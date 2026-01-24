બગદાણા હુમલો કેસ: માયાભાઈ આહિરના પુત્ર જયરાજ આહિરની ધરપકડ, SIT તપાસમાં કયા પુરાવા મળ્યા?

ETV Bharat / state

January 24, 2026

January 24, 2026

ભાવનગર: બગદાણામાં નવનીત બાલધિયા પર હુમલા કેસમાં માયાભાઈ આહિરના દીકરા જયરાજ આહિરની આજે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જયરાજ આહિરને આજે SIT સમક્ષ બીજી વખત પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ SIT દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, 21 જાન્યુઆરીના દિવસે જ SIT સમક્ષ જયરાજ આહિરને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યો હતો અને 3 કલાક જેટલી લાંબી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

ભાવનગર રેન્જ IG ગૌતમ પરમાર દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ગુનો નોંધાયો છે, સાક્ષીઓના નિવેદનો, કોલ ડિટેલ્સ તમામના આધારે જયરાજ આહિરને 3 દિવસ પહેલા અહીં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. એમની પૂછપરછ કરાઈ હતી. ત્યાર બાદ પણ બીજા બે આરોપીઓની ધરપકડ SITએ કરી હતી. તમામ પૂરાવાને અત્યારે ધ્યાને લેવામાં આવેલા અને SITએ આજે સવારથી જ પૂરાવાની ચકાસણી કરી હતી અને તેમાં કેટલીક બાબતોમાં સ્પષ્ટતા માટે જયરાજ આહિરને ફરીથી સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. તેમની પૂછપરછ બાદ SITની ટીમને ચોક્કસપણે લાગ્યું છે કે આમાં પ્રાથમિક પુરાવા પૂરતા છે જેમાંથી જયરાજ આહિરની ધરપકડ કરી શકીએ. એટલે આજે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

રેન્જ IG ગૌતમ પરમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શરૂઆતના તબક્કામાં SITએ તપાસ કરી ત્યારે પણ કેટલાક પુરાવા હતા, તેની મુલવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ જે 8 આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ કરાઈ તેમાં પણ સંડોવણી જણાઈ અને ત્યાર બાદ બીજા બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી, બે મહત્વના સાક્ષીઓના નિવેદન લેવાયા અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવા પણ છે જે FSLની વેરિફિકેશન માટે ગયા છે. આરોપીઓ પહેલાથી જ જયરાજ આહિરના સંપર્કમાં હતા. અત્યાર સુધીમાં મોટાભાગના આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર 29મી ડિસેમ્બરની રાત્રે બે કારમાં આવેલા આઠ જેટલા શખ્સોએ ધોકા અને પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો જેમાં તે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. પોલીસ મુજબ દારૂની બાતમી આપ્યાની શંકાએ નવનીતભાઈ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, તો બીજી તરફ નવનીતભાઈએ સમગ્ર હુમલા પાછળ માયાભાઈ આહીરના પુત્ર દ્વારા કરાવાયો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે પોલીસે તેમને ક્લીન ચીટ આપી દીધી હતી.

બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસ કલમ હેઠળ 112/2, 118/1, 115/2 અને રાયોટીંગ સાથે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આ સમગ્ર બનાવમાં જે ફરિયાદી નવનીતભાઈ ડાયાભાઈ બાલધિયા જે બગદાણા ગામના સરપંચના સંબંધી થાય છે, તેના દ્વારા પોલીસને માહિતી આપવામાં આવે છે કે તેમનો વરના ગાડીએ પીછો કર્યો અને 8 શખ્સોએ તેમને માર મારી ઈજા પહોંચાડી છે. ત્યારબાદ નવનીત ભાઈ દ્વારા એક વીડિયો ઉતારવામાં આવે છે.

