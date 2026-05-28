બેબીસિયા રોગનો કહેર! વધુ એક સિંહનું મોત થતા મૃત્યુઆંક 9 પર પહોંચ્યો
Published : May 28, 2026 at 3:42 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમ વિસ્તારમાં સતત વધી રહેલા સિંહોના મોતને લઈ વન વિભાગ અને રાજ્ય સરકારમાં ચિંતાનો માહોલ ઉભો થયો છે. સિંહોમાં બેબીસિયા ગંભીર ચેપી રોગની આશંકા વ્યક્ત થતાં સમગ્ર ગીર વિસ્તારમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટરમાં ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવેલા વધુ એક સિંહનું મોત થતા મૃત્યુઆંક 9 થી વધુ પહોંચ્યો હોવાનું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે. સતત વધી રહેલા મોતને કારણે વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ચોંકી ઉઠ્યા છે. ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં થયેલા સિંહોના મોતના આંકડા અને કારણોને લઈને પણ આંતરિક સ્તરે ગંભીર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોતા ગાંધીનગરથી તાત્કાલિક આદેશ આપી ગીરમાં વર્ષો સુધી ફરજ બજાવી ચૂકેલા અનુભવી અધિકારીઓ અને સ્ટાફને ફરી મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. ACF રાજન જાદવ સહિત 5 RFO, 11 ફોરેસ્ટર અને ગીરના અનુભવી કર્મચારીઓને અન્ય રેન્જમાંથી તાત્કાલિક જસાધાર રેન્જ ખાતે હાજર થવા માટે ફરમાન કરાયું છે.
મુખ્યમંત્રી સ્તરની ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બાદ ગાંધીનગર વનવિભાગની વિશેષ ટીમ ગીરમાં પહોંચી હતી. ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમ બોર્ડર વિસ્તારમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે. PCCF ભવાની પતી, CCF રામ રતન નાલા, એનિમલ હેલ્થના સિનિયર ડોક્ટરો સહિતની ટીમ જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે પહોંચી સમગ્ર સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.
ટીમે મૃત્યુ પામેલા સિંહોની વિગતો મેળવી તેમજ હાલ ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવેલા સિંહોની તબિયત અંગે માહિતી મેળવી હતી. સતત વધી રહેલા મોતને કારણે સમગ્ર વન વિભાગ સતર્ક બન્યો છે. જોકે તપાસ ચાલુ હોવાથી ગાંધીનગરથી આવેલી અધિકારીઓની ટીમે મીડિયા સાથે વાતચીત કરવાનું ટાળ્યું હતું. PCCF ભવાની પતી દ્વારા પણ આ મુદ્દે મીડિયા સામે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું ન હતું.
