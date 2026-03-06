ETV Bharat / state

ઔડાનું વર્ષ 2026-27 માટે 3101 કરોડનું બજેટ મંજૂર, સરકાર પાસેથી 300 કરોડની લોન લઈને રિંગ રોડને 6 લેનનો કરાશે

વર્ષ 2026-27 માટે ઔડા દ્વારા 3101.73 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.

ઔડાનું વર્ષ 2026-27 માટે 3101 કરોડનું બજેટ મંજૂર
ઔડાનું વર્ષ 2026-27 માટે 3101 કરોડનું બજેટ મંજૂર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 11:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીનું નાણાકીય વર્ષ 2026-27નું બજેટ આજે મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું. વર્ષ 2026-27 માટે ઔડા દ્વારા 3101.73 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં રિંગરોડને 6 લેનનો બનાવવાથી લઈને ગોધાવી અને મણીપુરમાં પણ વિવિધ પ્રોજેક્ટ અને વિકાસકાર્યોની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

ઔડાના CEO ડી.પી દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, નાણાંકીય વર્ષ 2026-27 માટે આજે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. ઔડા દ્વારા મણીપુર અને ગોધાવીમાં મોડલ ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત સ્ટ્રીટ ડેવલોપમેન્ટ જેમાં સાયકલ ટ્રેક, ફુટપાથ, સ્ટ્રીટ લાઇટ, જંકશન ડેવલોપમેન્ટ, યુટીલીટી ડક્ટ, કર્બીગ ઉપરાંત ગ્રીન ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચર જેવા કે, લેક ડેવલોપમેન્ટ, પાર્ક-ગાર્ડન તેમજ અન્ય સોશિયલ અને ડિઝીટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરની કામગીરી કરવાનું આયોજન હાથ ધર્યું છે.

ઔડાનું વર્ષ 2026-27 માટે 3101 કરોડનું બજેટ મંજૂર
ઔડાનું વર્ષ 2026-27 માટે 3101 કરોડનું બજેટ મંજૂર (ETV Bharat Gujarat)

બજેટની મહત્વની જાહેરાતો

  • વિકાસ પરવાનગી અંગેની રૂ.248 કરોડ, ગુડા ફી-2022 ની રૂ.20 કરોડ અને ટાઉનશીપ અંગેની રૂ.19.15 કરોડ એમ કુલ રૂ.287.15 કરોડ આવક થશે.
  • સરકાર તરફથી સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ ગ્રોથ સેન્ટરના વિકાસ માટે રૂ.113 કરોડ, એ.ડી.બી. પ્રોજેક્ટ અંગે રૂ.100 કરોડ, રીંગરોડના અપગ્રેડેશન માટે રૂ.100 કરોડ, જી.એમ.એફ.બી. તરફથી માળખાકીય સુવિધા માટે રૂ.142 કરોડ, જલ-જીવન મિશન માટે રૂ.10 કરોડ, ઇડબલ્યુએસ યોજનાની બાકી ગ્રાન્ટ રૂ.10.80 કરોડ મળી એમ કુલ રૂ.475.80 કરોડનું અનુદાન સરકારમાંથી અમલીકરણ શાખાના કામો અંગે મળવાનો અંદાજ છે.
  • સત્તામંડળ હસ્તકના પ્લોટોના વેચાણના 1300 કરોડ, દુકાન વેચાણની આવકના 5 કરોડ, એફોર્ડેબલ મકાનના લાભાર્થીઓનો હપ્તાની આવક રૂ.15.36 કરોડ એમ મળીને કુલ રૂ.1320.36 કરોડ આવકનો અંદાજ છે.
  • સત્તામંડળ વિસ્તારમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરના સર્વાંગી વિકાસની કામગીરી માટે એશિયન ડેવલોપમેન્ટ બેંક પાસેથી લોનની મંજુરી મળેલી છે. જેમાં વર્ષ 2026-27 માટે રૂ.560 કરોડ લોન મળવાનો અંદાજ છે.
  • સત્તામંડળ વિસ્તારના 60મી રીંગરોડને ચારમાર્ગીય માંથી છ માર્ગીય કરવા અંગેના વિકાસકામ માટે રાજય સરકાર તરફથી નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે રૂ.300 કરોડ લોન મળવાનો અંદાજ છે.
  • સત્તામંડળની FDના વ્યાજની આવક રૂ.55 કરોડ સાથે કુલ મહેસુલી આવક રૂ.91.32 કરોડ થવાનો અંદાજ છે.
  • ડિપોઝીટ અને એડવાન્સ પેટે રૂ.80 કરોડની આવકનો અંદાજ છે.
  • આમ, નાણાંકીય વર્ષ 2026-27 માં કુલ રૂ.3119.83 કરોડ આવક થવાનો અંદાજ છે.

રસ્તાઓનું નિર્માણ :- ઔડા હસ્તકની વિવિધ ટી.પી.સ્કીમમાં તેમજ ઔડાના ગ્રોથ સેન્ટર જેવા કે, કલોલ, સાણંદ, મહેમદાવાદ, દહેગામ, બારેજામાં નવા ટી.પી. રસ્તા બનાવવા માટે આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં રૂ.600 કરોડના ખર્ચની જોગવાઇ કરેલી છે. વધુમાં હયાત રોડની જાળવણી તથા નિભાવણી માટે રૂ.12 કરોડની જોગવાઇ કરેલી છે.

