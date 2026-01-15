બગદાણા વિવાદ: યુવાનોએ કર્યો આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ, પોલીસે 9 લોકોની કરી અટકાયત
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણા વિવાદને લઈને નવનીતભાઈ બાલધિયાના સમર્થનમાં આત્મવિલોપનની ચીમકી બાદ કોશિશ કરતા સવારથી પોલીસ ગોઠવાઈ ગઈ હતી.
Published : January 15, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 1:49 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણા વિવાદને લઈને નવનીતભાઈ બાલધિયાના સમર્થનમાં આત્મવિલોપનની ચીમકી બાદ કોશિશ કરતા સવારથી પોલીસ ગોઠવાઈ ગઈ હતી. હાલ પોલીસે 9 જેટલા શખ્સોને ઝડપી લીધા છે.
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના નવનીત ભાઈ બાલધીયા ઉપર થયેલા હીચકારા હુમલાને લઈને SITની નિમણૂક થઈ ગઈ છે ત્યારે થોડા દિવસ પહેલા કેટલાક કોળી સમાજના આગેવાનોએ નવનીતભાઈ બાલધિયાને ન્યાય મામલે બગદાણામાં આત્મવિલોપનની ચીમકી આપી હતી. આજે કેટલાક યુવાનોએ પ્રયાસ કરતા પોલીસે શખ્સોની અટકાયત કરી છે.
બગદાણા મંદિરના દરવાજા સામે પ્રયાસ:
બગદાણા વિવાદમાં નવનીતભાઈ બાલધીયાને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દીધા બાદ અને રાજકીય નેતાઓના મેળાવડા બાદ કોળી સમાજના કેટલાક બગદાણા સહિત રાજ્યના આગેવાનો દ્વારા તેમના ન્યાય માટે બગદાણા મંદિરના દરવાજાની સામે આત્મવિલોપનની ચીમકી આપી હતી. આથી કેટલાક લોકો કથિત પ્રવાહી લઇ આત્મવિલાપન કરવાની કોશિશ કરતા પોલીસે આત્મવિલોપન પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવી દીધો છે.
ચીમકી આપનારા કોણ હતા?
નવનીતભાઈના સમર્થનમાં કોળી સમાજના પરેશભાઈ મેર નવાગામ, ગીતાબેન મેર - ભાવનગર, અશોકભાઈ રાઠોડ - ભાવનગર, હરેશભાઈ મેર - ભાવનગર, મુકેશભાઈ મેટલીયા - ભાવનગર, રમેશભાઈ સાકરીયા - મઢડા, શૈલેષભાઈ મકવાણા - સુરત, રાજુભાઈ સોરમિયા - ભાવનગર, રાકેશભાઈ મકવાણા, જયેશભાઈ બારૈયા, જગદીશભાઈ જાદવ, દિલીપભાઈ રાઠોડ, મુન્નાભાઈ જાદવ, અશોકભાઈ મામસી અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ પ્રમુખ કલ્પેશભાઈ સોલંકી અને જયદીપભાઇ વાઘેલા ફૂલ 16 લોકોએ આત્મવિલોપનની ચીમકી ઉચ્ચારી હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
પોલીસે કરી નવ લોકોની અટકાયત:
તળાજાના ડીવાયએસપી મનીષ નકુમે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, 15 જેટલા લોકો પૈકી હાલમાં 7 જેટલા લોકોની અટકાયત કરી તળાજા લાવવામાં આવ્યા છે જ્યારે અન્ય બગદાણામાં છે.
આ મામલે પી.એસ.આઇ.સી.કે. મકવાણાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, બે લોકોએ આત્મવિલોપનની કોશિશ કરી હતી, જેમાં શૈલેષ મકવાણા અને મુન્ના મનસુખભાઈ જાદવ જેને જ્વલનશીલ પ્રવાહી છાંટ્યું હતું તેને ઝડપીને હાલ મહુવા રવાના કરી દેવાયા છે. પોલીસે 9 લોકોની અટકાયત કરીને આત્મવિલોપનની કોશિશ નિષ્ફળ સાબિત કરી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર 29મી ડિસેમ્બરની રાત્રે બે કારમાં આવેલા આઠ જેટલા શખ્સોએ ધોકા અને પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો જેમાં તે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. પોલીસ મુજબ દારૂની બાતમી આપ્યાની શંકાએ નવનીતભાઈ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, તો બીજી તરફ નવનીતભાઈએ સમગ્ર હુમલા પાછળ માયાભાઈ આહીરના પુત્ર દ્વારા કરાવાયો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. જોકે પોલીસે તેમને ક્લીન ચીટ આપી દીધી હતી.
બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસ કલમ હેઠળ 112/2, 118/1, 115/2 અને રાયોટીંગ સાથે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આ સમગ્ર બનાવમાં જે ફરિયાદી નવનીતભાઈ ડાયાભાઈ બાલધિયા જે બગદાણા ગામના સરપંચના સંબંધી થાય છે, તેના દ્વારા પોલીસને માહિતી આપવામાં આવે છે કે તેમનો વરના ગાડીએ પીછો કર્યો અને 8 શખ્સોએ તેમને માર મારી ઈજા પહોંચાડી છે. ત્યારબાદ નવનીત ભાઈ દ્વારા એક વીડિયો ઉતારવામાં આવે છે.
