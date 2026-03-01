'દુબઇ આવવાનું ટાળજો', UAEમાં રિયલ એસ્ટેટનું કામ કરતા માંગરોળના યુવકે પરત ફરવાનું ટાળ્યું
ઇઝરાયેલ-ઇરાન પર હુમલાની અસર દુબઇમાં પણ જોવા મળી હતી, અનેક ફ્લાઇટ રદ કરવામા આવતા મુસાફર ટળ્યાં.
Published : March 1, 2026 at 3:18 PM IST
સુરત: ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઇરાન પર હુમલામાં સર્વોચ્ચ નેતા ખામેનેઇના નિધન બાદ સ્થિતિ વણસી છે. ઇરાને દુબઇ સહિતના ગલ્ફ દેશો પર હુમલા કર્યા છે. ઇઝરાયેલ-ઇરાન વચ્ચે વણસેલી સ્થિતિની અસર ત્યાં વસતા ભારતીયો પર પણ જોવા મળી રહી છે. સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના પાલોદ ગામના વતનીએ દુબઇ જવાનું ટાળ્યું છે.
માંગરોળના યુવકે દુબઇ જવાનું ટાળ્યું
સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના પાલોદ ગામનો વતની અને છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષથી દુબઈમાં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે કાર્યરત મોઈસ શેખ હાલમાં રજા પર વતન આવ્યા છે. જોકે, દુબઈમાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ સર્જાતા તેણે પોતાની પરત જવાની ટિકિટ હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખી છે.
મોઈસ શેખે જણાવ્યું હતું કે, તે અઠવાડિયા પહેલા જ સુરત જિલ્લાના પાલોદ ગામે આવ્યો હતો અને બે દિવસમાં પરત દુબઈ જવાનો હતો. પરંતુ ગત રાત્રિએ દુબઈમાં રહેતા તેના મિત્રો સાથે વાતચીત દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે ત્યાં સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે વહીવટી તંત્ર દ્વારા તેઓ જે બિલ્ડિંગમાં રહેતા હતા તે આખું બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યું છે. એરસ્પેસ અને ફ્લાઈટ્સ પર પણ નિયંત્રણો આવતા મોઈસે હાલ વતનમાં જ રહેવાનું નક્કી કર્યું છે.
દુબઈમાં રહેતા ભારતીયોમાં અત્યારે ભારે ફફડાટ અને ચિંતાનો માહોલ છે. મોઈસ શેખે ભારત સરકારને નમ્ર અપીલ કરી છે કે, દુબઈમાં ફસાયેલા ભારતીય બિઝનેસમેન, રિયલ એસ્ટેટ કર્મચારીઓ અને ખાસ કરીને ત્યાં ફરવા ગયેલા પ્રવાસીઓ સલામત રીતે ભારત પરત ફરી શકે તે માટે વિશેષ વિમાનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.
"મેં મારા મિત્ર સાથે વાત કરી ત્યારે ખબર પડી કે પરિસ્થિતિ ખૂબ નાજુક છે. અમે જે બિલ્ડિંગમાં રહીએ છીએ તે પણ પોલીસ દ્વારા ખાલી કરાવી દેવાઈ છે. અત્યારે ત્યાં જવું જોખમી હોવાથી મેં મારો પ્રવાસ ટાળ્યો છે." મોઇસ શેખ, દુબઇમાં કામ કરનાર યુવક
