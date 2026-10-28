ગિરનાર લીલી પરિક્રમાને લઇને તંત્ર એક્શન મોડમાં: પીવાના પાણી માટે નવા બોર બનાવાશે; સાધુ-સંતો સાથે બેઠક યોજાઇ
જૂનાગઢમાં આગામી 21થી 24 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાને લઇને વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.
Published : October 28, 2026 at 5:57 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં આગામી 21થી 24 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાને લઇને વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ અંગે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે સાધુ-સંતો, ઉતારા મંડળો, અન્નક્ષેત્રો અને સામાજિક સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે સંયુક્ત બેઠક યોજાઇ હતી. બેઠકમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ગિરનાર લીલી પરિક્રમાને લઇને સાધુ-સંતો સાથે બેઠક યોજાઇ
21 નવેમ્બરથી 24 નવેમ્બરે યોજાનારી ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમાને લઇને જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બેઠકમાં પાણીનો પ્રશ્ન આજની બેઠકમાં ચર્ચાના પ્રમુખ સ્થાને રહ્યો હતો. જિલ્લા કલેક્ટર યોગેશ ચૌધરી દ્વારા વિવિધ મુદ્દાઓનો હકારાત્મક રીતે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે અને શક્ય એટલી તમામ પાણીની જરૂરિયાતો પરિક્રમા દરમિયાન પૂરી થાય તે માટેનું આશ્વાસન આપ્યું હતું.
પાણીનો પ્રશ્ન પ્રાથમિકતાના ધોરણે હલ થશે
જિલ્લા કલેકટર યોગેશ ચૌધરીએ આજે આવેલા તમામ સાધુ-સંતો અન્નક્ષત્રો ઉતારા મંડળ અને સામાજિક સંસ્થાના પ્રત્યેક પ્રતિનિધિ સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરીને તેમના દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા મહત્વના સૂચનો સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા સૌથી પ્રાથમિકતાના ધોરણે લેવામાં આવ્યો છે. પરિક્રમાના સંભવિત તમામ સ્થળો પર કે જ્યાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવાની છે, તેવી તમામ જગ્યા પર નવા બોર બનાવવાથી લઈને જે જગ્યા પર બોરને રિચાર્જ કરવાની સ્થિતિ ઉભી થઇ છે તે તમામ કામગીરી પાણી પુરવઠા બોર્ડ, વન વિભાગના સંયુક્ત દેખરેખ અને માર્ગદર્શન નીચે શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલ પરિક્રમાના માર્ગો પર 18 જેટલા બોર અસ્તિત્વ ધરાવે છે જેમાંના કેટલાક બંધ હાલતમાં છે તેને ચાલુ કરવાની સાથે વધુ 8થી 10 નવા બોર બનાવવાનું પણ આયોજન જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
સાધુ-સંતોનો પ્રતિભાવ
બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેલા મહેશગીરી બાપુ, મહાદેવ ગીરી બાપુ સહિત અનેત સાધુ-સંતોએ હાજરી આપી હતી. સાધુ-સંતોનું સૂચન હતું કે પરંપરાગત રીતે કારતક સુદ અગિયારસની મધ્યરાત્રીએ પરિક્રમા શરૂ થાય અને કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે પૂરી થાય તેવું આયોજન થવું જોઇએ. બીજી તરફ પાર્કિંગ, સફાઇ, વીજળી, આરોગ્ય જેવી પાયાની જરૂરિયાતોને લઇને પણ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
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