરી)ના તૃતીય વર્ષની પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું હોવાનો દાવો કરવામાં આવતા શિક્ષણ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.
વોટ્સએપ પર વાયરલ થયા પ્રશ્નો
મળતી માહિતી મુજબ, 20 જુલાઈના રોજ લેવાયેલી BAMS તૃતીય વર્ષના ‘શલ્ય તંત્ર-૧’ વિષયની પરીક્ષા શરૂ થાય તે પહેલાં જ કેટલાક અગત્યના મુદ્દાઓ અને પ્રશ્નો વોટ્સએપ પર વાયરલ થઈ ગયા હતા. પરીક્ષા પૂરી થયા બાદ સોશિયલ મીડિયામાં ફરતા થયેલા મેસેજ અને પૂછાયેલા પ્રશ્નપત્રની સરખામણી કરવામાં આવતા બંને વચ્ચે આશ્ચર્યજનક સમાનતા જોવા મળી હતી. દાવા મુજબ, વાયરલ થયેલા કુલ 12 પોઈન્ટ્સમાંથી 11 પોઈન્ટ્સ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રમાં પૂછાયા હતા.
યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા તપાસ સમિતિની રચના
આ ગંભીર મામલે સ્પષ્ટતા આપતા યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ પરીક્ષા નિયામક એચ.પી. ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "સવારે પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ સાંજના સમયે આ પ્રકારના મેસેજ ફરતા હોવાની જાણકારી મળતા જ કુલપતિ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે."
યુનિવર્સિટી તંત્રે બનાવની ગંભીરતા સમજીને તુરંત જ એક વિશેષ તપાસ સમિતિ (Inquiry Committee)ની રચના કરી છે. આ સમિતિ વાયરલ થયેલા મેસેજ, તેની સમયરેખા અને પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર સાથેના તેના સંબંધોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરીને પોતાનો અહેવાલ સોંપશે.
યુનિવર્સિટી સત્તાવાળાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હજુ સુધી કોઈ આખરી નિર્ણય લેવાયો નથી. તપાસ રિપોર્ટમાં જો કોઈ અધિકારી, કર્મચારી કે અન્ય વ્યક્તિની સંડોવણી સાબિત થશે, તો તેની સામે નિયમાનુસાર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
હાલમાં યુનિવર્સિટી સાથે જોડાણ ધરાવતી આશરે 20થી 25 આયુર્વેદિક કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓની બાકીના વિષયોની પરીક્ષાઓ પૂર્વનિર્ધારિત સમયપત્રક મુજબ જ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
NEET પરીક્ષાના વિવાદ બાદ હવે મેડિકલ ક્ષેત્રની અન્ય મહત્વની પરીક્ષામાં પ્રશ્નપત્ર લીક થવાની આશંકાથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે. હવે સૌની નજર યુનિવર્સિટીની તપાસ સમિતિના રિપોર્ટ પર ટકેલી છે.
આ પણ વાંચો...