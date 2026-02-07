બગદાણા વિવાદ: જયરાજ આહિર સહિત કુલ 6ને મળ્યા જામીન, 14 દિવસ બાદ જેલમુક્ત
જયરાજ આહીર સહિત અન્ય 5 શખ્સોના જામીન માટે મહુવા કોર્ટમાં ત્રણ અલગ અલગ અરજી કરવામાં આવી હતી.
Published : February 7, 2026 at 2:52 PM IST
ભાવનગર : બગદાણા ચર્ચિત કેસમાં જેલમાં રહેલા 14 પૈકી 6 આરોપીઓ માટે 3 અલગ જામીન અરજીઓ મહુવા કોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી. કોર્ટ દ્વારા શરતોને આધીન જામીન અરજીઓ મંજુર કરી છે.
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના નવનીત બાલધિયા ઉપર થયેલા હુમલાના કેસમાં 14 જેટલા શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 8 જેટલા શખ્સોને જામીન મળી ગયા છે, ત્યારે જયરાજ આહીર સહિત અન્ય 5 શખ્સોના જામીન માટે મહુવા કોર્ટમાં ત્રણ અલગ અલગ અરજી કરવામાં આવી હતી. જેમાં કોર્ટ દ્વારા જામીન શરતોને આધીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
નવનીત બાલધિયા પર હુમલાનો કેસ
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના નવનીત બાલધીયા ઉપર થયેલા હુમલામાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ રાજ્ય સરકારે SITની પણ રચના કરી હતી. માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરની અંતમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જો કે આ નોંધાયેલી ફરિયાદમાં કુલ 14 જેટલા શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સમયાંતરે 8 જેટલા શખ્સોને જામીન મળી ચૂક્યા હતા, ત્યારે હાલમાં છ આરોપીઓ માટે જામીન અરજીઓ કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટમાં જામીન મળ્યા જયરાજ આહીરને
ભાવનગર જિલ્લાની મહુવા કોર્ટમાં જયરાજ આહીરના વકીલ જી.જી આહિરે જણાવ્યું હતું કે, અમે અગાઉ જે રીતે 8 શખ્સોને જામીન આપવામાં આવ્યા છે, તેને ધ્યાને લઈને જયરાજ આહીર અને અન્ય શખ્સોના જામીનની અરજી કરી હતી. જેમાં કોર્ટ દ્વારા જામીન અરજી મંજૂર કરવામાં આવી છે. વચગાળાની રાહત આપી છે, ત્યારે વકીલ રાજેશ વશિષ્ઠએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં કોર્ટે જયરાજ આહિર, અજય ઉર્ફે મોટો મનજીભાઈ ભાલીયા, નાજુ ધીંગાભાઈ કામળિયા, કાનાભાઈ ભીખાભાઈ કામળિયા, સંજય બેચરભાઈ ચાવડા અને દિનેશ ઉર્ફે દાદુ લોમાભાઈ સોલંકીને કોર્ટ દ્વારા જામીન આપવામાં આવ્યા છે. જો કે 6 લોકો માટે ત્રણ અલગ અલગ ત્રણ જામીન અરજી કરવામાં આવી હતી.
શરતોને આધિન કોર્ટમાંથી મળ્યા જામીન
મહુવાના વકીલ રાજેશ વશિષ્ઠએ જણાવ્યું હતું કે કુલ 14 જેટલા આરોપી હતા, તેમાં 8ને અગાઉ જામીન મળી ચૂક્યા હતા, ત્યારે હાલમાં 6 માટે ત્રણ અલગ અરજીઓ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટ દ્વારા શરતો મૂકવામાં આવી છે, સાક્ષી કે સાબિતી સાથે ચેડા કરવા નહીં અને ડિજિટલ કે મીડિયા મારફત ટિપ્પણીઓ કરવી નહીં, તેવી શરતોને આધીન હાલ જામીન રેગ્યુલર આપવામાં આવ્યા છે.
