50 વર્ષના ઢગાએ 10 વર્ષની માસૂમ પર નજર બગાડી, વેફર-ચોકલેટની લાલચ આપીને દુષ્કર્મનો પ્રયાસ કરનાર આરોપીની ધરપકડ
આરોપીએ સગીરાની એકલતાનો લાભ લઈને વેફર અને ચોકલેટ આપવાની લાલચ આપી પોતાની દુકાનની અંદર બોલાવી અને તેની સાથે જાતિય શોષણ કરવાનો આરોપ છે.
Published : August 18, 2026 at 7:09 AM IST
રાજકોટ: શહેરના સહજાનંદ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં 15 ઓગસ્ટના રોજ 10 વર્ષની એક સગીરા સાથે જાતીય શોષણનો પ્રયાસ કરવાની ઘટના સામે આવી હતી. ‘પિતૃકૃપા’ નામની પંચરની દુકાન ચલાવતા 50 વર્ષીય આરોપીએ સગીરાને ખાણીપીણીની લાલચ આપી દુકાનમાં બોલાવી હતી. દુકાનના એક કારીગરની સતર્કતાના કારણે સમગ્ર મામલો તરત જ ખુલ્લો પડ્યો. આજીડેમ પોલીસે પોક્સો એક્ટ સહિતની કડક કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીની ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.
ACP ભાવેશ જાધવે આપેલી માહિતી મુજબ 15 ઓગસ્ટ બપોરે સગીરાની માતા નજીકના કારખાનામાં મજૂરી કામે ગઈ હતી. સગીરા ઘરની બહાર રમી રહી હતી. તે દરમિયાન આરોપી શાંતિલાલ મોહનભાઈ કાપડીયા ઉ.વ. 50 એ સગીરાને વેફર અને ચોકલેટ આપવાની લાલચ આપી પોતાની દુકાનની અંદર બોલાવી હતી. દુકાનમાં સગીરા સાથે જાતિય શોષણ કર્યાનો આરોપ છે.
દુકાનમાં કામ કરતા એક કારીગર યુવકને આરોપીની હિલચાલ પર શંકા ગઈ હતી. સગીરા બહાર નીકળ્યા બાદ યુવકે તેની સાથે વાત કરી અને સમગ્ર બાબતની જાણ થઈ. યુવકે તાત્કાલિક સગીરાની માતાને જાણ કરી. માતાએ તરત જ આજીડેમ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો.પોલીસના ઝડપી પગલાથી આરોપીને બચવાનો મોકો મળ્યો નહીં. આજીડેમ પોલીસે સગીરાની માતાની ફરિયાદના આધારે POCSO Act 2012 અને IPCની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે આરોપી શાંતિલાલ કાપડીયાની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સગીરાના પિતાનું અવસાન થયું છે, અને માતા મજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. જ્યારે આરોપી એકલો રહેતો હતો અને સગીરા સાથેનો પરિચયનો ગેરલાભ ઉઠાવ્યો હતો.આ ઘટનાએ ફરી એકવાર બાળકોની સુરક્ષાનો સવાલ ઉભો કર્યો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આવા કિસ્સામાં સમયસર જાણ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. દુકાનના કારીગરે જે સતર્કતા દાખવી તેના કારણે મોટો અનર્થ ટળ્યો.
પોલીસે વાલીઓને અપીલ કરી છે કે નાના બાળકોને એકલા ન છોડો. અજાણ્યા વ્યક્તિ પાસેથી કોઈપણ વસ્તુ લેવાની ના પાડવાનું બાળકોને શીખવો. શાળા અને સોસાયટીમાં પણ બાળકોને ‘ગુડ ટચ-બેડ ટચ’ વિશે જાગૃતિ આપવી જોઈએ. રાજકોટ પોલીસે ખાતરી આપી છે કે, આ કેસમાં ઝડપી તપાસ કરી કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવશે. જેથી આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય.
બીજી તરફ દુકાનના કારીગર અને પોલીસની તત્પરતાના કારણે આરોપી સામે ઝડપી કાર્યવાહી થઈ શકી છે. આવા ગુનામાં સમાજની જાગૃતિ જ સૌથી મોટું હથિયાર છે. જો તમને તમારી આસપાસ કોઈ બાળક સાથે આવું વર્તન થતું જણાય તો તરત જ 1098 - ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન અથવા 100 પર ફોન કરવો.
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