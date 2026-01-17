બગદાણા વિવાદમાં હવે ગૃહમંત્રીનું પૂતળાદહન અને રાજ્યમાં ભાજપમાંથી સામુહિક રાજીનામાની ચમકી
બગદાણા નવનીતભાઈ બાલધિયાના વિવાદમાં મહુવા તાલુકા સરપંચ પરિષદ દ્વારા આવેદનપત્ર આપીને ત્રણ દિવસમાં મુખ્ય આરોપીના નામ સામેલ કરવાની માંગ કરી છે.
Published : January 17, 2026 at 6:02 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાના બગદાણાના નવનીતભાઈ બાલધિયાના હુમલા પ્રકરણમાં તાલુકા પંચાયત સરપંચ પરિષદ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. લોકોને સરકાર અને ન્યાયતંત્ર પર ભરોસો ન રહે તે પ્રકારે કાર્યવાહી ન થાય અને મુખ્ય આરોપીનું નામ એફઆઇઆરમાં સમાવેશ કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આવેદન અપાયું છે. ત્રણ દિવસમાં માંગ પૂરી નહીં થાય તો આંદોલન અને પૂતળાદહન, સામૂહિક રાજીનામાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
મામલતદારને આપવામાં આવ્યું આવેદન
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાના મામલતદારને તાલુકા પંચાયત સરપંચ પરિષદ દ્વારા આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. આશરે 50 થી 60 સરપંચો આવેદન પત્ર આપવા પહોંચ્યા હતા. આ પરિષદના પ્રમુખ વિજયભાઈ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે વડલી સેવાસદન ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે કે 18 દિવસ થવા છતાં નવનીતભાઈને ન્યાય માટે અમારે આંદોલન કરવું પડે છે. જે સરકાર માટે શરમજનક બાબત કહેવાય. આજે માનવ જાતને ભરોસો માત્ર ન્યાયતંત્ર પર છે અને જો ન્યાયતંત્ર આવી રીતે કામ કરશે તો આખી સરકાર અને ન્યાયતંત્ર પર કોઈને ભરોસો રહેશે નહીં.
આંદોલન અને પૂતળાદહન માંગ નહીં સ્વીકારાય તો
તાલુકા પંચાયત સરપંચ પરિષદના પ્રમુખ વિજયભાઈ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી અપેક્ષા છે કે અમારી આ વાતને ન્યાયતંત્ર સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. જો ત્રણ દિવસમાં મુખ્ય આરોપીઓનું નામ એફઆઇઆરમાં દાખલ નહીં કરવામાં આવે તો હર્ષભાઈ સંઘવીનું પૂતળાદહન કરવામાં આવશે અને આંદોલનો કરવામાં આવશે. તેની સરકારે નોંધ લેવી. નહિતર ત્રણ દિવસમાં અલ્ટીમેટમ આપી કાર્યક્રમ આપવામાં આવશે.
સમાજને સાથે રાખી ભાજપમાંથી સામૂહિક રાજીનામા
સરપંચ પરિષદના પ્રમુખ વિજયભાઈ વાળાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો ત્રણ દિવસમા માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે ત્યારબાદ આંદોલનો અને કાર્યક્રમોની સાથે કોળી સમાજ જે નિર્ણય કરે તે પછી સામૂહિક જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા, સરપંચ અને કાર્યકરો સહિત જે ભાજપમાં જોડાયેલા છે તે તમામ લોકો સામૂહિક રાજીનામાં એક સાથે આપશે.
આ પણ વાંચો: