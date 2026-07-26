સુરેન્દ્રનગર: બાબાજીપુરામાં વરસાદી પાણીનો કહેર, કેડસમા પાણીમાં લોકો રહેવા મજબૂર
આ વિસ્તારના લોકોની હાલત ખૂબ કફોડી છે. ઘરવખરી પણ પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે.
Published : July 26, 2026 at 3:45 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના લખતર તાલુકામાં ચાર દિવસમાં 10 ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે. જેને લઇને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર તાલુકામાં સૌથી વધુ નુકસાન થવા પામ્યું છે. ખેડૂતોના ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો થયો છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર તાલુકાના બાબાજીપુરા ગામમાં વરસાદ બાદ વરસાદી પાણીનો ભરાવો થયો છે. કેડ સુધીના પાણીમાં રહેવા લોકો મજબૂર બની રહ્યા છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી આ વિસ્તારના લોકો પાણીમાં રહે છે તેમ છતાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની મદદ કરવામાં આવી રહી નથી. ઘરમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. જેને લઈને ઘરવખરી પણ પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે અને આ વિસ્તારના લોકોની હાલત ખૂબ કફોડી છે.
નાના બાળકોને લઈને આ વિસ્તારના લોકો સતત ઊભા પગે રહેવા માટે મજબૂર બની રહ્યા છે. આ વિસ્તારના લોકો દ્વારા તંત્ર દ્વારા મુલાકાત કરીને વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.
દસાડા તાલુકામાં પણ સૌથી વધુ વરસાદ પડ્યો હોવાના કારણે નદીના મારફતે લખતર તાલુકામાં પાણી આવી રહ્યું છે. નળકાંઠાના ગામ તરફ આ પાણી આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે બાબાજીપુરા ગામમાં પણ પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે. સ્થાનિક લોકોએ તંત્ર પાસે મદદની માંગ કરી છે કે ઘરમાં, શેરીમાં અને ગામમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે તેનો નિકાલ કરી અને યોગ્ય વ્યવસ્થાની માંગ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...