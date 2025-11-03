અમદાવાદમાં ગૌમાતાને રાજ્યમાતાનો દરજ્જો આપવાની માંગ સાથે રેલી યોજીને આવેદનપત્ર, સાધુ સંતો સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરી
બગોદરા કેસરગઢ ગૌશાળાથી ગાડીઓના કાફલો અમદાવાદ કલેક્ટર કચેરી પહોચ્યોં હતો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાત રાજ્યમાં ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો આપવાની માંગ કરાઈ રહી છે.
Published : November 3, 2025 at 5:55 PM IST
અમદાવાદ : ગૌમાતાનો રાજ્યમાતાનો દરજ્જો આપવાની માંગ સાથે રેલી કાઢવામાં આવી. અમદાવાદ કલેક્ટર કચેરી ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો રેલી સ્વરૂપે આવ્યા હતા. બગોદરા કેસરગઢ ગૌશાળાથી ગાડીઓના કાફલો અમદાવાદ કલેક્ટર કચેરી પહોચ્યોં હતો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાત રાજ્યમાં ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો આપવાની માંગ કરાઈ રહી છે.
ગૌશાળાના સંચાલકો, પાંજરાપોળના સંચાલકો, જૈન સંગઠનો, સાધુ સંતો સહિત ગોસેવા ક્ષેત્રે કામ કરી રહેલા દેશના જાબાજ ગૌરક્ષકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.
ગૌરક્ષક અર્જુનભાઈ આંબલીયા એ જણાવ્યું કે, "ગૌ માતાને રાજ્ય માતા કે રાષ્ટ્ર માતાનો દરજ્જો આપવામાં આવે તે માટે આજે કેસરગઢ ગૌશાળા થી અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી સુધી સાધુ સંતો દ્વારા ગૌમાતા રાજ્યમાતા મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને મહારાષ્ટ્રની જેમ ગુજરાતમાં ગૌમાતાને રાજ્ય માતાનો દરજ્જો આપવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે. નહિતર આખા ગુજરાતમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ગાંધીનગર કુચ કરશે."
સ્વામી સુવેમાનંદગીરીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અવધૂત રામાયણીએ જણાવ્યું કે, "ભારત દેશના વર્તમાન બંધારણમાં ગૌમાતાને પશુનો દરરજો આપવામાં આવ્યો છે, પણ ગૌમાતા એ પશુ નથી. ગૌમાતા આખા બ્રહ્માંડને સંચાલિત કરવા વાળી એક મહાન શક્તિ છે. હિન્દુ આસ્થા પ્રમાણે જે કોઈ પણ પ્રદેશમાં ગૌમાતા દુખી થાય છે, ત્યાં આવી દુર્ઘટનાઓ અવશ્ય થાય છે. સનાતની હિન્દુઓનો મુખ્ય સંવિધાન વેદોમાં લખેલું છે. વેદોમાં ગૌમાતા માટે ગાવોવિશ્વસ્ય માતર: લખેલું છે, માટે ગૌમાતા આખા વિશ્વની માતા છે. અત્યારે અમારી માંગણી છે કે ગૌમાતાને રાષ્ટમાતા તથા રાજ્ય માતાનો સન્માન આપવામાં આવે."
કાલિદાસજી મહારાજે જણાવ્યું કે, "ગુજરાત તથા દેશના અન્ય બીજા પ્રદેશોમાં અમારી સમસ્ત સનાતની હિન્દુઓની પૂજનીય ગૌમાતાની દુર્દશા અને બદહાલી સાથે નિર્મમ હત્યા થઈ રહી છે, તેવી દુર્દશાને જોઈને આખો સંત સમાજ અને વિશ્વના સનાતની હિન્દુઓ અત્યંત વ્યથિત છે. રાજ્ય સરકાર પાસે મારી બધાની સાધુ સંતો સાથે આખા વિશ્વના સનાતની હિન્દુઓની વિનંતી સાથે લાગણી અને માગણી છે કે ગુજરાતમાં ગૌમાતાને તત્કાલ રાજ્ય માતા ઘોષિત કરીને સન્માન આપવામાં આવે. કેન્દ્ર સરકાર પાસે અમારી બધાની સાધુ સંતો સાથે આખા વિશ્વના સનાતની હિન્દુઓની પ્રાર્થના સાથે લાગણી અને માગણી છે કે ભારત દેશમાં ગૌમાતાને તત્કાલ રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરીને સન્માન આપવામાં આવે."
આ પણ વાંચો...