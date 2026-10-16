જામનગરમાં ટ્રેન ઉથલાવવાનો પ્રયાસ? સણોસરા પાસે રેલવે ટ્રેક પર લોખંડનો ટુકડો મળ્યો; પોલીસે ગુનો નોંધ્યો
જામનગરના લાલપુરના સણોસરા પાસે રેલવે ટ્રેક પર અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ત્રણ ફૂટ લાંબો લોખંડનો ટુકડો મૂકીને ટ્રેન ઉથલાવી પાડવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા છે.
Published : October 16, 2026 at 12:44 PM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લાના લાલપુર તાલુકાના સણોસરા ગામ પાસે રેલવે ટ્રેક પર કોઈ અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ત્રણ ફૂટ લાંબો લોખંડનો ટુકડો મૂકીને ટ્રેન ઉથલાવી પાડવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા છે. આ લોખંડનો ટુકડો કાનાલુસ-પોરબંદર લોકલ ટ્રેનના એન્જિન સાથે અથડાતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી અને મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો હતો. આ ગંભીર ઘટના અંગે રેલવે અધિકારી દ્વારા લાલપુર પોલીસ મથકમાં અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, આ ચોંકાવનારી ઘટના લાલપુર અને ગોપગામ રેલવે સ્ટેશન વચ્ચે બની હતી. 13 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરના સમયે કાનાલુસ-પોરબંદર (ટ્રેન નંબર 59205) આ રૂટ પરથી પસાર થઈ રહી હતી. તે જ સમયે ટ્રેનનું એન્જિન ટ્રેક પર મુકવામાં આવેલા ત્રણ ફૂટ લાંબા અને ભારે લોખંડના ટુકડા સાથે જોરથી અથડાયું હતું. ટ્રેનના ચાલક અને ગાર્ડને આંચકો લાગતા અને અસામાન્ય અવાજ આવતા તેમને અકસ્માતની આશંકા ગઈ હતી. સદનસીબે ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ન હતી અને તમામ મુસાફરોની સુરક્ષા જળવાઈ રહી હતી.
લાલપુર પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પીઆઈ એ જી જાડેજાએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમા જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રેનના ચાલક અને ગાર્ડે બપોરે 2:52 વાગ્યે રેલવે કંટ્રોલ રૂમને આ ઘટનાની જાણ કરી હતી. કંટ્રોલ રૂમમાંથી માહિતી મળતા જ ભાવનગર ડિવિઝનના જુનિયર સેક્શન એન્જિનિયર રાજેશભાઈ રામખીલાડીભાઈ મીના અને ટ્રોલીમેન વિજયભાઈ સઠોડ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. સ્થળ તપાસ દરમિયાન તેમને રેલવે ટ્રેક અને કોંક્રિટના સ્લીપર પર લોખંડ ઘસાવાના અને નુકસાનીના નિશાન જોવા મળ્યા હતા, જે પુષ્ટિ કરે છે કે કોઈ મોટો ટુકડો એન્જિન સાથે ઘસાયો છે.
અધિકારીઓની તપાસમાં એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે આ લોખંડનો ટુકડો બપોરે 12:15 થી 2:28 વાગ્યાના સમયગાળા વચ્ચે કોઈ અસામાજિક તત્વો દ્વારા ટ્રેક પર મુકવામાં આવ્યો હોવો જોઈએ. આ કૃત્ય જાણીજોઈને મુસાફરોના જીવ જોખમમાં મુકવાના ઈરાદે કરવામાં આવ્યું હોવાનું સ્પષ્ટ જણાય છે. આ સમગ્ર મામલે જુનિયર સેક્શન એન્જિનિયર રાજેશભાઈ મીનાએ લાલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા લોકો સામે ગુનો દાખલ કરાવ્યો છે.
હાલમાં પોલીસે આસપાસના ગામના લોકોની પૂછપરછ શરૂ કરી છે. આવા કૃત્યો કોઈ મોટી સાજિશનો ભાગ તો નથી ને તે દિશામાં પણ સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. રેલવે પોલીસ અને સ્થાનિક પોલીસે સંયુક્ત રીતે પેટ્રોલિંગ વધારી દીધું છે અને ગુનેગારોને ઝડપી લેવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. મુસાફરોની સુરક્ષા સાથે ચેડાં કરનાર તત્વો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે.
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