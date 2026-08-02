બાબરા પોલીસે રાજસ્થાનથી ગોંડલ લઈ જવાતો વિદેશી લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો
આઈશર ટ્રકના ચોરખાનામાંથી 2,275 બોટલનો જથ્થો ઝડપાયો; રૂ. 12.75 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત, ચાલક સામે ગુનો નોંધાયો
Published : August 2, 2026 at 7:46 PM IST
અમરેલી: બાબરા પોલીસે શનિવારે મોડી રાત્રે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે કોટડા ચેકપોસ્ટ નજીક એક આઇસર ટ્રકને રોકી તપાસ કરતાં ટ્રકમાં બનાવવામાં આવેલા ગુપ્ત ચોરખાનામાંથી વિવિધ બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની 2,275 બોટલનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે કુલ અંદાજે રૂ. 12,75,200નો મુદ્દામાલ કબજે કરી ચાલક સામે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે, વિદેશી દારૂનો જથ્થો રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં લાવવામાં આવ્યો હતો અને ગોંડલ ખાતે સપ્લાય કરવાનો હતો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આઇસર ટ્રકના ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, તેને ડીસા ખાતે મનોહર બિશ્નોઈ નામના વ્યક્તિને ટ્રક સોંપવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી તે મહેસાણા, બગોદરા અને ગઢડા માર્ગે ગોંડલ તરફ જઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન બાબરા પોલીસે બાતમીના આધારે ટ્રકને ઝડપી પાડ્યો હતો.
આ સમગ્ર ઘટનામાં રાજસ્થાનની સરહદથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ દારૂનો જથ્થો બાબરા સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો અને માર્ગમાં ક્યાં-ક્યાંથી પસાર થયો તે મુદ્દે પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને રાજસ્થાન બોર્ડરથી પાલનપુર અને ત્યારબાદ આગળના રૂટમાં દારૂના પરિવહનમાં અન્ય કોણ-કોણ સંડોવાયેલા છે તે દિશામાં પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
બાબરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ આર. આર. પરમારે જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ચોક્કસ બાતમી મળતા એક આઇસર ટ્રકને રોકી તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ટ્રકમાં બનાવવામાં આવેલા ગુપ્ત ચોરખાનામાંથી અલગ-અલગ બ્રાન્ડનો વિદેશી દારૂ મળી આવ્યો હતો. સમગ્ર મુદ્દામાલ જપ્ત કરી ચાલક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને દારૂના સપ્લાય નેટવર્ક તેમજ તેમાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
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