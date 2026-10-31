નવસારીમાં ગેરકાયદે ઝીંગા તળાવો પર તંત્રનો સપાટો: બે મહિનામાં 4.50 લાખ ચોરસ મીટર દબાણો દૂર, પૂરનું જોખમ ઘટાડવા કાર્યવાહી તેજ
ચોમાસામાં ગણદેવી તાલુકાનાં અનેક ગામોમાં સર્જાયેલી ભયાનક પૂરની સ્થિતિ બાદ તંત્ર દ્વારા દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : October 31, 2026 at 7:17 AM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગેરકાયદે ઝીંગા તળાવો સામે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. ગત ચોમાસામાં ગણદેવી તાલુકાનાં અનેક ગામોમાં સર્જાયેલી ભયાનક પૂરની સ્થિતિ બાદ તંત્ર દ્વારા દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. છેલ્લા બે મહિનામાં અંદાજે સાડા ચાર લાખ ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલા ગેરકાયદે ઝીંગા તળાવો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. આગામી ચોમાસામાં વરસાદી પાણીના નિકાલમાં અવરોધ ન સર્જાય તે હેતુથી આ કાર્યવાહી વધુ બે-ત્રણ મહિના સુધી ચાલુ રાખવાનું આયોજન છે.
ઝીંગા તળાવો પર તંત્રનો સપાટો
નવસારી જિલ્લાને આશરે 52 કિલોમીટર લાંબો દરિયાકિનારો મળ્યો છે. અહીંનો ખાંજણ વિસ્તાર ઝીંગા ઉદ્યોગ માટે જાણીતો છે. કરોડો રૂપિયાના આ ઉદ્યોગની આડમાં અનેક સ્થળોએ પરવાનગી વગર અથવા મંજૂર મર્યાદા કરતાં વધુ જમીનમાં ઝીંગા તળાવો બનાવવામાં આવ્યા હોવાની ફરિયાદો લાંબા સમયથી ઉઠી રહી હતી. ખાસ કરીને તળાવોની આસપાસ બનાવવામાં આવેલા 10થી 15 ફૂટ ઊંચા પાળાઓ વરસાદી પાણીના કુદરતી વહેણમાં અવરોધ ઊભો કરતા હોવાના ગ્રામજનોના આક્ષેપ છે.
ગત ચોમાસામાં નવસારી સહિત ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદ બાદ ગણદેવી તાલુકાનાં મેંધર, ભાટ, કલમઠા અને છાપર સહિતનાં ગામોમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અનેક વિસ્તારોમાં 10 ફૂટ સુધી પાણી ભરાતાં રહેણાક મકાનો, ખેતીના પાક અને પશુધનને ભારે નુકસાન થયું હતું. આ પરિસ્થિતિ માટે ગેરકાયદે ઝીંગા તળાવોના ઊંચા પાળાઓને જવાબદાર ઠેરવી ગ્રામજનોએ કલેક્ટર કચેરીએ રજૂઆત કરી હતી.
ગ્રામજનોની ફરિયાદ બાદ કાર્યવાહી
ગ્રામજનોની ફરિયાદને પગલે જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરવાણીએ સંબંધિત અધિકારીઓને સ્થળ તપાસ અને માપણીના આદેશ આપ્યા હતા. ત્યારબાદ ચીખલી પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને તલાટીઓની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ગેરકાયદે તેમજ મંજૂર મર્યાદા કરતાં વધુ વિસ્તારમાં બનાવાયેલા તળાવોની ઓળખ કરી તોડી પાડવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
જોકે, તંત્રની કાર્યવાહીથી ગ્રામજનોમાં આશા જાગી છે, પરંતુ તેમની ચિંતા હજુ યથાવત છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની મુખ્ય કાંસ અને કેટલાક સ્થળોએ આવેલા ઊંચા પાળા હજુ પણ સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવ્યા નથી. જેથી આગામી ચોમાસામાં ફરી પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની ભીતિ છે.
સ્થાનિકોની માગ છે કે માત્ર ગેરકાયદે તળાવો તોડી પાડવાને બદલે વરસાદી પાણીના કુદરતી વહેણ અને નિકાલના તમામ માર્ગો ખુલ્લા કરવામાં આવે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આગામી ચોમાસા પહેલાં તંત્ર આ કામગીરી પૂર્ણ કરી કાંઠા વિસ્તારનાં ગામોને પૂરના સંકટમાંથી કેટલી હદે રાહત અપાવી શકે છે.
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