ડ્રેનેજ નેટવર્ક અને STPના કામો :- ઔડાના પશ્ચિમ વિસ્તાર જેવા કે, ખોડિયાર, લીલાપુર, જાસપુરમાં અને મણીપુર, સાણંદ, કાણેટી, નિધરાડ તથા પૂર્વ વિસ્તાર જેવા કે - રણાસણ, કરાઇ, અસલાલી, જેતલપુર, બડોદરા, નાંદેજ, બારેજડી, ગેરતનગર વિગેરે વિસ્તારોને સમાવિષ્ઠ કરતી નગર રચના યોજનામાં આગામી વર્ષમાં ડ્રેનેજ નેટવર્ક અને S.T.P. બનાવવા અંગે રૂ.350 કરોડના ખર્ચની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે.

સ્ટ્રોમ વોટર નેટવર્કના કામો :- કલોલ, લીલાપુર, ઓડિયાર વિસ્તારની ટી.પી.સ્કીમમાં સ્ટ્રોમ વોટર નેટવર્ક માટે આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં રૂ.100 કરોડની જોગવાઇ કરેલી છે.

સ્વાસા વિસ્તારના વિકાસ કામો :- સ્વાસા વિસ્તારના વિકાસ માટે રોડ માટે રૂ.180 કરોડ, ડ્રેનેજ માટે રૂ.30 કરોડ, વોટર સપ્લાયના કામો માટે રૂ.20 કરોડ, સ્ટ્રોમ વોટરના કામો માટે રૂ.30 કરોડ અને બ્રીજ માટે રૂ.15 કરોડ એમ મળીને કુલ રકમ રૂ.275 કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે.

સાણંદ અને કલાણાના વિકાસ માટે :- સાણંદ અને કલાણા વિસ્તારના વિકાસ માટે રોડ અંગે રૂ.115 કરોડ, ડ્રેનેજ માટે રૂ.15 કરોડ, સ્ટ્રોમ વોટર માટે રૂ.15 કરોડ અને બ્રીજ માટે રૂ.5 કરોડ એમ મળીને કુલ રકમ રૂ.150 કરોડની જોગવાઇ કરેલી છે.

કરાઈ વિસ્તારના વિકાસ કામો :- કરાઇ વિસ્તારના વિકાસ કામો માટે રૂ.20.50 કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે.

સાણંદ ખાતે સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્ષનું નિર્માણ:- સાણંદ ખાતે પી.પી.પી. ના ધોરણે સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્ષ બનાવવા અંગેની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.

મિત્ર મિલન કેન્દ્રના કામો :- સદ્દભાવના ગ્રામોત્થાન ફંડ હેઠળ આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં ઔડા હેઠળના ગામોમાં મિત્ર મિલન કેન્દ્રની કામગીરી માટે આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં રૂ.10 કરોડની જોગવાઇ કરેલી છે.

બ્રિજ અંગેના કામો :- (ADB સિવાય) બ્રિજના હાલ ચાલુ કામગીરી તથા નવીન બ્રિજના આયોજન માટે કુલ રૂ.150 કરોડની જોગવાઇ કરેલી છે.

જલ જીવન મિશન અંતર્ગત કામો :- જલ જીવન મિશન અંતર્ગત તેલાવ હેડવર્ક્સ, જાસપુર હેડવર્ક્સ, બડોદરા હેડવર્ક્સ અને કડાદરા હેડવર્ક્સ અંતર્ગત ઔડા હસ્તકના 55 ગામો માટે પીવા માટેનું પાણી પૂરું પાડવા ટ્રંક મેઇન લાઇન, અંડરગ્રાઉન્ડ સમ્પ, પંપ હાઉસ તથા વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની કામગીરી અંગેના ચાલુ કામગીરી માટે રૂ.50 કરોડના ખર્ચની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે.

વોટર સપ્લાયના કામો :- સાણંદ તથા નિધરાડ ખાતે વોટર સપ્લાયના ચાલુ કામો માટે રૂ.100 કરોડના ખર્ચની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે.

એર્ફોર્ડેબલ હાઉસીંગનું નિર્માણ :- ઔડાની ખોડિયાર ખાતેની ટી.પી.સ્કીમ નં.-61 ના એફ.પી. નં.-110 માં કુલ-268 યુનિટનું LIG ના પ્રકારના નવીન આવાસોના બાંધકામ માટે તેમજ સાણંદ ખાતે EWS પ્રકારના પ્રગતિ હેઠળના આવાસોનું પૂર્ણ કરવા રૂ.45 કરોડની આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં જોગવાઇ કરેલી છે.

વધુમાં, હાઉસીંગ - રીડેવલોપમેન્ટ અને એફોર્ડેબલ રેન્ટલ હાઉસીંગ સ્કીમના કામો માટે આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં રૂ.3 કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે.

