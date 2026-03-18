માં બહુચરના દરબારમાં નવરાત્રિ મહોત્સવની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં, આવતીકાલે થશે ઘટસ્થાપન
51 શક્તિપીઠોમાંથી એક બહુચરાજીમાં ચૈત્રી નવરાત્રિનું અનોખું મહત્વ, નવ દિવસ ચાલશે વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને દર્શનની સુવિધા.
Published : March 18, 2026 at 8:28 PM IST
બહુચરાજી: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને 51 શક્તિપીઠો પૈકીના એક એવા બહુચરાજી ખાતે આદ્યશક્તિ માં બહુચરના પાવન પર્વ ચૈત્રી નવરાત્રિ મહોત્સવની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. હિન્દુ ધર્મમાં આસો નવરાત્રિની જેમ ચૈત્રી નવરાત્રિનું પણ વિશેષ મહત્વ છે, અને બહુચરાજી તીર્થમાં તો આ નવરાત્રિનો મહિમા અદકેરો મનાય છે. આજે ફાગણ વદ અમાસના પવિત્ર દિવસે મંદિરમાં પ્રક્ષાલન વિધિ (શુદ્ધિકરણ) શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાનપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવી હતી.
શ્રીયંત્ર અને સવારીઓનું શુદ્ધિકરણ
નવરાત્રિના પ્રારંભ પૂર્વે મંદિર અને ગર્ભગૃહની શુદ્ધિ કરવાનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ છે. બહુચરાજી મંદિરના પૂજારી તેજસ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, "ફાગણ વદ અમાસનો દિવસ ચૈત્રી નવરાત્રિ પહેલાં મંદિરના શુદ્ધિકરણ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે અમે માતાજીના નિજમંદિર (ગર્ભગૃહ), પવિત્ર શ્રીયંત્ર અને માતાજીની તમામ સાતેય સવારીઓનું મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે પ્રક્ષાલન કર્યું." તેમણે આગળ ઉમેર્યું કે વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ માતાજીની સવારીઓનું આ શુદ્ધિકરણ સ્થાનિક સોની પરિવાર દ્વારા ખૂબ જ શ્રદ્ધા અને આસ્થાપૂર્વક કરવામાં આવે છે. આ વિધિ સાથે જ ચૈત્રી નવરાત્રિના પર્વનો શુભારંભ મનાય છે.
આવતીકાલે ઘટસ્થાપન અને નવ દિવસની વિશેષ પૂજા
આવતીકાલે ચૈત્રી સુદ એકમ (19 માર્ચ)ના શુભ દિવસે પવિત્ર મુહૂર્તમાં મંદિરમાં ઘટસ્થાપન કરવામાં આવશે. આ વિધિ દરમિયાન જવારા વાવવામાં આવે છે, જે નવરાત્રિના આરંભનું પ્રતીક છે. ઘટસ્થાપન બાદ સળંગ નવ દિવસ સુધી માતાજીના મંદિરમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવશે. દરરોજ માતાજીને અવનવા આકર્ષક શણગાર કરીને ભક્તો દર્શનનો લાભ લઈ શકશે.
મહાયજ્ઞ અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન
બહુચરાજી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટના ટેમ્પલ ઇન્સ્પેક્ટર યુવરાજસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે નવરાત્રિ દરમિયાન વિશેષ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાશે. "ચૈત્રી છઠ, સાતમ અને આઠમ એમ સળંગ ત્રણ દિવસ સુધી મંદિર પરિસરમાં મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહાયજ્ઞમાં ભાગ લેવા મોટી સંખ્યામાં માઇભક્તો ઉમટી પડશે તેવી અપેક્ષા છે. ઉપરાંત, નવ દિવસ દરમિયાન દૂર-દૂરથી આવતા દર્શનાર્થીઓ માટે ખાસ સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે."
ચૈત્રી પૂનમનો ત્રિ-દિવસીય મેળો
ચૈત્રી નવરાત્રિની પૂર્ણાહુતિ બાદ બહુચરાજીમાં ચૈત્રી પૂનમનો ભવ્ય મેળો ભરાય છે, જે સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રખ્યાત છે. જાડેજાએ જણાવ્યું કે આ વર્ષે 31 માર્ચ, 1 એપ્રિલ અને 2 એપ્રિલ એમ સળંગ ત્રણ દિવસ આ મેળો યોજાશે. આ મેળામાં ગુજરાત અને દેશના વિવિધ ખૂણેથી લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અને પદયાત્રીઓ પગપાળા ચાલીને મા બહુચરના દર્શન માટે આવે છે.
ભક્તો માટે વ્યવસ્થા ચુસ્ત
ભક્તોની ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર અને ટ્રસ્ટ દ્વારા વ્યાપક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જાડેજાએ કહ્યું, "અમે પીવાના શુદ્ધ પાણી, આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓ, સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને સરળતાથી દર્શન થઈ શકે તે માટેનું સુદ્રઢ આયોજન કર્યું છે. ભક્તોને કોઈપણ પ્રકારની અગવડ ન પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે."
બહુચરાજીમાં ચૈત્રી નવરાત્રિનું વિશેષ મહત્વ
પૂજારી તેજસ રાવલે જણાવ્યું કે અન્ય સ્થળોએ જ્યાં આસો નવરાત્રિનું વધુ મહત્વ છે, ત્યાં બહુચરાજીમાં ચૈત્રી નવરાત્રિનું ખાસ ધાર્મિક મહત્વ છે. "આ નવ દિવસો માતાજીની કઠોર ઉપાસના, જપ, તપ અને ભક્તિ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. લાખો શ્રદ્ધાળુઓ પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરવા અને માનતાઓ પૂરી કરવા માટે અહીં અચૂક આવે છે."
ભક્તિમય વાતાવરણ
હાલમાં સમગ્ર બહુચરાજી પંથક અને મંદિર પરિસર 'બોલ મારી શ્રી બહુચર જય જય બહુચર' ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું છે. આવતીકાલથી શરૂ થતાં નવરાત્રિના પર્વને વધાવવા માઇભક્તોમાં અપાર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મંદિરને વીજળીના આકર્ષક દીવડાઓ અને ફૂલોથી શણગારવામાં આવી રહ્યું છે. તમામ તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. ચૈત્રી નવરાત્રિની ઉપાસના સાથે બહુચરાજી જાણે ભક્તિના રંગે રંગાઈ જવા સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે.
આ પણ વાંચો: