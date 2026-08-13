સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ જન્માષ્ટમી લોકમેળાની હરાજી પૂર્ણ: વઢવાણનું ગ્રાઉન્ડ ₹90 લાખ અને સુરેન્દ્રનગરનું ₹44 લાખમાં મંજૂર
હરાજી સમયે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર, ડેપ્યુટી કમિશનર, મેયર, ડેપ્યુટી મેયર સહિતના અધિકારીઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા.
Published : August 13, 2026 at 8:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં દર વર્ષે જન્માષ્ટમી નિમિત્તે બે મુખ્ય લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ ખાતે જન્માષ્ટમીના મેળાનું આયોજન હાથ ધરાયું છે. જોકે મહાનગરપાલિકા જાતે મેળો યોજવાને બદલે કોન્ટ્રાક્ટરોને ભાડે ગ્રાઉન્ડ ફાળવીને આ આયોજન કરે છે.
ચાલુ વર્ષે સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ બંને મેળાના મેદાન માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા બેઝ પ્રાઇઝ નક્કી કરીને હરાજી યોજવામાં આવી હતી. જેમાં વઢવાણ મેળાના મેદાનની બેઝ પ્રાઇઝ ₹51 લાખ અને સુરેન્દ્રનગર મેળાના મેદાનની બેઝ પ્રાઇઝ ₹41 લાખ રાખવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં વઢવાણ માટે બે અને સુરેન્દ્રનગર માટે બે ટેન્ડર ભરાયાં હતાં. ત્યારબાદ તમામ કોન્ટ્રાક્ટરોની ઉપસ્થિતિમાં જાહેરમાં હરાજી યોજવામાં આવી હતી.
રિંગ અને રસાકસી વચ્ચે હરાજી પ્રક્રિયા સંપન્ન
હરાજી સમયે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર, ડેપ્યુટી કમિશનર, મેયર, ડેપ્યુટી મેયર સહિતના અધિકારીઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગર મેળો: પ્રથમ વખત હરાજી યોજાતાં ₹41 લાખની બેઝ પ્રાઇઝ સામે બોલી ₹44 લાખ સુધી પહોંચી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ આયોજકો અને કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે 'રિંગ' થઈ જતાં બોલી અટકી ગઈ હતી. પરિણામે સુરેન્દ્રનગરનું મેદાન માત્ર ₹44 લાખમાં મંજૂર થયું હતું.
વઢવાણ મેળો: વઢવાણના મેદાન માટે બે કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે ભારે રસાકસી જોવા મળી હતી. ₹51 લાખની બેઝ પ્રાઇઝ સામે સામસામે બોલી બોલાતાં આ રકમ ₹90 લાખ સુધી પહોંચી હતી. અંતે વઢવાણના લોકમેળાનું ટેન્ડર 'જય સોમનાથ ગ્રુપ'ને ફાળવવામાં આવ્યું હતું.
નિયમ મુજબ આ રકમ ૨૪ કલાકમાં જમા કરાવવાની રહેશે. ઉપરાંત, આ રકમ પર 18% GST પણ ચૂકવવો પડશે. ગ્રાઉન્ડ આટલું મોંઘું ગયું હોવાથી આયોજકોને નફો ઓછો થવાની શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે.
"પ્રજા પર મોંઘવારીનો બોજ નહીં પડે": મેયર રાકેશ રાઠોડ
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશ રાઠોડના જણાવ્યા અનુસાર, ગ્રાઉન્ડ ઊંચી કિંમતે ગયાં છે અને આયોજકોએ 18% GST પણ ભરવો પડશે, છતાં સામાન્ય નાગરિકોને આ મેળો મોંઘો નહીં પડે.
મહાનગરપાલિકા દ્વારા મેળામાં ઉભી કરાનારી વિવિધ રાઇડ્સ (ચકડોળ) અને સ્ટોલના દર અગાઉથી જ નક્કી કરી દેવામાં આવશે. આયોજકો નક્કી કરેલા દર કરતાં વધુ ટિકિટ દર વસૂલી શકશે નહીં, જેથી નાના અને મધ્યમ વર્ગના લોકો પણ સરળતાથી મેળાની મજા માણી શકશે.
ટેન્ડર પ્રક્રિયાના ઉલ્લંઘન અંગે હોબાળો
- ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું હોવાના આક્ષેપ સાથે શરૂઆતમાં મહાનગરપાલિકા કચેરી ખાતે ભારે હોબાળો થયો હતો.
- અનુભવ વગરના આયોજકોના ટેન્ડર રદ કરીને માત્ર પૂરતો અનુભવ ધરાવતા કોન્ટ્રાક્ટરોને જ ગ્રાઉન્ડ ફાળવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો.
ડીડી (Demand Draft) પેટે નિયમ મુજબ 10% રકમ લેવાને બદલે ₹41 લાખની બેઝ પ્રાઇઝ સામે ₹11 લાખ જેવી મોટી રકમ વસૂલવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ સાથે પણ વિરોધ નોંધાવાયો હતો. જોકે, અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની મધ્યસ્થીથી મામલો થાળે પડ્યો હતો અને હરાજી આગળ વધારી શકાઈ હતી.
આયોજકો માટે કડક નિયમો અને સલામતીના આદેશો
મહાનગરપાલિકા કમિશનરે મેળાના આયોજકો માટે નીચે મુજબના કડક નિયમોનું પાલન કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે:
- સલામતી અને લાઇસન્સ: તમામ ચકડોળ માટે 'ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ', સંચાલકો પાસે 'પરફોર્મન્સ લાઇસન્સ' અને વીમો (Insurance) લેવો ફરજિયાત રહેશે.
- ફાયર અને સુરક્ષા: મેળામાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો, CCTV કેમેરા, અને ઈમરજન્સી એક્ઝિટ ગેટની વ્યવસ્થા રાખવી પડશે.
- વીજ વાયરિંગ: R&B (માર્ગ અને મકાન વિભાગ) ના અધિકારીઓની હાજરીમાં વીજ કનેક્શન અને વાયરિંગનો ટેસ્ટ રિપોર્ટ કરાવવો પડશે. ખુલ્લા વાયરો રાખવા પર સખત પ્રતિબંધ રહેશે અને સેફ્ટી સ્વિચ મૂકવી પડશે.
- સ્વચ્છતા અને ખાદ્ય સુરક્ષા: કચરાના યોગ્ય નિકાલ માટે વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. જો સ્ટોલધારકો કચરો ફેલાવશે તો દંડ ફટકારાશે. આ ઉપરાંત, અખાદ્ય કે ગુણવત્તા વગરની ખાધ્યચીજોના વેચાણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે.