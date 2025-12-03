ETV Bharat / state

જસદણમાં પુસ્તકો વગર ભણતા બાળકો!, જાણો વિદ્યાર્થીઓને હજી સુધી કેમ પુસ્તકો મળ્યા નથી? વાલીઓએ જણાવ્યું...

વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતે પોતાનો અભ્યાસ આગળ વધારશે, તે બાબતે વાલીઓ અને શિક્ષકો શું કહી રહ્યા છે, જાણો આ અહેવાલમાં....

જસદણમાં પુસ્તકો વગર ભણતા બાળકો
જસદણમાં પુસ્તકો વગર ભણતા બાળકો
Published : December 3, 2025 at 7:01 PM IST

રાજકોટ : શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવી ચુકેલા અને હાલમાં ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી તરીકે કાર્યરત કુંવરજી બાવળિયાના વિસ્તારમાં બાલવાટીકા, ધોરણ 1 અને 2માં અભ્યાસ કરતા બાળકો વગર પુસ્તકોએ સત્ર 2માં પ્રવેશી ચુક્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો ન મળ્યા હોવાના આરોપો વાલીઓ લગાવી રહ્યા છે.

શાળાના આચાર્ય, શિક્ષકો અને વાલીઓ પુસ્તકો ના મળ્યા હોવાનું જણાવી રહ્યા છે, ત્યારે બાળકો પરીક્ષામાં કઈ રીતનું પોતાનું પેપર લખશે અને કઈ રીતે પોતાનો અભ્યાસ આગળ વધારશે, તે બાબતે વાલીઓ અને શિક્ષકો શું કહી રહ્યા છે, જાણો આ અહેવાલમાં....

ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી એક સમયે શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા જસદણના કુંવરજી બાવળિયાના વિસ્તારની અંદર પુસ્તકોના અભાવે બાલવાટિકા, ધોરણ 1 અને ધોરણ 2માં અભ્યાસ કરતા બાળકો પુસ્તક વિના બીજા સત્રની અંદર અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.

જસદણમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું ઈટીવી ભારત દ્વારા ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ અને હકીકતની તપાસણી કરતા વિદ્યાર્થીઓને હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની પુસ્તકો મળેલ નથી તેવું વાલીઓ દ્વારા જાણવા મળેલું હતું. દિવાળી બાદ શાળાનું બીજું સત્ર શરૂ થઈ ચૂક્યુ છે, પરંતુ સત્ર શરૂ થયાના 2 મહિના જેટલો સમય થયો છે. અહીંયા વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ માટે સરકારમાંથી મળતા પુસ્તકો હજુ સુધી મળ્યા નથી, તેના પરિણામે બાળકોનો અભ્યાસ રામ ભરોસે હોવાની પણ બાબત સામે આવી છે.

બાળકોને પુસ્તકો જ ન મળી હોવાનું શિક્ષકો અને આચાર્ય પણ જણાવી રહ્યા છે

આ ચાલું સત્ર થોડા જ મહિનાઓની અંદર પૂરું થવાની સંભાવનાઓ પણ દેખાઈ રહી છે, ત્યારે બાળકો પરીક્ષામાં કઈ રીતનું પેપર લખશે અને કઈ રીતે પોતાનો અભ્યાસ આગળ વધારશે, તે એક ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. અહીંયા બાળકોને પુસ્તકો જ ન મળી રહ્યા હોવાનું શિક્ષકો અને આચાર્ય પણ જણાવી રહ્યા છે.

જસદણ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર 116 જેટલી સરકારી શાળાઓમાં બાલવાટિકા તેમજ ધોરણ 1 અને ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીઓને હજુ સુધી પાઠ્યપુસ્તક ન મળ્યા હોવાની બાબત સામે આવી છે, ત્યારે સત્ર 2 શરૂ થયુ ચુક્યું હોવા છતા પુસ્તકો ન મળતા બાળકો પરીક્ષા કઈ રીતે આપશે, અભ્યાસ કઈ રીતે કરશે, તેને લઈને પણ વાલીઓની ચિંતાઓ અને શિક્ષકોની ચિંતાઓ વધી છે.

હકીકત એ છે કે શાળાના શિક્ષકો, આચાર્યો અને વાલીઓ પોતે સ્વીકારે છે, કે હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારના પુસ્તકો મળેલ નથી. ગુજરાત સરકાર 'સૌ ભણે સૌ આગળ વધે' ના સૂત્રને મોટી રીતે જાહેરાતો કરે છે, ત્યારે ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રીના વિસ્તારમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે, તે આ હકીકત પરથી તારણ કાઢી શકાય છે, ત્યારે આ મામલે કોંગ્રેસ આગેવાનોએ પણ પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે.

મનસુખભાઈ સાકરીયા, કોંગ્રેસ પક્ષ સભ્ય, રાજકોટ જીલ્લા પંચાયત જણાવ્યુ કે, "ઘણા બધા બાળકોના વાલીઓએ આ બાબતે ફરિયાદ કરી છે, અત્યારે આ બાબતે જિલ્લામાં પણ અમારા તરફથી રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. બાલવાટિકા ધોરણ 1 અને ધોરણ 2ને પુસ્તકો જે રીતે નથી મળ્યા, તેમાં શાળા શરૂ થયું હોવાના એક મહિના ઉપરાંતનો સમય વીત્યો છતાં હજુ સુધી પુસ્તકો ન મળવા ના કિસ્સાઓ જાણવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે અહીંયા બાળકો કઈ રીતે અભ્યાસ કરતા હશે અને શિક્ષકો કઈ રીતે અભ્યાસ કરાવતા હશે તે પણ એક જોવાની બાબત છે.

શિક્ષકોને વખતો વખત બીએલઓની કામગીરી સોંપવામાં આવે છે. જેના પરિણામે શાળાના બાળકો એકલા અને રહેઠા શાળા ખાતે જોવા મળતા હોય છે. શિક્ષકો હાજર ન હોવાથી શૈક્ષણિક કાર્યમાં પણ અસર થતી હોય છે, ત્યારે સરકારે આ પ્રકારની કામગીરી ન કરવી જોઈએ તેવું જણાવ્યું છે."

"વિદ્યાર્થીઓના બાલવાટીકા અને ધોરણ 1ના પુસ્તકો નથી આવ્યા, વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો તો નથી મળ્યા, પણ અમે આગલા વર્ષનું હોય એ પુનરાવર્તન કરાવીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ પ્રવુતિઓ કરે છે." - ગીતાબેન દરજી, આચાર્ય, સરકારી શાળા

"આ વાતને સદંતર વખોડી કાઢવામાં આવે છે, NEP (નવી શિક્ષણ નિતી 2020) મુજબ બાલવાટીકા અને ધોરણ 1 અને 2માં બેઝ એક્ટિવીટી કરાવવામાં આવે છે અને એ મુજબનું સાહિત્ય એમને આપવામાં આવે છે. આ સાહિત્યમાં ધોરણ 1થી 12માં 93 પ્રકારનું સાહિત્ય આવે છે, બાલ વાટીકા અને પહેલા ધોરણની અંદર 28 પ્રકારનું સાહિત્ય આવે છે. જે સાહિત્યમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ એક્ટિવિટીના માધ્યમથી કરવાનું હોય છે. આ માધ્યમના આધારે આનાથી 25 પકારનું સાહિત્ય ધોરણ 1, 2 અને બાલવાટીકામાં આવી ગયુ છે. જેના આધારે અત્યારે શૈક્ષણીક કાર્ય આખા રાજકોટ જિલ્લામાં જેમાં જસદણ તાલુકો પણ આવી ગયો છે, જે ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે.

બીજા સત્રનું સાહિત્ય જે પુરક સાહિત્ય જે લોધીકા અને કોટડા સાંગાણીમાં ઉતરવાનું ચાલું થઈ ગયું છે. એટલે એ સદંતર રીતે ખોટી વાત વહેતી થઈ છે. કદાચ કયા પ્રકારે આ વાત વહેતી થઈ છે, તે જાણવા નથી મળી શક્યું, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને પુરતા પ્રમાણમાં સાહીત્ય છે રાજ્ય સરકાર તરફથી મળ્યું છે, તેમનો અભ્યાસક્રમ ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહ્યો છે." - દીક્ષિત પટેલ, જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી, રાજકોટ

