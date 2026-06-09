દિવ્ય દરબાર કે પ્રેત દરબાર? રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વરના કાર્યક્રમમાં ભારે હોબાળો, પાટીદાર આગેવાને ઉઠાવ્યા સવાલ
પીપળીયાએ કહ્યું-ડાકીની, પિચાશીનીને ધુણાવી લોકો પર હુમલો કરાવ્યો, બાબા સામે પોલીસ સુઓમોટો કરે
Published : June 9, 2026 at 11:30 AM IST
રાજકોટ: રેસકોર્સ મેદાનમાં દિવ્ય દરબાર દરમિયાન અચાનક જ વાતાવરણ તંગ બન્યું હતું. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી (બાબા બાગેશ્વર)ના હુંકાર બાદ કેટલાક લોકો ધૂણવા લાગ્યા હતા. આ દરમિયાન એક મહિલા ઉગ્રતાથી ધૂણતા ત્યાં હાજર પત્રકારો પર ધસી ગઈ હતી. હુમલામાં ઘણા પત્રકારોને ઈજા થઈ હતી. આ સાથે એક નાના બાળકને પણ ધૂણાવવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં જ વિવાદ વકર્યો છે.
સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી સહકારી અને પાટીદાર આગેવાન પુરુષોત્તમભાઈ પીપળીયાએ આ સમગ્ર ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે. તેમણે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને સીધો પડકાર ફેંકતા કહ્યું છે કે, "આ કોઈ દિવ્ય દરબાર નથી, પરંતુ 'પ્રેત દરબાર' છે. બાબા બાગેશ્વરે ડાકીની, સાકીની, પિચાશીની અને પ્રેત આત્માને બોલાવીને લોકોને ધૂણાવ્યા છે."
'પ્લાન્ટેડ ઢોંગ' અને આર્થિક લાભનો આક્ષેપ
પરસોત્તમ પીપળીયાએ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને પૂર્વનિયોજિત અને 'પ્લાન્ટેડ ઢોંગ' ગણાવ્યો છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે, બાબા બાગેશ્વર અંધશ્રદ્ધાના ઓથા હેઠળ આર્થિક લાભ ખાટી રહ્યા છે. પીપળીયાએ કહ્યું, "આ સમગ્ર ઘટના પ્લાન્ટેડ હતી. પત્રકારોને ભગાડવા માટે ડાકીની અને પિચાશીની ધૂણતા હતા. જે ધૂણતા હતા તેમને ફક્ત પત્રકારો જ દેખાતા હતા. તેઓ જોઈ જોઈને પત્રકારો પર હુમલા કરતા હતા."
એક નિર્દોષ બાળકને ધૂણાવવાનું હીન કૃત્ય
પીપળીયાએ એક બાળકને ધૂણાવવાની ઘટનાને 'હીન કૃત્ય' ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "બાળકને આપણે વૈજ્ઞાનિક કે એન્જિનિયર બનાવવા છે કે પછી અંધશ્રદ્ધામાં લઈ જવા છે? બાબાએ આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવું ન જોઈએ. આજે આપણે બાળકોને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો પાઠ ભણાવીએ છીએ, પરંતુ બાબા બાગેશ્વર જેવા લોકો તેમને અંધશ્રદ્ધાના ખાડામાં ધકેલી રહ્યા છે."
સુઓમોટો ગુનો દાખલ કરવાની માંગ
પરસોત્તમ પીપળીયાએ સ્પષ્ટ માંગ કરી છે કે, પોલીસે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વિરુદ્ધ તાત્કાલિક 'સુઓમોટો' ગુનો દાખલ કરવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "અગાઉ નિર્મલ બાબા, આસારામ બાપુ અને રામ રહીમ જેવા અનેક બાબાઓ થઈ ગયા. આ પ્રકારના બાબાઓને રાજકીય હસ્તીઓ અને સેલિબ્રિટીઓ પ્રોત્સાહન આપે છે. હું આ પ્રવૃત્તિઓ માટે આ પ્રકારના લોકોને જ જવાબદાર ગણું છું, નહીં કે સામાન્ય જનતાને."