તળાવ અને બગિચાઓના વિકાસના કામો :- ઔડા હસ્તકના વિસ્તારોમાં આવેલ ઉનાવા, ખોડિયાર, લપકામણ, બોરીસણા, તાજપુર, લીલાપુર ગામ ખાતે હયાત તળાવના રી-ડેવલોપમેન્ટ અને બ્યુટીફિકેશન તથાપ્રગતિ હેઠળના ગઢીયા તળાવ અને જેતલપુર તળાવની પ્રગતિ હેઠળની કામગીરી પણ પૂર્ણ કરવા આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં રૂ.100 કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે.

સદ્દભાવના ગ્રામોત્થાન ફંડ :- સદ્દભાવના ગ્રામોત્થાન ફંડ હેઠળ આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં ઔડા હેઠળના 159 ગામોમાં પાણીની લાઇનો, ખૂટતી ગટરલાઇનો, ધોબીઘાટ, સંરક્ષણ દિવાલ, મિલનકેન્દ્ર, સ્મશાનના વિકાસ સ્ટ્રીટ લાઇટ, વિગેરે માટે રૂ.32.05 કરોડની ફાળવણીનું આયોજન કરેલી છે.

લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગના કામો :- સાણંદ તેમજ ઔડાના અન્ય વિસ્તારોમાં નવીન લાયબ્રેરીના બાંધકામના આયોજન માટે આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં રૂ.3 કરોડના ખર્ચની જોગવાઇ કરેલ છે.

ઔડા ભવન તથા ઓડા પ્લોટોનો વિકાસ :- રૂ.10 કરોડના ખર્ચે ઔડા ભવનના નિર્માણનું આયોજન, રૂ.20 કરોડના ખર્ચે ઔડાના પ્લોટોને સુરક્ષિત કરવાના કામોનું આયોજન કરવામાં આવેલી છે.

સ્ટ્રીટ લાઇટના કામો :- રૂ.2.50 કરોડના ખર્ચે ઔડા હસ્તકની વિવિધ ટી.પી.સ્કીમોના રસ્તાઓ પર લોકોના સુખાકારી અને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓના ભાગરૂપે સ્ટ્રીટ લાઇટની કામગીરીના પ્રગતિ હેઠળના કામોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે.

વૃક્ષ રોપણી અને નિભાવણી ખર્ચ :- ઔડા વિસ્તારમાં આગામી નાણાંકીય વર્ષ 2026-27માં વૃક્ષ રોપણી અને નિભાવણી પેટે રૂ.7 કરોડના ખર્ચની જોગવાઇ કરેલી છે.

સેટેલાઇટ સીટી સાણંદ ખાતેના વિકાસના કામો :- સેટેલાઇટ ટાઉનશીપ અન્વયે ઔડા હસ્તકના સાણંદ ગ્રોથ સેન્ટરમાં આવેલ ટી.પી.સ્કીમ નં.-1 થી 10બી સુધીની ટી.પી.સ્કીમોમાં ઔડા દ્વારા પાયાની સુવિધા તેમજ ઇન્ફાસ્ટ્રકચર ડેવલોપમેન્ટ કરવાનું આયોજન હાથ ધરેલ છે. જેમાં વિવિધ ટી.પી.સ્કીમોના રોડ તથા સંપૂર્ણ સ્ટ્રીટ ડેવલોપમેન્ટ ઉપરાંત ગાર્ડન અને લેક ડેવલોપમેન્ટ (ગ્રીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર) તથા સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (લાયબ્રેરી, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ) જેવી સુવિધાના કામોનું આયોજન ઔડા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનાર છે.

મણીપુર - ગોધાવી ટી.પી.-429ને મોડલ ટી.પી.સ્કીમ બનાવવાની કામગીરી :- ગોધાવી ટી.પી.-429 ને મોડલ ટી.પી.સ્કીમ બનાવવાની કામગીરીમાં મોડલ ઔડા દ્વારા મણીપુર ટી.પી.સ્કીમના ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચરને ધ્યાને લઇ, મોડલ ટી.પી.સ્કીમ અંતર્ગત સ્ટ્રીટ ડેવલોપમેન્ટ જેમાં સાયકલ ટ્રેક, ફુટપાથ, સ્ટ્રીટ લાઇટ, જંકશન ડેવલોપમેન્ટ યુટીલીટી ડક્ટ, કર્બીગ ઉપરાંત ગ્રીન ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચર જેવા કે, લેક ડેવલોપમેન્ટ, પાર્ક-ગાર્ડન તેમજ અન્ય સોશિયલ અને ડિઝીટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરની કામગીરી ઔડા દ્વારા કરવાનું આયોજન હાથ ધરેલ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સેવન્થ ડે સ્કુલે હાઈકોર્ટમાંથી પીટિશન પરત ખેંચી, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં થશે સુનાવણી
  2. ₹20 લાખથી વધુના ફ્રોડ કેસમાં સીધી FIR નહીં? પોલીસ કમિશ્નરના પરિપત્ર સામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જાહેરહિતની અરજી

TAGGED:

AUDA BUDGET
ઔડાનું બજેટ
AUDA BUDGET 2026
AUDA BUDGET 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.