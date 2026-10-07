આજે વડોદરામાં યુનાઇટેડ વેમાં અતુલ દાદાના ગરબા ફ્રી રમવા છે, તો આ 10 વાત જાણી લો
યુનાઇટેડ વેના ગરબા આજે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, સ્થળ પર ક્યુઆર કોડથી રજીસ્ટ્રેશન થશે.
Published : October 7, 2026 at 1:24 PM IST
વડોદરા: શહેરમાં યુનાઇટેડ વે ના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સહયોગથી આજે તા. 7 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ એક દિવસ માટે ફ્રી ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો જો આજે તમે ગરબામાં જવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો તો ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચતા પહેલા કેટલીક મહત્વની બાબતો જાણી લેવી તમારા માટે ખૂબ જરૂરી છે. ગરબામાં પ્રવેશ માટે કેટલા વાગ્યે પહોંચવું, કઈ ઉંમરના લોકોને એન્ટ્રી મળશે, રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરાવવાનું રહેશે, બેન્ડ વિના પ્રવેશ મળશે કે નહીં, પાર્કિંગ ફ્રી છે કે નહીં અને ગ્રાઉન્ડમાં એન્ટ્રી કેવી રીતે મેનેજ કરવામાં આવશે, તે અંગે ડેપ્યુટી કમિશનર સાથે થયેલી વાતચીતમાં મહત્વની માહિતી સામે આવી છે. ત્યારે યુનાઇટેડ વેના ગરબા રમવા જતાં હોવ તો આ 10 બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો.
1. યુનાઇટેડ વેના ગરબા કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
યુનાઇટેડ વેના ગરબા આજે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. એટલે ગરબા રમવા આવનાર ખેલૈયાઓએ સમયનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે અને શક્ય હોય તેટલું વહેલા સ્થળ પર પહોંચવાનું આયોજન કરવું પડશે. ટ્રાફિકથી બચવા સાંજે 5 વાગ્યેથી ઘરેથી નિકળી જવું હિતાવહ રહેશે.
2. પ્રવેશ માટે કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે?
પ્રવેશ માટે અલગથી કોઈ ખાસ ડોક્યુમેન્ટ બતાવવાનું રહેશે નહીં. સ્થળ પર ક્યુઆર કોડથી રજીસ્ટ્રેશન થશે. રજીસ્ટ્રેશનની કન્ફર્મેશન અથવા રજીસ્ટ્રેશનની વિગતો બતાવવાની રહેશે.
3. ગરબામાં પ્રવેશ માટે ઉંમરની મર્યાદા કેટલી છે?
યુનાઇટેડ વેના ગરબામાં પ્રવેશ માટે 14 વર્ષથી ઉપરની ઉંમર હોવી જરૂરી છે. એટલે 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકો માટે પ્રવેશની મંજૂરી રહેશે નહીં.
4. પ્રવેશ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
પ્રવેશ માટે અલગથી કોઈ ચોક્કસ સમય જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. જોકે, ગરબા સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાના હોવાથી, ખેલૈયાઓને સમયસર અને શક્ય તેટલા વહેલા સ્થળ પર પહોંચવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. લોકો જેમ સ્થળ પર પહોંચતા જશે તેમ તેમની એન્ટ્રીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
5. લાઇન ક્યાં લગાવવાની અને કેટલા વાગ્યાથી પહોંચવાનું?
ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પ્રવેશ માટે બંને બાજુ એન્ટ્રી ગેટ રાખવામાં આવ્યા છે. કોઈ એક ચોક્કસ જગ્યાએ લાંબી લાઇનમાં ઊભા રહેવાની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી નથી. લોકો જેમ આવતા જશે તેમ ‘ફર્સ્ટ કમ, ફર્સ્ટ સર્વ’ના ધોરણે સીધી એન્ટ્રી આપવામાં આવશે. તેથી ભીડના સમયે છેલ્લી ઘડીએ પહોંચવાને બદલે વહેલા પહોંચવું વધુ યોગ્ય રહેશે.
6. પ્રવેશ સમયે શું ધ્યાન રાખવું?
સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે ગરબા માટે આવનારાઓએ ટ્રેડિશનલ કપડાં એટલે કે પરંપરાગત પોશાક પહેરીને આવવાનું રહેશે. સાથે જ સ્થળ પર સિવિક સેન્સ એટલે કે સામાન્ય શિસ્ત જાળવવી અને આયોજકો તથા વ્યવસ્થામાં રહેલા કર્મચારીઓની સૂચનાઓનું પાલન કરવું જરૂરી રહેશે.
7. પ્રવેશ દરમિયાન કઈ ભૂલ ન કરવી?
સૌથી મહત્વની ભૂલ એ છે કે બેન્ડ પહેરવાનું ભૂલશો નહીં. સ્થળ પર રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા બાદ જે બેન્ડ આપવામાં આવશે તે પહેરવો ફરજિયાત રહેશે. બેન્ડ વિના પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. તેથી બેન્ડ મળ્યા બાદ તેને ઉતારવો કે ગુમાવવો નહીં.
8. પાર્કિંગની ફી કેટલી છે?
ગરબા રમવા આવનારાઓ માટે રાહતના સમાચાર છે. પાર્કિંગ માટે કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં. પાર્કિંગ સંપૂર્ણપણે ફ્રી રહેશે.
9. ખેલૈયાઓની ગણતરી કેવી રીતે થશે?
પ્રવેશ ફ્રી હોવા છતાં સ્થળ પર આવનાર લોકોની ગણતરી અને એન્ટ્રીનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવશે. સ્થળ પર રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ આપવામાં આવનારા બેન્ડના આધારે લોકોની ગણતરી કરવામાં આવશે અને તે મુજબ તેમને ગ્રાઉન્ડમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
10. કયા રાજકીય નેતાઓ હાજર રહી શકે?
આ આયોજનમાં શહેર અને જિલ્લાના તમામ ધારાસભ્યો, સાંસદો, મેયર, કોર્પોરેશનના પાંચ હોદ્દેદારો/પદાધિકારીઓ તેમજ સંગઠનના અગ્રણીઓ અને પદાધિકારીઓ હાજર રહેવાની શક્યતા છે.
એટલે જો તમે આજે યુનાઇટેડ વેના ગરબા રમવા જઈ રહ્યા છો તો આ 10 બાબતો ખાસ યાદ રાખજો. ગરબા સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, 14 વર્ષથી ઉપરની ઉંમર જરૂરી છે, રજીસ્ટ્રેશનની વિગતો સાથે રાખવી, પરંપરાગત પોશાકમાં આવવું, સ્થળ પર મળનારો બેન્ડ પહેરવો ફરજિયાત છે અને બેન્ડ વિના પ્રવેશ નહીં મળે. બંને બાજુ એન્ટ્રી ગેટ રાખવામાં આવ્યા છે અને લોકો જેમ આવતા જશે તેમ ફર્સ્ટ કમ, ફર્સ્ટ સર્વના ધોરણે એન્ટ્રી આપવામાં આવશે.સૌથી મોટી રાહત એ છે કે પાર્કિંગ સંપૂર્ણપણે ફ્રી રહેશે. મોટી સંખ્યામાં લોકો આવવાની શક્યતા હોવાથી સમયસર પહોંચીને વ્યવસ્થા જાળવવી અને સ્થળ પરની સૂચનાઓનું પાલન કરવું સૌથી મહત્વનું રહેશે.
આ પણ વાંચો: