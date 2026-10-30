ગીર સોમનાથની 2 સગીરાઓના મહેસાણામાં ધર્માન્તરણનો પ્રયાસ; ઉનાવાની દરગાહમાં રાખી, નામ પણ બદલ્યું; 3ની ધરપકડ
કોડીનારની એક ગ્રામ્ય અને એક શહેરી વિસ્તારની બે સગીરાઓ ગુમ થયા બાદ પોલીસ તપાસમાં મહેસાણાના ઉનાવા સુધી પહોંચ્યો ઘટનાક્રમ
Published : October 30, 2026 at 1:53 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારની બે સગીરાઓને મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા તાલુકાના ઉનાવા ગામે લઈ જઈ ધર્મપરિવર્તન કરાવવાના પ્રયાસનો મામલો સામે આવતાં ચકચાર મચી છે. બંને સગીરાઓને ઉનાવાની મીરા દાતાર દરગાહમાં ત્રણ દિવસ સુધી રાખવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આ દરમિયાન તેમને બુરખો પહેરાવવા, નામ બદલવા તેમજ એક સગીરાના એક યુવક સાથે લગ્ન કરાવવાની પેરવી કરવામાં આવી હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે. સમગ્ર મામલે કોડીનાર પોલીસે ચાર વ્યક્તિઓ સામે ગુનો નોંધી ત્રણની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે એક આરોપી હજુ ફરાર છે.
કોડીનારના વિસ્તારની બે સગીરાઓ ગુમ થતાં પરિવારજનો દ્વારા પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ કોડીનાર પોલીસે બંનેની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. પોલીસે આસપાસના વિસ્તારોના CCTV ફૂટેજ તપાસવાની સાથે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તપાસ આગળ ધપાવી હતી. દરમિયાન બંને સગીરાઓનું લોકેશન મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા તાલુકાના ઉનાવા ગામમાં હોવાનું સામે આવતાં કોડીનાર પોલીસની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી. સ્થાનિક પોલીસની મદદથી મીરા દાતાર દરગાહમાંથી બંને સગીરાઓને બુરખો પહેરેલી હાલતમાં શોધી કાઢવામાં આવી હતી.
બંને સગીરાઓને સહીસલામત કોડીનાર લાવવામાં આવ્યા બાદ મહિલા પોલીસ દ્વારા કાઉન્સેલિંગ અને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. જેમાં સગીરાઓએ આપેલી વિગતોના આધારે તેમને કોડીનારથી ઉનાવા લઈ જવા, બુરખો પહેરાવવા, નામ બદલવા અને મોબાઈલના સીમકાર્ડ તોડી નાખવા સહિતની બાબતો સામે આવી હતી. એક સગીરાનું નામ બદલીને 'કાજી નાયરા' રાખવામાં આવ્યું હોવાની વિગતો પણ તપાસમાં સામે આવી છે.
સગીરાઓના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતમાં તેમને એક વ્યક્તિના કહેવાતા મામા અબ્દુલ હાજી સંધિના ઘરે લઈ જવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમને બુરખો પહેરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. ત્યાંથી બંનેને વેરાવળ લઈ જવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ ગાંધીનગર જવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. સગીરાઓએ આપેલી વિગતો મુજબ, તેઓ ટ્રેન મારફતે ગાંધીનગર પહોંચ્યાં હતાં અને ત્યારબાદ ઉનાવા ગયા હતાં. ઉનાવા રેલવે સ્ટેશનથી એક યુવક રિક્ષામાં બેસાડી બંનેને મીરા દાતાર દરગાહ લઈ ગયો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
સગીરાઓએ વધુમાં જણાવ્યું હોવાનું જાણવા મળે છે કે, ધોરાજીના નિસાદ કાજી નામના યુવકે તેમના મોબાઈલમાંથી સીમકાર્ડ કાઢીને તોડી નાખ્યાં હતાં. જેથી પરિવારજનો અને પોલીસ તેમનું લોકેશન શોધી ન શકે. આ ઉપરાંત એક સગીરાનું નામ બદલવા તેમજ એક યુવક સાથે તેના લગ્ન કરાવી ત્યાં જ સ્થાયી કરવાની વાત કરવામાં આવી હોવાનો પણ સગીરાઓએ ખુલાસો કર્યો છે.
ચાર સામે ગુનો, ત્રણની ધરપકડ; સમગ્ર મામલે કોડીનાર પોલીસે નીચે મુજબના ચાર વ્યક્તિઓ સામે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
- અબ્દુલ હાજી સંધિ - કોડીનાર
- આસિફ કવાલી ઉર્ફે કવાલી - ઉનાવા
- શાકિર ઉર્ફે બબલી - ઉનાવા
- નિસાદ કાજી - ધોરાજી
પોલીસે ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે નિસાદ કાજી નામનો આરોપી હજુ પોલીસ પકડથી દૂર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. દરગાહના મૌલવી તરીકે ઓળખાવવામાં આવતા આસિફ કવાલી અંગે પણ તેમની વાસ્તવિક ભૂમિકા અને ઓળખની તપાસ ચાલી રહી હોવાનું જણાવાયું છે.
કોડીનાર પોલીસની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ખુલાસો
આ સમગ્ર મામલે કોડીનાર પોલીસે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને તપાસની વિગતો જાહેર કરી હતી. કોડીનાર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એન.વી. હરિયાણીએ સમગ્ર ઘટનાક્રમ, સગીરાઓની શોધખોળ, તેમની પાસેથી મળેલી વિગતો અને આરોપીઓ સામે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપી હતી.
હાલમાં પોલીસ દ્વારા બંને સગીરાઓનાં નિવેદનો, તેમની મુસાફરીનો ઘટનાક્રમ, ધર્મપરિવર્તન કરાવવાના પ્રયાસ અને લગ્ન કરાવવાની પેરવી અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ કેસમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓની સંડોવણી છે કે કેમ અને અગાઉ પણ આવી કોઈ પ્રવૃત્તિ થઈ છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
બે સગીરાઓ ગુમ થવાની સામાન્ય ફરિયાદથી શરૂ થયેલી તપાસ મહેસાણાના ઉનાવા સુધી પહોંચી અને ત્યારબાદ સમગ્ર મામલો સામે આવતાં ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ચર્ચા જાગી છે.
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