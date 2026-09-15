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યાત્રી ગણ ચેતજો: હવે RPFને સ્થળ પર જ દંડ વસૂલવાની સત્તા, જાણો કઇ ભૂલ હવે કેટલી મોંઘી પડશે?

નો-પાર્કિંગના 837 અને અનધિકૃત પ્રવેશના 826 કેસ, કુલ ₹12.11 લાખ વસૂલાયા

રેલવે મુસાફરોનું ચેકિંગ
રેલવે મુસાફરોનું ચેકિંગ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 5:41 PM IST

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રેલવેમાં નાના નિયમોના ભંગ બદલ હવે કાર્યવાહી વધુ ઝડપી બનવાની છે. જન વિશ્વાસ એક્ટ હેઠળ રેલવે કાયદામાં કરાયેલા સુધારા બાદ રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF)ને કેટલીક કલમ હેઠળ સ્થળ પર જ દંડ વસૂલવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. એટલે કે આવા નાના ગુનાઓમાં હવે આરોપીને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા જરૂરી નહીં રહે અને નિયમ મુજબ સ્થળ પર જ પેનલ્ટી વસૂલ કરી શકાશે.

અગાઉ આવા કેસમાં પકડાયેલા લોકોને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતા હતા. હવે સુધારેલી જોગવાઈના કારણે નાની કક્ષાના ગુનાઓમાં કોર્ટની પ્રક્રિયા ઘટાડીને ઝડપી કાર્યવાહી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

આ અંગેની માહિતી રેલવે PRO દ્વારા આપવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં સુધારેલા નિયમ હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 1,849 કેસમાં કુલ ₹12,11,000નો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે નિયમભંગ સામે સ્થળ પર જ દંડની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ચૂકી છે.

અમદાવાદમાં નો-પાર્કિંગ અને અનધિકૃત પ્રવેશના સૌથી વધુ કેસ

અમદાવાદમાં કલમ 159 હેઠળ નો-પાર્કિંગ વિસ્તારમાં વાહન પાર્ક કરવાના 837 કેસ નોંધાયા છે અને તેમાંથી ₹4,18,500નો દંડ વસૂલાયો છે. જ્યારે કલમ 147 હેઠળ રેલવે કેમ્પસમાં અનધિકૃત પ્રવેશ અને રેલવે સંપત્તિના દુરુપયોગના 826 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ₹4,13,500ની વસૂલાત થઈ છે.

અન્ય કલમોમાં પણ RPF દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. કલમ 144 હેઠળ અનધિકૃત વેન્ડિંગના 138 કેસમાંથી ₹2,76,000, કલમ 155 હેઠળ રિઝર્વ કોચમાં ગેરકાયદે પ્રવેશના 19 કેસમાંથી ₹35,000 અને કલમ 162 હેઠળ મહિલા કોચમાં ગેરકાયદે મુસાફરીના 20 કેસમાંથી ₹50,000 વસૂલવામાં આવ્યા છે.

કઈ ભૂલ હવે કેટલી મોંઘી?

જન વિશ્વાસ એક્ટ બાદ કેટલાક ગુનાઓમાં દંડની રકમમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
કલમ 144: અનધિકૃત વેન્ડિંગ માટે ₹2,000 સુધી દંડ.
કલમ 147: રેલવે કેમ્પસમાં અનધિકૃત પ્રવેશ અથવા સંપત્તિના દુરુપયોગ બદલ ₹500.
કલમ 155: રિઝર્વ કોચમાં ગેરકાયદે પ્રવેશ બદલ ₹1,000થી ₹2,000.
કલમ 159: નો-પાર્કિંગ વિસ્તારમાં વાહન પાર્ક કરવા બદલ ₹500.
કલમ 162: મહિલા કોચમાં ગેરકાયદે મુસાફરી બદલ ₹2,500.
કલમ 165: જ્વલનશીલ અથવા જોખમી સામાન લઈ જવા બદલ ₹1,000થી ₹10,000.
કલમ 166: સ્ટેશન પર જાહેર સૂચના કે નોટિસને નુકસાન પહોંચાડવા બદલ ₹2,000.
કલમ 167: ટ્રેન અથવા સ્ટેશન પર ધુમ્રપાન કરવા બદલ ₹2,000.
1,849 કેસમાં ₹12.11 લાખનો દંડ

અમદાવાદમાં અત્યાર સુધીમાં કલમ 144, 147, 155, 159, 162 અને 167 હેઠળ મળીને 1,849 કેસ નોંધાયા છે અને કુલ ₹12.11 લાખનો દંડ વસૂલાયો છે. ઉપલબ્ધ આંકડા પ્રમાણે નો-પાર્કિંગના 837 કેસ અને અનધિકૃત પ્રવેશના 826 કેસ સૌથી વધુ છે.

ખાસ કરીને જ્વલનશીલ અથવા જોખમી સામાન ટ્રેનમાં લઈ જવાના કિસ્સામાં ₹10 હજાર સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. ટ્રેન કે સ્ટેશન પર ધુમ્રપાન, મહિલા કોચમાં નિયમ વિરુદ્ધ મુસાફરી અને રિઝર્વ કોચમાં ગેરકાયદે પ્રવેશ જેવા નિયમભંગ સામે પણ હવે અગાઉની સરખામણીએ વધુ દંડની જોગવાઈ છે.

નવા નિયમનો મુખ્ય હેતુ નાના રેલવે ગુનાઓમાં લાંબી કોર્ટ પ્રક્રિયા ઘટાડીને સ્થળ પર જ ઝડપી કાર્યવાહી કરવાનો છે. અમદાવાદમાં અત્યાર સુધીના 1,849 કેસ અને ₹12.11 લાખની વસૂલાતથી રેલવેના નિયમભંગ સામેની આ નવી કાર્યવાહીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થાય છે.

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