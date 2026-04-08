નવસારીના બીલીમોરામાં જ્વેલર્સ પર ફાયરિંગ સાથે લૂંટનો પ્રયાસ, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
બીલીમોરા શહેરના ગૌહરબાગ વિસ્તારમાં આવેલ ચંચલ જ્વેલર્સમાં ધોળા દિવસે બે બુકાનીધારીઓ દ્વારા બંદૂકની અણીએ લૂંટનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : April 8, 2026 at 9:04 AM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં ગુનાખોરીના બનાવોમાં ચિંતાજનક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. બીલીમોરા શહેરના ગૌહરબાગ વિસ્તારમાં આવેલ ચંચલ જ્વેલર્સમાં ધોળા દિવસે બે બુકાનીધારીઓ દ્વારા બંદૂકની અણીએ લૂંટનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. બનાવ દરમિયાન લૂંટારૂઓએ જ્વેલર્સને ધમકાવી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ લૂંટવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ જ્વેલર્સની બહાદુરીના કારણે તેમની યોજના નિષ્ફળ ગઈ હતી.
જ્વેલર્સ પર ફાયરિંગ સાથે લૂંટનો પ્રયાસ નિષ્ફળ
મળતી માહિતી અનુસાર, બીલીમોરામાં ગૌહરબાગ વિસ્તારમાં ચંચલ જ્વેલર્સ એક ભુરા રંગની કારમાં આવી પહોંચેલા બે શખ્સો દુકાનમાં ઘુસી ગયા હતા. અંદર પ્રવેશતા જ તેમણે બંદૂક તાણી જ્વેલર્સ અશોક કટારીયાને ધમકાવ્યા હતા. જોકે, અશોક કટારીયાએ હિંમત દાખવી દુકાનમાં પડેલી હોકી સ્ટીક લઈને લૂંટારૂઓનો સામનો કર્યો હતો. આ દરમિયાન એક લૂંટારૂએ ફાયરિંગ કરતા ગોળી તેમની દાઢી પાસેથી પસાર થઈ ગઈ હતી જ્યારે બીજી ગોળી તેમના ડાબા ખભા પર વાગી હતી.
ફાયરિંગ અને બૂમાબૂમના કારણે આસપાસના લોકો એકઠા થઈ જતા લૂંટારૂઓ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટના દુકાનમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. ઇજાગ્રસ્ત જ્વેલર્સને તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ઓપરેશન કરીને ગોળી કાઢવામાં આવી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં બીલીમોરા પોલીસ, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ભગીરથસિંહ ગોહિલ સહિતના અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. જિલ્લા પોલીસ વડા રાહુલ પટેલે પણ ઘટનાસ્થળ અને હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક નાકાબંધી કરી નવસારી સાથે સુરત અને વલસાડ જિલ્લામાં એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
હાલ પોલીસે લૂંટ અને હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે અને આરોપીઓને ઝડપવા માટે LCB અને SOG સહિતની ટીમોને કાર્યરત કરી છે. CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો તેજ કરવામાં આવ્યા છે.
