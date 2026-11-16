ભાવનગર માર્કેટયાર્ડમાં નવા વર્ષની હરાજીનો પ્રારંભઃ કપાસના ભાવ ઓછા બોલાતા ખેડૂતો થયા નિરાશ
ભાવનગર માર્કેટયાર્ડમાં તમામ જણસીની આવક શરૂ થતાં હરરાજીનો શુભ ચોઘડિયામાં પ્રારંભ થયો હતો. મગફળી, કપાસ, મગ અને ડુંગળીની આવક થઈ હતી.
Published : November 16, 2026 at 10:43 PM IST
ભાવનગરઃ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નવા વર્ષની હરાજીનો પ્રારંભ થયો છે. સ્નેહમિલનની સાથે હરાજીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ દિવસે કપાસ, ડુંગળી, મગ, મગફળી લઈને આવેલા ખેડૂતોએ સારા ભાવની આશા સેવી હતી. જો કે નવા વર્ષમાં શરૂ થયેલી હરાજીમાં કપાસના ભાવ ઓછા બોલાતા ખેડૂતોમાં નિરાશા જોવા મળી હતી.
કપાસનો ભાવ 2 હજાર પ્રતિમણ જાય તેવી ખેડૂતોને આશા
ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હરાજીનો પ્રારંભ થયો છે. ઈટીવી ભારતની ટીમે કપાસ લઈને આવેલા ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરી હતી. લાખણકા ગામના નરેશગીરી ગોસ્વામી નામના ખેડૂતે જણાવ્યું કે, અમારે ભાવમાં ઈચ્છા એવી છે કે, 2000 સુધી મળે તો સારું ખેડૂતો બે પૈસા થઈ શકે. આજે 1862 આસપાસ ભાવ મળ્યો છે. અપેક્ષા તો છે કે 2000 ઉપર જાય. હું 26 થી 27 મણ કપાસ લાવ્યો છું. વધુ એક ખેડૂત કણકોટ ગામના અશ્વિનભાઈ ધામેલીયાએ જણાવ્યું હતું કે હું 10 થી 12 વીઘાનો કપાસ હતો. બે વીણ વીણી છે. 25 મણ જેવો કપાસ છે અને 2000 જેવો ભાવ થાય તો પોસાય. 1800થી શરૂ કરીને 1865 સુધી કપાસનો ભાવ ગયો છે.
કપાસનો પડતર ભાવ પણ નથી મળતોઃ ખેડૂત
ભાવને લઈને ભંડાર ગામના ખેડૂત ચંદુભાઈ સરવૈયાએ જણાવ્યું કે, કાયદેસર 1800થી 1900 આપે છે. ખેડૂતને 2500 પડતર ખેતરમાં થાય છે. 2500 ઉપર 3000 સુધી મળવા જોઈએ. આ 1800ને 1900 ખેડૂતને પોસાય નહીં. ખેડૂતને કપાસનું એટલું ઉત્પાદન થયું નથી. વિધે પાંચથી છ મણીયો એટલે ખેડૂતને મૂળગા ઊભા થાય નહિ, ખર્ચો પણ ન નીકળે. સરકારને માર્કેટ યાર્ડને એટલું કહેવું છે કે, 3000 ઉપર ભાવ આપો તો ખેડૂતનો ખર્ચો ઊભો થાય. અત્યારે મોંઘવારી જુઓ વીણવાના, મજૂરના, બિયારણના, ડીઝલના ભાવ ખેડૂતને પોસાય તેમ નથી.
યાર્ડના સેક્રેટરી હાર્દિક ગાઠાણીએ જણાવ્યું કે, આજના નવા વર્ષમાં શરૂઆત થઈ છે. મગ 2500 રૂપિયા મણ વેચાયા છે. કપાસમાં 300 મણની આવક થઈ છે. જેમાં ભાવ 1861 જેવો મળ્યો છે. ડુંગળીમાં 702 રૂપિયાનો ભાવ રહ્યો છે. મગફળીની 20થી 22000 ગુણીને આવક થઈ છે અને ભાવ 9 નંબર અને 66 નંબરમાં 2651 જેવા છે અને હજુ પણ આવક શરૂ છે.
આ વર્ષ સારૂં રહેવાની વેપારીઓને આશા
વેપારી વર્ગના આગેવાન નરેન્દ્રસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, દર વર્ષે સારા મુહૂર્તમાં યાર્ડનો પ્રારંભ થાય છે. આજે સ્નેહમિલન સાથે હરાજીનો પ્રારંભ થયો છે. ભાવનગરમાં મગફળીની ક્વોલિટી સારી છે. જેથી તમિલનાડુમાંથી પણ વ્યાપારી ખરીદી કરવા આવી રહ્યા છે. ખેડૂતોને આ વર્ષે સારા ભાવ મળશે કારણ કે મગફળીની ક્વોલિટી ખૂબ સારી આવી છે. કપાસમાં પણ ક્વોલિટી સારી છે. મગફળીમાં 2600 ઉપર ભાવ રહે તેવું લાગે છે. જ્યારે ડુંગળીનું ઉત્પાદન પણ સારું થશે અને ભાવ મળવાની શક્યતા છે.
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