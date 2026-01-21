બગદાણા વિવાદ: ભાવનગર IG કચેરીએ SIT સમક્ષ જયરાજ આહિર થયા હાજર
જયરાજ આહીરને પણ બોલાવવામાં આવતા સમગ્ર મામલો કઈ દિશામાં જશે તેને લઈને ચર્ચાએ જોર પક્ડયું છે.
Published : January 21, 2026 at 5:59 PM IST
ભાવનગર : જિલ્લાના બગદાણાના નવનીત બાલધીયાના કેસમાં માયાભાઈ આહીરના દિકરા જયરાજ આહીરને હાજર થવા માટેનું ફરમાન આવતા ભાવનગર આઈજી કચેરીએ તેઓ આવી પહોંચ્યા છે. જો કે સમગ્ર ઘટનામાં આરોપીઓની પૂછપરછ થઈ ચૂકી છે, ત્યારે હવે છેલ્લે જયરાજ આહીરને પણ બોલાવવામાં આવતા સમગ્ર મામલો કઈ દિશામાં જશે તેને લઈને ચર્ચાએ જોર પક્ડયું છે.
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાના બગદાણાના નવનીતભાઈ બાલધીયા ઉપર થયેલા હુમલાના પ્રકરણમાં નવનીતભાઈ બાલધીયાની SIT દ્વારા પૂછપરછ થઈ ચૂકી છે અને આશરે 10 જેટલા લોકોને ઝડપી લેવાયા છે, ત્યારે હવે એસઆઇટીની ટીમ દ્વારા માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરને એસઆઈટી સમક્ષ હાજર થવાની નોટીસ આપી હતી, જેને પગલે તેઓ આઈજી કચેરીએ આવી પહોંચ્યા છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના નવનીત ભાઈ બાલધીયા ઉપર 8 થી 10 લોકોએ જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. જેમાં તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થતા અને બાદમાં ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી. જેમાં કોળી સમાજના નેતા હીરાભાઈ સોલંકી અને સમગ્ર કોળી સમાજ નવનીતભાઈની વાહરે આવ્યો હતો. પોલીસે 2 અધિકારીઓની પણ બદલી કરી હતી અને બદલી કરાયેલા અધિકારીઓ પૈકી બે પોલીસ અધિકારીઓની SITએ પૂછપરછ કરી નિવેદન નોંધ્યા હતા.
નવનીતભાઈ ફરીયાદી બાદ જયરાજ આહીર હાજર
ભાવનગર શહેરની આઈજી કચેરીએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમગ્ર ઘટનામાં નિમેલી એસઆઇટીની ટીમ સમક્ષ અગાઉ ફરિયાદી નવનીતભાઈ બાલધીયા થોડા દિવસ પહેલા આવીને પોતાનું નિવેદન નોંધાવીને પુરાવો રજૂ કર્યા હતા. ત્યારબાદ હવે એસઆઇટી દ્વારા માયાભાઈ આહીરના દીકરા જયરાજભાઈ આહીરને એસઆઈટીએ નોટીસ પાઠવીને આઈ.જી કચેરીએ બોલાવ્યા છે. જેથી તેઓ આઈજી કચેરીએ આવી પહોંચ્યા હતા.
સમગ્ર ઘટનામાં શું વળાંક આવશે?
ભાવનગર શહેરમાં આઈજી કચેરીએ એસઆઇટીની ટીમ દ્વારા જયરાજ આહીરને બોલાવીને પૂછતાછ કરી છે, ત્યારે એસઆઇટીની ટીમ દ્વારા 10 જેટલા શખ્સોને પણ ઝડપી લેવામાં આવેલા છે, ત્યારે હવે એસઆઇટી દ્વારા જયરાજ આહીરને લઈને પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવનાર છે, જોવાનું એ રહેશે કે સમગ્ર ઘટનામાં આખરે શું વળાંક આવે છે.
