દિવાળીના તહેવારોમાં પૂજા ક્યારે કરશો! જાણો અગિયારસથી નૂતન વર્ષ સુધીના શુભ મુહૂર્ત અને ચોઘડિયા

22 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ સવારે 6.37 વાગ્યાથી કારતક સુદ એકમ બેસશે એટલે કે વિક્રમ સંવત 2082નો પ્રારંભ થશે.

શુભ મુહૂર્ત અને ચોઘડિયા
શુભ મુહૂર્ત અને ચોઘડિયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 6:03 AM IST

2 Min Read
જૂનાગઢ : દિવાળીના તહેવારોમાં મુહૂર્ત પૂજા, ચોપડા પૂજન અને લક્ષ્મી પૂજનની સાથે નૂતન વર્ષ અને કાળી ચૌદસના દિવસની પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. પરંતુ પૂજા કયા દિવસે, કયા ચોઘડિયામાં અને કયા સમયે કરવી તેને લઈને લોકોમાં થોડી ગડમથલ હોય છે. ત્યારે આગામી દિવાળીના તહેવારોમાં અગિયારસથી લઈને નૂતન વર્ષ સુધીમાં પૂજન અને શુભ મુહૂર્ત વિશેની સ્પષ્ટતા પંડિત હાર્દિકભાઈ પુરોહિતે કરી છે.

દિવાળીના તહેવારોમાં મુહૂર્ત અને પૂજાના ચોઘડિયા

દિવાળીનો તહેવાર મુહૂર્ત, પૂજા અને ચોઘડિયા પર આધારિત હોય છે. એક અઠવાડિયા સુધી ચાલતા તહેવારોમાં મુહૂર્ત અને વિશેષ દિવસમાં આવતી પૂજા કયા સમયે અને કયા ચોઘડિયામાં કરવી તેને લઈને લોકોમાં ગડમથલ જોવા મળે છે. વિક્રમ સંવતના વર્ષમાં હિન્દુ ચોઘડિયા અંગ્રેજી તારીખ મુજબ નહીં, પરંતુ ગુજરાતી માસ પર આધારિત હોય છે. જેના કારણે કોઈ એક દિવસે બે તહેવારો જોવા મળે છે.

અગિયારસથી નૂતન વર્ષ સુધીના શુભ મુહૂર્ત અને ચોઘડિયા (ETV Bharat Gujarat)

આ દિવસોમાં ચોપડા પૂજન, લક્ષ્મી પૂજન અને કાળી ચૌદશ સહિત નૂતન વર્ષ અને ભાઈબીજના તહેવારોની કયા ચોઘડિયામાં કેવી પૂજા કરવી તેને લઈને જૂનાગઢના પંડિત હાર્દિકભાઈ પુરોહિતે માહિતી આપી છે.

રમા એકાદશી અને વાઘ બારસ

દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત રમા એકાદશીથી થાય છે, જે 16 ઓક્ટોબર, ગુરુવારે છે. રમા એકાદશીની ઉજવણી અને ચોઘડિયા ગુરુવારે સવારે 10:34 વાગ્યાથી લઈને બીજા દિવસ શુક્રવારની સવારે 11:11 કલાક સુધી છે. આ વખતે રમા એકાદશી અને વાઘ બારસ એક જ દિવસે છે. જેમાં એકાદશીના દિવસે ગાય અને વાછરડાનું પૂજન કરવા સાથે કેટલાક ભાવિકો વ્રત પણ રાખતા હોય છે.

ધનતેરસનું લક્ષ્મી પૂજન માટે શુભ ચોઘડિયા

ધનતેરસના તહેવાર નિમિત્તે 18 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ સવારે 12:18 કલાકથી બપોરે 01:51 કલાક સુધી મહાલક્ષ્મીનું પૂજન કરવું જોઈએ. આમ બપોરે 12:18 કલાકથી સાંજના 04:31 કલાક સુધી ચલ, લાભ અને અમૃત ચોઘડિયામાં લક્ષ્મી પૂજન કરવાની સલાહ પંડિત આપી રહ્યા છે. તે જ દિવસે સાંજે 05:58 કલાકથી 07:31 કલાક સુધી તેમજ રાત્રે 09:05 કલાકથી 19 ઓક્ટોબર, રવિવારની મધ્યરાત્રીએ 01:46 કલાક સુધી પણ ત્રણ ચોઘડિયા સારા છે.

આ ચોઘડિયા દરમિયાન લક્ષ્મી પૂજન થઈ શકે છે. વધુમાં આ વખતે રવિવારે પણ લક્ષ્મી પૂજન થઈ શકે છે. રવિવારે વહેલી સવારે 07:53 કલાકથી બપોરે 12:12 કલાક સુધી લક્ષ્મી પૂજનનું આયોજન કરી શકાય છે.

કાળી ચૌદશનો શુભ સમય

19 ઓક્ટોબર, રવિવારના રોજ બપોરે 01:51 કલાકથી લઈને 20 ઓક્ટોબર, સોમવારની બપોરે 03:44 કલાક સુધી કાળી ચૌદશનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. ખાસ કરીને નિવેદનું ખૂબ મહત્વ હોય છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ પણ વ્યક્તિ નિવેદ કરી શકે છે.

દિવાળી અને નૂતન વર્ષના મુહૂર્ત

19 ઓક્ટોબર, રવિવારે બપોરે 03:44 કલાકથી દિવાળીનો તહેવાર શરૂ થાય છે, તેનું શુભ મુહૂર્ત 03:45 કલાકથી 21 ઓક્ટોબર, મંગળવારના બપોરે 05:54 કલાક સુધી છે.

સોમવારે બપોરે 03:45 કલાકથી સાંજે 07:10 કલાક સુધી પણ સારા ચોઘડિયા છે. આ ચોઘડિયામાં ચોપડા પૂજન જેવું શુભ કાર્ય મહાજનો કરી શકે છે. તેવી જ રીતે સોમવારે રાત્રે 10:38 કલાકથી મંગળવારની મધ્યરાત્રીએ 12:12 કલાક સુધી પણ સારા ચોઘડિયા છે. આ ચોઘડિયામાં પણ ચોપડા પૂજનનું શુભ કાર્ય થઈ શકે છે.

21 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ સવારે 9:18 કલાકથી બપોરે 01:37 કલાક સુધી સારા ચોઘડિયા હોવાથી દિવાળીનો તહેવાર અને ચોપડા પૂજન કરી શકાય છે. ત્યારબાદ 22 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ નૂતન વર્ષનો તહેવાર મનાવવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, 21 ઓક્ટોબર, મંગળવારનો દિવસ પડતર માનવામાં આવ્યો છે.

