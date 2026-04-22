જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની બાલાગામ બેઠકનો મિજાજ, મતદાતાઓનો મૂડ શું છે?
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની બાલાગામ બેઠક પર ઉનાળામાં પીવાના પાણીની સમસ્યા અને ચોમાસામાં ઘેડ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવવાની સમસ્યાથી લોકો પરેશાન છે.
Published : April 22, 2026 at 1:09 PM IST
જૂનાગઢ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાનનો દિવસ નજીક આવતો જાય છે તેમ તેમ રાજકીય માહોલ ગરમાતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ દરમિયાન ETV ભારતે જૂનાગઢ જિલ્લાની ચાર નંબરની બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર લોકોની સમસ્યા અને મતદાતાઓનો મૂડ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
બાલાગામ જિલ્લા પંચાયતનો મિજાજ
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની ચાર નંબરની બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત મતવિસ્તારમાં સૌથી અચરજ અને નવાઈ પમાડે તેવી સમસ્યાઓ સામે આવી હતી. ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું પાણી બાલાગામ જિલ્લા પંચાયતને પૂરમાં ઘમરોડી નાખે છે, તે જ બાલાગામના મતદારો ઉનાળા દરમિયાન પીવાના ચોખ્ખા પાણી માટે વલખા મારતા જોવા મળી રહ્યા છે. આવી વિપરીત અને વિકટ સમસ્યાથી પરેશાન બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં બીજી પણ અનેક સમસ્યાઓ સામે આવી છે.
ગૌચરને શોધતા પશુપાલકો, ખેતીને બચાવવા જજુમતા ખેડૂતો
બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત વિસ્તારમાં ગૌચરનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન પશુપાલકોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. ગૌચરની જમીન દૂર થતા હવે પશુપાલકો માટે પશુધનને સાચવવા અન્ય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી, જેથી આ વિસ્તારના પશુપાલકો અદ્રશ્ય થયેલા ગૌચરને શોધવા માટે પણ મથામણ કરી રહ્યા છે. સમગ્ર વિશ્વનું પેટ ભરતો ધરતીપુત્ર આજે બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત વિસ્તારમાં ખેતરની જમીન ધરાવે છે, તે ખેતી પાકોની સાથે ખેતરની જમીનને બચાવવા માટે પણ દર વર્ષે મરણીયો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. પૂરમાં ધોવાણ થયેલું ખેતર છ મહિનાની મહેનત બાદ સજીવન થાય છે પરંતુ ફરી એક વખત વરસાદી પુરનું પાણી ખેતરને ઉજ્જડ બનાવી નાખે છે, જેની સામે જગતનો તાત આજે પણ લાચાર બનેલો જોવા મળે છે.
નદીને પહોળી અને ઊંડી કરવી એક માત્ર વિકલ્પ
બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત હેઠળ બામણાસા, ખમીદાણા, ખીરસરા અને બાલાગામ તાલુકા પંચાયતની સીટોનો સમાવેશ થાય છે. આ ચારેય ગામો ઘેડ વિસ્તારમાં આવેલા છે જેથી જૂનાગઢમાં પડેલા વરસાદનું પાણી ઓજત અને મધુવંતી તેમજ અન્ય નાની-નાની નદીઓના સહારે આ ચાર ગામો સુધી પહોંચે છે, જેને કારણે નદીના પાળા તૂટવાથી ચોમાસામાં આ ચાર ગામો જળબંબાકારની સ્થિતિમાં જોવા મળે છે. આજે સ્થાનિક મતદારો એવું માની રહ્યા છે કે જો ઓજત નદીને પહોળી અને ઊંડી કરવામાં આવે તો ચોમાસા દરમિયાન નદીના પાળા તૂટવાની ઘટનાઓ ઓછી થશે જેથી વગર વરસાદે ઘેડ વિસ્તાર બરબાદ થતો અટકી જશે. જોકે, પાછલા ત્રણ દશકાની આ સમસ્યા દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન રાજકીય નેતાઓના મોઢે સાંભળવા મળે છે પણ કોઇ સમાધાન કાઢવામાં આવતું નથી.
બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત બેઠકનો રાજકીય ઈતિહાસ
બાલાગામ જિલ્લા પંચાયતમાં બાલાગામ સહિત બામણાસા, ખમીદાણા અને ખીરસરા એમ ચાર તાલુકા પંચાયતની બેઠકો સામેલ છે, જેમાં 11421 પુરુષ અને 10494 મહિલા મળીને કુલ 21,915 જેટલા મતદારો મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે. બાલાગામ જિલ્લા પંચાયતના મતદારો આગામી રવિવારે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને નવા જન પ્રતિનિધિની પસંદગી કરશે.
મનરેગાનું મહેનતાણુ-રોજગારી પણ સમસ્યા
બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં સ્થાનિક ઉમેદવારો અને ભારત સરકારની મનરેગા યોજના હેઠળ મળતી રોજગારી પણ સૌથી મોટા પ્રશ્ન છે. સ્થાનિક આગેવાનોને ચૂંટણીની ટિકિટ ના મળતા ગામની સમસ્યાનો ઉકેલ થતો નથી તો બીજી તરફ મનરેગા જેવી રાષ્ટ્રીય યોજનામાં ગામના લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં રોજગારી મળતી નથી. રોજગારી મળે છે પણ દૈનિક 70 રૂપિયા મહેનતાણુ ચુકવવામાં આવે છે જેને કારણે ઘર ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ બને છે. આ સિવાય નાના-મોટા માર્ગો અને ખાસ કરીને ગામડા અને ખેતરને જોડતા કાચા પાકા રસ્તા આજે અનેક દાયકાથી પાકા બનવાની રાહમાં વૃદ્ધ થઈ ગયેલા જોવા મળે છે.
ચોમાસામાં હોસ્પિટલે પહોંચવું અતિ મુશ્કેલ
જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં ચોમાસા દરમિયાન નજીકની સરકારી હોસ્પિટલે પહોંચવું આટલું જ મુશ્કેલ બને છે તેમાં પણ ગર્ભવતી મહિલાઓને જો ચોમાસા દરમિયાન હોસ્પિટલે પહોંચાડવા જેવી સ્થિતિ ઊભી થાય તો તેને યુદ્ધ જીતવા બરોબર સૌથી મોટો પડકાર માનવામાં આવે છે. આ સિવાય જિલ્લા પંચાયત બેઠકના મત વિસ્તારમાં સાંસદ ધારાસભ્ય કે ચૂંટાયેલો પંચાયતનો પ્રતિનિધિ જોવા મળતો નથી જેને કારણે મત વિસ્તારની સમસ્યા મતદારો તેના જન પ્રતિનિધિ સુધી પહોંચાડી શકતા નથી.
બાલાગામ જિલ્લા પંચાયત બેઠકનો સૌથી મોટો સુખદ અનુભવએ રહ્યો કે મોટાભાગના ગામોમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાની સ્થિતિ સારી છે. હવે જોવું રહ્યું કે બાલાગામ જિલ્લા પંચાયતમાં ચૂંટણી લડીને આવતા નવા સભ્ય કેટલુ કામ કરે છે અને દાયકાઓ જૂની સમસ્યાઓને કેવી રીતે હલ કરે છે.