બાબા પાસે હનુમાન ચરિત્રનું જ્ઞાન નથી : પીપળીયા
પીપળીયાએ આકરા આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે, "બાબાને હનુમાન ચરિત્રની કથામાં કોઈ રસ ન હતો, જે તેમની બે દિવસની કથા ઉપરથી સાબિત થાય છે. બાબાને હનુમાન ચરિત્ર વિશે કોઈ જ્ઞાન પણ નથી. ચિઠ્ઠી ચબરખી નાખવી અને વરતારો આપવો તે ઢોંગ અને ધતિંગ છે. આ એક પ્રકારની જાદુગરી છે. જાદુગર પણ આ પ્રકારની જાદુગરી કરે છે, પરંતુ તેઓ એવું નથી કહેતા કે ઈશ્વરીય શક્તિ છે. તેઓ કહે છે કે આ ટ્રીક અને ટેકનીક છે."
વિજ્ઞાન જાથાની ફરિયાદ
આ ઘટનાના સંદર્ભમાં વિજ્ઞાન જાથા દ્વારા ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી અને કથાના આયોજકો સામે ગુનો દાખલ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. વિજ્ઞાન જાથાએ જણાવ્યું કે, "સનાતન હનુમાન કથાને બદલે લવ જેહાદ, ચાદર અને માનસિક રોગીઓ સાથે ખિલવાડ થયો છે. જાહેરનામા ભંગનો આયોજકો પર ગુનો દાખલ કરવામાં આવે, કારણ કે કથાને રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધીની જ મંજૂરી હતી."
આયોજકોનો જવાબ
આ બધા આક્ષેપો વચ્ચે, સનાતન સેતુ કથાના આયોજક મંગેશ દેસાઈએ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "કોર્ટમાં અમે અમારી રજૂઆત તેની ફરિયાદ સામે ચોક્કસ કરીશું. આયોજક સમિતિ કે ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ કોઈને ધૂણવા આમંત્રણ આપ્યું ન હતું. માત્ર તેઓ મંત્ર બોલ્યા અને કેટલાક લોકો ધૂણવા લાગ્યા હતા. વિજ્ઞાન જાથા એક NGO છે, તેમને વિજ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાનો હોય છે, પરંતુ વિજ્ઞાન પણ આપણા વેદોમાંથી જ ઊભું થયું છે. આદિ અનાદિ કાળથી દરેક ધર્મમાં ધૂણતા લોકો હોય છે, એમાં કોઈ વિવાદની વાત નથી."
પરસોત્તમ પીપળીયાની અટકાયત
નોંધનીય છે કે, પરસોત્તમ પીપળીયા જ્યારે ઘરેથી નીકળી કાર્યક્રમ સ્થળ પર પહોંચતા હતા, ત્યારે ઘરની બહાર પહેલાથી તહેનાત પોલીસ જવાનોએ તેમની અટકાયત કરી લીધી હતી. તેમને બોલેરોમાં બેસાડી દેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ અટકાયત બાદ પણ પીપળીયાએ સોશિયલ મીડિયા પર બાબા બાગેશ્વરને ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો છે. તેમણે લખ્યું છે કે, "જો તેમનામાં તાકાત હોય તો તેઓ પોતાની પસંદગીના મીડિયા હાઉસમાં આવીને 'મોરે મોરો' (સામસામે) ચર્ચા કરે. જો તેઓ ચર્ચામાં 'ડાયપર' ન બગાડી નાખે તો કહેજો."
સમાજમાં વિરોધનો સૂર
ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના કથિત ચમત્કારો અને દિવ્ય દરબાર સામે સ્થાનિક સ્તરેથી વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે. જયંત પંડ્યા અને સામાજિક અગ્રણી પુરુષોત્તમ પીપળીયાએ આ મામલે સીધો મોરચો માંડ્યો છે. તેમણે જાહેર કર્યું છે કે, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી દિવ્ય દરબારના ઓઠા હેઠળ લોકોની સંવેદનાઓ સાથે રમત રમી રહ્યા છે અને સરેઆમ અંધશ્રદ્ધાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારના કૃત્યો સમાજને પાછળ ધકેલનારા છે.
આ સમગ્ર મામલે પોલીસ વહીવટીતંત્રે હજુ સુધી કોઈ ઔપચારિક કાર્યવાહી કરી નથી. જોકે, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયો અને આક્ષેપોને ધ્યાનમાં રાખીને, લોકોની માંગ છે કે પોલીસ આ મામલે ગંભીરતાપૂર્વક કાર્યવાહી કરે.
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