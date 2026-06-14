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બાબાસાહેબના પૌત્ર પ્રકાશ આંબેડકર જામનગર પહોંચ્યા, કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ

ઉપસ્થિત જનમેદનીએ "બાબાસાહેબ અમર રહો" અને સામાજિક એકતાના ગગનભેદી નારા લગાવ્યા હતા.

બાબાસાહેબના પૌત્ર પ્રકાશ આંબેડકર જામનગર પહોંચ્યા
બાબાસાહેબના પૌત્ર પ્રકાશ આંબેડકર જામનગર પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 7:16 PM IST

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જામનગર : ભારત રત્ન ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના પૌત્ર તેમજ જાણીતા સામાજિક-રાજકીય આગેવાન પ્રકાશ આંબેડકર આજે જામનગરના મહેમાન બન્યા હતા. જામનગર એરપોર્ટ ખાતે આવી પહોંચતા જ તેમનું ભવ્ય અને ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમના આ ટૂંકા રોકાણને પગલે સ્થાનિક દલિત સમાજ અને વિવિધ સામાજિક સંગઠનોના કાર્યકરો તેમજ યુવાનોમાં અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ અને આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

બાબાસાહેબની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ

પ્રકાશ આંબેડકર એરપોર્ટથી તેઓ સીધા જામનગરના ઐતિહાસિક લાલ બંગલા વિસ્તાર ખાતે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી ભાવવંદના કરી હતી. આ તકે ઉપસ્થિત જનમેદનીએ "બાબાસાહેબ અમર રહો" અને સામાજિક એકતાના ગગનભેદી નારા લગાવ્યા હતા.

બાબાસાહેબના પૌત્ર પ્રકાશ આંબેડકર જામનગર પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સામાજિક અગ્રણીઓ અને મહિલાઓની મોટી ઉપસ્થિતિ

પ્રકાશ આંબેડકરની આ મુલાકાતને લઈને જામનગર અનુસૂચિત જાતિ સમાજમાં ભારે ઉત્સુકતા હતી. લાલ બંગલા ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં જામનગર શહેર અને જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં સમાજના વડીલો, રાજકીય-સામાજિક આગેવાનો, યુવાનો અને મહિલાઓ ઉમટી પડ્યા હતા. પ્રકાશ આંબેડકરે ઉપસ્થિત આગેવાનો અને કાર્યકરોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું અને બંધારણીય હકો તેમજ સામાજિક જાગૃતિ અંગે ટૂંકી ચર્ચા કરી હતી. મહિલાઓએ પણ આ તકે તેમનું પરંપરાગત રીતે સ્વાગત કર્યું હતું. "ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના વિચારોને દેશભરમાં આગળ ધપાવતા પ્રકાશ આંબેડકરજીની જામનગર મુલાકાતથી અમારામાં એક નવી ઊર્જાનો સંચાર થયો છે."

કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ
કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ (ETV Bharat Gujarat)

વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી બાદ મીઠાપુર રવાના

પોતાના આ ટૂંકા રોકાણ દરમિયાન તેમણે સ્થાનિક સ્તરે વિવિધ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપી હતી તથા સમાજના પ્રશ્નો અંગે જામનગરના અગ્રણીઓ સાથે વિચાર-વિમર્શ કર્યો હતો. જામનગરમાં આ ટૂંકી પણ મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત પૂર્ણ કર્યા બાદ, પ્રકાશ આંબેડકર દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના મીઠાપુર ખાતે યોજાયેલા વિશાળ 'દલિત મહાસંમેલન'માં હાજરી આપવા માટે રોડ માર્ગે રવાના થયા હતા.

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