‘ધુરંધર’ ફિલ્મના ડાયલોગ સામે ગીર સોમનાથ બલોચ સમાજનો ઉગ્ર વિરોધ
ફિલ્મ પર પ્રતિબંધની માંગ સાથે પ્રાંત અધિકારી મારફતે પ્રધાનમંત્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું.
Published : December 17, 2025 at 3:06 PM IST
ગીર સોમનાથ: તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ ‘ધુરંધર’ માં સમાવાયેલા વિવાદાસ્પદ ડાયલોગ સામે ગુજરાતના બલોચ સમાજ ભારે નારાજ થયો છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના બલોચ સમાજે આ ડાયલોગથી સમાજની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી હોવાનો આક્ષેપ કરી કડક વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
આ મામલે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રમુખ અલ્બતાફ બ્લોચ તેમજ બ્લોચ સમાજ સમાજના આગેવાનો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સોપવામાં આવ્યું હતું. આવેદનપત્ર મારફતે દેશના પ્રધાનમંત્રીને રજૂઆત કરી ફિલ્મ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
બલોચ સમાજના આગેવાનોનું કહેવું છે કે, ફિલ્મમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા ડાયલોગ્સ સમાજની છબી ખરાબ કરે છે અને સમગ્ર સમુદાયની લાગણીઓને નુકશાન પહોંચાડે છે. આવી ફિલ્મો સામાજિક સદભાવને નુકસાન પહોંચાડે છે તેવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
આ સાથે સમાજ દ્વારા વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ લેખિત અરજી આપવામાં આવી છે અને ફિલ્મના નિર્માતા તથા જવાબદારો સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
બલોચ સમાજે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે જો સમયસર કાર્યવાહી નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે.
