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વડોદરાના મકરપુરામાં ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ, મકાનમાલિકે તસ્કરને રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યો; પોલીસ તપાસ શરૂ

મકાનમાલિકના જણાવ્યા મુજબ ઘટનામાં આરોપીને કોઈ પ્રકારનો માર મારવામાં આવ્યો નહોતો.

વડોદરાના મકરપુરામાં ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ, મકાનમાલિકે તસ્કરને રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યો; પોલીસ તપાસ શરૂ
વડોદરાના મકરપુરામાં ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ, મકાનમાલિકે તસ્કરને રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યો; પોલીસ તપાસ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 9:28 PM IST

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વડોદરા: વડોદરાના મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી જશોદા કોલોનીના શિવ શક્તિ નગરમાં ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો. ચોરી કરવા ઘરમાં ઘૂસેલા એક શખ્સને મકાનમાલિકે રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. ભાગવાના પ્રયાસ દરમિયાન આરોપી પટકાતા ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. પોલીસે આરોપીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડી સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.

વડોદરા શહેરના મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં આવેલી જશોદા કોલોનીના શિવ શક્તિ નગરમાં ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ જતા એક શખ્સ મકાનમાલિકના હાથે ઝડપાઈ ગયો હતો. ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. બનાવની જાણ થતાં મકરપુરા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ એક તસ્કર રહેણાંક મકાનમાં ચોરીના ઇરાદે પ્રવેશ્યો હતો. તે દરમિયાન ઘરના સભ્યોને શંકા જતાં તેમણે તપાસ કરતાં તસ્કર ઘરની અંદર મળી આવ્યો હતો. મકાનમાલિક અને પરિવારજનોએ તેને રંગે હાથે ઝડપી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોતે પકડાઈ ગયો હોવાનું જાણતાં આરોપીએ સ્થળ પરથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, ભાગદોડ દરમિયાન તેનો સંતુલન બગડતાં તે પટકાયો હતો અને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો.

મકાનમાલિકના જણાવ્યા મુજબ ઘટનામાં આરોપીને કોઈ પ્રકારનો માર મારવામાં આવ્યો નહોતો. આરોપી ભાગવાના પ્રયાસ દરમિયાન પોતે જ પટકાતા તેને ઈજાઓ પહોંચી હતી. બનાવ બાદ તરત જ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. મકરપુરા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આરોપીને પોતાના કબજામાં લીધો હતો. ત્યારબાદ 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદથી ઈજાગ્રસ્ત આરોપીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

મકાનમાલિકે પોલીસને આપેલી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ઘરમાં તિજોરી અને અન્ય સામાન વેરવિખેર હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. પ્રાથમિક અંદાજે અંદાજે રૂ. 2થી 3 લાખના દાગીના અને રોકડની ચોરી થઈ હોવાનું જણાવાયું છે. જોકે, ચોરી થયેલા મુદ્દામાલની ચોક્કસ કિંમત અંગે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઘરનું પંચનામું અને પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં એવી પણ શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે પકડાયેલા આરોપી સાથે અન્ય તસ્કરો પણ સંડોવાયેલા હોઈ શકે છે. આ દિશામાં તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. આસપાસના વિસ્તારમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે જેથી અન્ય સંડોવાયેલા શખ્સોની ઓળખ થઈ શકે. પોલીસે આરોપીની પૂછપરછ શરૂ કરી છે અને સમગ્ર ચોરીના કાવતરાની તપાસ ચાલી રહી હોવાનું જણાવ્યું છે.

મકરપુરા પોલીસે સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી છે. પકડાયેલા આરોપીની પૂછપરછ ઉપરાંત સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાના આધારે સંભવિત સાગરીતોની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે ચોરી થયેલા મુદ્દામાલની ચોક્કસ વિગતો તેમજ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે વધુ તપાસ ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું છે.

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