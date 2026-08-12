સુવર્ણપ્રાશન શું છે? પુષ્ય નક્ષત્રમાં કેમ આપવું જોઈએ, આયુર્વેદ ડૉક્ટરની સલાહ શું છે? જાણો
આયુર્વેદમાં ગર્ભાધાન સંસ્કારથી શરૂ થતા અનેક સંસ્કારોમાં સુવર્ણપ્રાશન એક મહત્વનો સંસ્કાર છે અને તે 0 થી 16 વર્ષ સુધી આપી શકાય છે.
Published : August 12, 2026 at 3:20 PM IST
ભાવનગર: યુવા આયુર્વેદ ડૉક્ટર દેવાંશીબા ગોહિલે પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસે સુવર્ણપ્રાશન કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. અનેક મહિલાઓ પોતાના બાળકોને લઈને ઉપસ્થિત રહી હતી અને સુવર્ણપ્રાશન અપાવ્યું હતું. ડો. દેવાંશીબા ગોહિલે સુવર્ણપ્રાશન શું છે અને તેનું મહત્વ શું છે તે વિશે માહિતી આપી હતી.
પુષ્ય નક્ષત્રમાં લોકો સોનું ખરીદતા હોય છે, પરંતુ આયુર્વેદમાં પુષ્ય નક્ષત્રને સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ અનોખું મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. ભાવનગરના યુવા ડોક્ટર દેવાંશીબા ગોહિલ દ્વારા પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસે સુવર્ણપ્રાશન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ગર્ભધારણથી લઈને બાળક 16 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી સુવર્ણપ્રાશનનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. ડોક્ટરે અનેક બાળકોને સુવર્ણપ્રાશન કરાવ્યું હતું.
ભાવનગર શહેરના ગાયત્રીનગર વિસ્તારમાં ભગવાન મહાદેવના સાન્નિધ્યમાં ડો. દેવાંશીબા ગોહિલ દ્વારા સુવર્ણપ્રાશન સંસ્કાર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આસપાસની અનેક મહિલાઓ પોતાના બાળકોને લઈને સુવર્ણપ્રાશન કરાવવા માટે પહોંચી હતી. ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું કે આ સુવર્ણપ્રાશન સંસ્કાર પુષ્ય નક્ષત્રના આધારે રાખવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં ઘણા સંસ્કાર આપેલા છે, જેમાં ગર્ભાધાન સંસ્કારથી શરૂઆત થાય છે. તેમાંથી એક સુવર્ણપ્રાશન સંસ્કાર છે.
ડો. દેવાંશીબા ગોહિલ (BAMS, ભાવનગર)એ જણાવ્યું હતું કે આજના આધુનિક સમયમાં ઘણા બાળકોને જન્મતાની સાથે જ કાચની પેટીમાં રાખવા પડતા હોય છે. જ્યારે મહિલા ગર્ભધારણ કરે અને ગર્ભધારણ બાદ શિશુને પેટમાં રાખે ત્યારે આહાર-વિહારનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો બાળકના જન્મ બાદ તેને કાચની પેટીમાં ઓછું રાખવું પડે છે. આયુર્વેદમાં 16 જેટલા સંસ્કાર આપેલા છે.
પુષ્ય નક્ષત્રમાં સુવર્ણપ્રાશન કેમ કરાય છે તે અંગે ડોક્ટરે સમજાવ્યું હતું કે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે, જેના આધારે કેટલીક ઔષધીઓ આપવામાં આવે છે. આ ઔષધીઓ બ્રેઇન બેરિયરને ક્રોસ કરે છે, તેથી તેને મેધાયુક્ત કહેવાય છે. સુવર્ણપ્રાશન એટલે આયુર્વેદમાં સુવર્ણ ભસ્મ, મેધ્ય દ્રવ્ય, બ્રાહ્મી, ગળો જેવી અન્ય ઔષધીઓનું મિશ્રણ કરીને બનાવવામાં આવતી ઔષધી. આ 0 થી 16 વર્ષના બાળકોને આપી શકાય છે. રોજ આપવું જોઈએ, નહીંતર પુષ્ય નક્ષત્ર હોય ત્યારે સુવર્ણપ્રાશન આપવું જોઈએ.
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