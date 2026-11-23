અમદાવાદમાં લગ્નપ્રસંગ માટે મુંબઈથી આવેલા પરિવાર સાથે મારામારી, હોર્ન મારવાની બાબતે બોલાચાલી બાદ પાઈપ-ચપ્પુથી હુમલો
વસ્ત્રાલમાં લગ્નમાં હાજરી આપવા આવેલા મુંબઈના એક પરિવારના સભ્યોની કેટલાંક યુવકો સાથે રસ્તા પર થયેલી બોલાચાલી ઉગ્ર બની હતી ઘર્ષણ થયું હતું.
Published : November 23, 2026 at 12:25 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના વસ્ત્રાલમાં લગ્નપ્રસંગમાં હાજરી આપવા આવેલા મુંબઈના પરિવાર માટે ખુશીનો પ્રસંગ અચાનક તણાવભર્યો બની ગયો હતો. રસ્તા પર હોર્ન મારવા અને અપશબ્દો બોલવાની બાબતે શરૂ થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી બાદ ચાર શખસોએ પરિવારના સભ્યો પર લોખંડની પાઈપ અને ચપ્પુ જેવા તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. હુમલામાં અમિત સહિત પરિવારના અન્ય સભ્યોને ઈજા થઈ હતી. હુમલાખોરોએ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાનો પણ ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે વસ્ત્રાલ પોલીસે સૌરભ, રાજુ અને અન્ય બે અજાણ્યા શખસો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
હોર્ન મારવા અને અપશબ્દો બોલવા બાબતે બોલાચાલી
મળતી વિગતો અનુસાર, મૂળ મુંબઈના રહેવાસી અને ટેક્સ એન્ડ લીગલ કન્સલ્ટન્ટ રત્નેશ્વર શુક્લા 18 નવેમ્બરે પોતાના પરિવાર સાથે સંબંધીના દીકરાના લગ્નપ્રસંગમાં હાજરી આપવા વસ્ત્રાલ આવ્યા હતા. 20 નવેમ્બરની રાત્રે અમિત મોપેડ લઈને પોતાની બહેનના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પાછળ બાઈક પર આવેલા કેટલાક શખસો વારંવાર હોર્ન વગાડવાની સાથે અપશબ્દો બોલી રહ્યા હતા. અમિતે મોપેડ ઊભું રાખીને અપશબ્દો બોલવાની ના પાડતાં બાઈકસવારો ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને તેમની સાથે ઝપાઝપી શરૂ કરી હતી. ઘટનાસ્થળે લોકો એકઠા થતાં ત્રણ શખસો ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા, જ્યારે એક શખસ ત્યાં જ ઊભો રહ્યો હતો.
પરિવારના સભ્યો પહોંચ્યા ત્યારે પાઈપ અને ચપ્પુ લઈને પરત આવ્યા
પ્રથમ બોલાચાલીની જાણ થતાં અમિતના ફોન પરથી રત્નેશ્વર શુક્લા, તેમના સંબંધીનો દીકરો અને નાનાભાઈ સોસાયટીના પાછળના ગેટ પાસે રોડ પર પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન અગાઉ ભાગી ગયેલા ત્રણ શખસો લોખંડની પાઈપ અને ચપ્પુ લઈને બાઈક પર ત્યાં પરત આવ્યા હતા. અમિત તેમને સમજાવવા માટે આગળ જતાં એક શખસે તેમના પર લોખંડની પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે તેઓ નીચે પડી ગયા હતા. ત્યારબાદ અન્ય શખસોએ પણ મારામારી શરૂ કરી હતી. અમિતને છોડાવવા વચ્ચે પડેલા રત્નેશ્વર, જત્નેશ્વર અને પ્યારેલાલ પર પણ પાઈપ અને ચપ્પુ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
'આ લોકોને પતાવી દેવાના છે' કહી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી
ફરિયાદ મુજબ, હુમલાખોરોએ 'આ લોકોને પતાવી દેવાના છે' તેમ કહી રત્નેશ્વરભાઈ પર ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો. આ દરમિયાન ફરીથી લોકો એકઠા થતાં આરોપીઓએ 'જો પોલીસ ફરિયાદ કરશો તો જીવતા નહીં મૂકીએ' તેવી ધમકી આપી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા યુવકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે રત્નેશ્વર શુક્લાની ફરિયાદના આધારે વસ્ત્રાલ પોલીસે સૌરભ, રાજુ અને અન્ય બે અજાણ્યા શખસો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી ફરાર આરોપીઓને શોધવા તપાસ હાથ ધરી છે. લગ્નપ્રસંગમાં આવેલા પરિવાર સાથે થયેલી આ ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં ચર્ચા જાગી છે
આ પણ વાંચો